Koronavirüs Koronavirüs karantinasından kaçan genç kenti alarma geçirdi Polisler yakaladı
TÜRKİYE

Koronavirüs karantinasından kaçan genç kenti alarma geçirdi: Polisler yakaladı

Şırnak'ta koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındığı yurttan kaçan 23 yaşındaki Mehmet Ç. kenti alarma geçirdi. Şüpheli Cizre ilçesinde polis ekiplerince yakalandı. Gencin temas ettiği yerler ise dezenfekte edildi.

Haber Merkezi DHA
Şırnak'ta koronavirüs karantinasından kaçan genç yakalandı
Şırnak'ta koronavirüs karantinasından kaçan genç yakalandı

Koronavirüs şüphesiyle kent merkezindeki yurtta karantinada tutulan Mehmet Ç., akşam saatlerinde kaçtı. Görevlilerin bilgi vermesiyle polis arama çalışması başlattı.Mehmet Ç.'nin Cizre ilçesine gittiği belirlendi ve ilçede alarm durumuna geçildi.

ANNESİ OLAY YERİNE GELİNCE İKNA OLDU

Yapılan çalışmayla Mehmet Ç. Nuh Mahallesi'nde bulunan Yafes Caddesinde görüldü. Polislerin tedavisi için teslim olması gerektiğini söylediği genç uzun süre ikna olmadı. Annesinin de olay yerine gelerek konuştuğu genç, bir süre sonra ikna olup özel giysili sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Mehmet Ç. tedaviye alınırken, temas ettiği yerler ise dezenfekte edildi.

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