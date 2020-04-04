Koronavirüs kaynaklı ölümler Mısır ve Irak'ta arttı

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 5 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu ülkede salgından ölenlerin sayısının 71'e yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, 85 kişiye daha koronavirüs tanısı konmasıyla vaka sayısının 1070'e çıktığı, şu ana kadar 241 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi.
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Peru Devlet Başkanı Martn Vizcarra açıklamasında, “Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri sadece erkekler; salı, perşembe ve cumartesi günleri ise sadece kadınlar sokağa çıkabilecek. Pazar günleri ise kimse çıkamayacak” dedi.
Kadın ve erkeklerin farklı günlerde sokağa çıkması kararı 12 Nisan’a kadar uygulanacak.
Peru’da bugüne kadar bin 414 korona virüs vakası kaydedilirken, 55 can kaybı yaşandı.
Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek
Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek
Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek
Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek
Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek
Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek
Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek
Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek
Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek
Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek
Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek
Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek
Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek
Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek
Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek
Peru'dan dikkat çeken koronavirüs kararı: Kadınlar ve erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek
Peru, koronavirüs ile mücadele ile aldığı önlemler kapsamında kadın ve erkekler farklı günlerde sokağa çıkacak. Pazar günleri ise kimse sokağa çıkamayacak.
Irak'ta ölü sayısı 56'ya ulaştı
Irak Sağlık Bakanlığı da ülkede son 24 saat içinde 2 kişinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini, böylelikle ölü sayısının 56'ya ulaştığını duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, vefat edenlerden birinin Basra, diğerinin ise başkent Bağdat'tan olduğu belirtilirken, 58 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 878'e yükseldiği ifade edildi.
Açıklamada, 259 kişinin iyileştiği aktarıldı.
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