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Koronavirüs Karabükte bir köy karantinaya alındı
TÜRKİYE

Koronavirüs karantinası olan iller: Karabük'te bir köy karantinaya alındı

Karabük'te bir köy karantinaya alındı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Köyde ikamet eden kamu ve özel sektör çalışanlarının karantina süresince izinli sayılmasına karar verildi.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

Valilikten yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Pelitören köyünün 14 gün karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Birden fazla pozitif vakanın olması ve temaslı vakaların fazlalığı nedeniyle virüsün yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla Pelitören köyünde, 26 Ağustos'a kadar giriş çıkışların sınırlandırılmasına, evlerinde tedavisi devam eden Kovid-19 hastalarının ve temaslılarının sağlık sebepleri dışında evlerinden ve köylerinden çıkışlarına müsaade edilmemesine, köyde ikamet eden kamu ve özel sektör çalışanlarının karantina süresince izinli sayılmasına karar verilmiştir." denildi.

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