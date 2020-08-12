Karabük'te bir köy karantinaya alındı

Prof. Dr. Ateş Kara'dan TVNET'e özel açıklamalar: Televizyonlarda da maskeli olmak gerek

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, TVNET mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. Kara, 'Televizyon kanalları ve sosyal medyada görüyoruz. O ortamlarda daha fazla bizim maskeli olmamız lazım, bu öncelikli. İkincisi, insanların arasındaki sosyal mesafeyi mutlaka ve mutlaka sağlamamız gerekiyor. Eğer biz bunu kendi isteğimizle yapamıyorsak o zaman bunu kural haline getirip denetlemeyle, oradaki kişilerin görev almasıyla sağlamak gerekir.' diye konuştu.