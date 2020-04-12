Koronavirüs Koronavirüs ile mücadele edenlerin yakınlarından antikor bağışı çağrısı
TÜRKİYE

Koronavirüs ile mücadele edenlerin yakınlarından 'antikor bağışı' çağrısı

Hastanelerde yeni tip koronavirüs nedeniyle tedavi gören hastaların yakınları, Türkiye'de uygulamaya başlanılan 'immün plazma' yöntemi için bağış çağrısında bulunarak, konuya ilişkin farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

Haber Merkezi AA
FOTOĞRAF: ARŞİV.
FOTOĞRAF: ARŞİV.

Çin'in Vuhan kentinde geçen yılın aralık ayında görülmesinin üzerine tüm dünyaya yayılan Kovid-19 ile mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda Türkiye'de, Sağlık Bakanlığının koordinasyonu ve Türk Kızılayın yürütücülüğünde Kovid-19'a karşı "immün plazma" tedavisi başlatıldı.

  • Tedaviyle, daha önce hastalığı geçirmiş olan bireylerin kanında enfeksiyona karşı oluşan antikorların alınıp hasta bireylere aktarılması hedefleniyor.

Uzmanların hastalar için "umut ışığı" olabileceğini belirttiği tedaviye yönelik bazı vatandaşların sosyal medya hesapları üzerinden de bağış çağrısında bulunduğu görülüyor.

Bu kapsamda yaklaşık 10 gün önce Esenyurt'taki bir hastanede tedavi altına alınan 53 yaşındaki Ardahan Kültür Evi Müdürü Güven Avşar için de yakınları tarafından sosyal medya üzerinden paylaşımlarda iyileşen hastaların bağış yapması için çağrıda bulunuluyor.

"ÇOK ZOR DURUMDAYIZ, BABAM ÇOK HASTA"

Avşar'ın kızı Yudum Avşar, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

  • ''53 yaşındaki babam yaklaşık 10 gündür hastanede yatıyor. Ne gecemiz belli, ne gündüzümüz. Çok zor durumdayız, babam çok hasta. Daha önce hastalığı geçirmiş olanların kanında enfeksiyona karşı oluşan antikorlar babamın iyileşmesi için gerekiyormuş. Nasıl bulacağımızı bilmediğimizden biz de sosyal medya üzerinde paylaşımda bulunduk. İnşallah hayır sahibi biri çıkar da bağış yapar."

Bilim insanlarından yeni tahmin: Temmuz'da bitmesi imkansız
KORONAVİRÜS
Bilim insanlarından yeni tahmin: Temmuz'da bitmesi imkansız
Abone Ol Google News
MEBden yeni uygulama

MEB'den yeni uygulama

​Miniklerin merak ettiği sorular tek tek cevap buluyor.
Tüm Türkiyeye örnek olan şehir

Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir

​Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı.
Türk ekonomisinin bünyesi sağlam

Türk ekonomisinin bünyesi sağlam

​Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın, açıklamalarda bulundu.
Kendini 'Hızır' olarak tanıttı

Kendini 'Hızır' olarak tanıttı

​Mahallenin tüm borcunu ödeyip 60 tane de koli hazırlattı.
Temmuz'da<br>bitmesi imkansız

Temmuz'da
bitmesi imkansız

​Bilim insanlarından yeni tahmin.
Trump<br>köşeye sıkıştı

Trump
köşeye sıkıştı

​Amerikan basını salgın karşısındaki başarısızlığı yazıyor.
Cezayı duyunca gerçek ortaya çıktı

Cezayı duyunca gerçek ortaya çıktı

​'Türkçe bilmiyorum' diyerek polisi kandırmaya çalıştı.
En büyük sıkıntı<br>toplu taşıma

En büyük sıkıntı
toplu taşıma

​Göksu, Yeni Şafak yayınına katıldı.
Tek farkı var

Tek farkı var

​Uzmanlardan kritik uyarı: Koronavirüs ile karıştırılmamalı.
Şehit babası duygulandırdı

Şehit babası duygulandırdı

3 aylık şehit maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Çin'den<br> izahat istedik

Çin'den
izahat istedik

​Ermenistan'a gönderilen paketlere yazılmıştı.
Amasra sallandı

Amasra sallandı

4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İkinci sessiz gece

İkinci sessiz gece

​Şehirler bomboş kaldı, polis ekipleri denetimi arttırdı.
En kritik 48 saat

En kritik 48 saat

Bilim Kurulu hareketliliği gün gün izledi ve kararını verdi.
Umut veren haber!

Umut veren haber!

Bakan Koca gece yapılan telekonferans görüşmesinde açıkladı.
101 milyon<br>ekmek herkese yeter

101 milyon
ekmek herkese yeter

​Fırıncılar, araçlarıyla sokaklarda ekmek dağıtmaya devam ediyor.
Salgınla<br>ilgili tarih verdi

Salgınla
ilgili tarih verdi

​Prof. Dr. Hakan Oğuztürk Yeni Şafak'a konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.