Koronavirüs Koronavirüs kaynaklı ölümler Mısır ve Irakta arttı
DÜNYA

Koronavirüs kaynaklı ölümler Mısır ve Irak'ta arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat edenlerin sayısı Mısır'da 71'e, Irak'ta 56'ya yükseldi. Mısır'da toplam vaka sayısı 1070'e çıkarken Irak'ta 878'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 5 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu ülkede salgından ölenlerin sayısının 71'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 85 kişiye daha koronavirüs tanısı konmasıyla vaka sayısının 1070'e çıktığı, şu ana kadar 241 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi.

Peru'dan dikkat çeken koronavirüs kararı: Kadınlar ve erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek
FOTOĞRAF 18
Title
Peru Devlet Başkanı Martn Vizcarra açıklamasında, “Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri sadece erkekler; salı, perşembe ve cumartesi günleri ise sadece kadınlar sokağa çıkabilecek. Pazar günleri ise kimse çıkamayacak” dedi.
Title
Kadın ve erkeklerin farklı günlerde sokağa çıkması kararı 12 Nisan’a kadar uygulanacak.
Title
Peru’da bugüne kadar bin 414 korona virüs vakası kaydedilirken, 55 can kaybı yaşandı.
Title
Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek
Title
Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek
Title
Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek
Title
Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek
Title
Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek
Title
Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek
Title
Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek
Title
Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek
Title
Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek
Title
Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek
Title
Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek
Title
Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek
Title
Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek
Title
Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek
Title
Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek
Peru'dan dikkat çeken koronavirüs kararı: Kadınlar ve erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek
Peru, koronavirüs ile mücadele ile aldığı önlemler kapsamında kadın ve erkekler farklı günlerde sokağa çıkacak. Pazar günleri ise kimse sokağa çıkamayacak.


Irak'ta ölü sayısı 56'ya ulaştı

Irak Sağlık Bakanlığı da ülkede son 24 saat içinde 2 kişinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini, böylelikle ölü sayısının 56'ya ulaştığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, vefat edenlerden birinin Basra, diğerinin ise başkent Bağdat'tan olduğu belirtilirken, 58 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 878'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, 259 kişinin iyileştiği aktarıldı.

Bakan Çavuşoğlu açıkladı: İspanya Dışişleri Bakanı iddiasını reddetti
GÜNDEM
Bakan Çavuşoğlu açıkladı: İspanya Dışişleri Bakanı iddiasını reddetti
Abone Ol Google News
Kavga edenlere sosyal mesafe cezası

Kavga edenlere
sosyal mesafe cezası

Kişi başı 3 bin 150 TL ödeyecekler.
İspanya iddiasını reddetti

İspanya iddiasını reddetti

​Bakan Çavuşoğlu mevkidaşına sordu.
Türkiye geride bırakmadı

Türkiye geride bırakmadı

​Bilet parası bulamadıkları Gine'de Albayrak Grubu'nun gönderdiği uçakla döndüler.
Yetmiş altı hastamızı kaybettik

Yetmiş altı hastamızı kaybettik

Bakan Koca, son 24 saati açıkladı.
İstisnalar açıklandı

İstisnalar açıklandı

​Kimlere seyahat izin belgesi verilecek belli oldu.
On beş bini geçti

On beş bini geçti

​Tablo giderek ağırlaşıyor.
WhatsApp grubu kurmuşlar

WhatsApp grubu kurmuşlar

​Rize'ye giriş yolu haritası ele geçirildi.
Takdirlik mücadele

Takdirlik mücadele

Tunceli'ye 'koronavirüs duvarı' örüldü
İspanya'da <br>OHAL uzadı

İspanya'da
OHAL uzadı

Ülkede toplam ölümlü vaka sayısı 12 bine yaklaştı.
Bir araçta bir kişi!

Bir araçta bir kişi!

Askerlik için gelenler İstanbul'a girebilecek mi?
Çaresizlik anları

Çaresizlik anları

Korona hastası yaşlı Fransız yoğun bakım yatağı bulunamayınca kaderine terk edildi.
'Pes' dedirten kurnazlık

'Pes' dedirten kurnazlık

​Kontrol noktalarına takılmamak için WhatsApp hattı kurmuşlar.
İlk paylaşımı yaptı

İlk paylaşımı yaptı

​Koronavirüse karşı insan hareketlerini izliyor.
Evde canı<br>sıkılıyormuş

Evde canı
sıkılıyormuş

​Sabah akşam yapılan uyarılara rağmen hala sahile gidenler var.
Bu geceye dikkat

Bu geceye dikkat

​İstanbul dahil 4 ili ciddi anlamda etkileyecek.
Tören olmasa da gitti

Tören olmasa da gitti

​MHP lideri Bahçeli, Türkeş'in mezarı başında dua etti.
Ateşle oynuyorlar!

Ateşle oynuyorlar!

​Dünya durdu, onlar maçlara devam ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.