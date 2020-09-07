Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Korona onları da vurdu 10 eczacı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
TÜRKİYE

Koronavirüs nedeniyle kaç eczacı ve sağlık çalışanı hayatını kaybetti?

Korona onları da vurdu: 10 eczacı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Koronavirüs salgını vakalarla direk temasta bulunan sağlıkçılar kadar eczacıları da vurdu. Ülkemizde ilk vakanın görüldüğü 10 Mart tarihinden bu yana 8’i eczacı, 2’si de eczane çalışanı olmak üzere 10 kişi virüsle enfekte olup hayatını kaybetti. Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, “Görmezden gelinmek istemiyoruz” dedi.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden eczacılarımız.
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden eczacılarımız.

Çin’in Vuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını “halka en yakın sağlık kuruluşları” olarak bilinen eczacıları da vurdu. Salgın sürecinde aldıkları önlemlerle örnek olan kimi eczaneler tezgah ile müşterilerin bulunduğu alana şeffaf branda ile ayırırken, kimileri ise ilaç bankosunu eczane kapısına koyarak pencere oluşturdu. Eczacılar bu yöntemlerle 1 metre kuralına uyarak hizmet vermeyi sürdürdü.

İşte sağlık şehitlerimiz: Yeni Şafak ailesi olarak şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz
KORONAVİRÜS
İşte sağlık şehitlerimiz: Yeni Şafak ailesi olarak şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz

BİRER BİRER HAYATLARINI KAYBETTİLER

Ancak alınan bu önlemlere rağmen virüs, eczacıları yaşamdan kopardı ve 8’i eczacı, 2’si de eczane çalışanı olmak üzere 10 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Beyoğlu’nda 50 yıllık Melis Eczanesi’nin sahibi 89 yaşındaki İhsan Giray, Mart ayında yaşamını yitiren ilk eczacı oldu. Giray’ın ardından eczane çalışanı Ekrem Özdemir de hayatını kaybetti. Özdemir’in kronik akciğer rahatsızlığının bulunduğu öğrenildi. İstanbul Sancaktepe’de çalışan 38 yaşındaki eczacı İsmail Durmuş da koronavirüs kurbanlarından biri oldu. Durmuş, 6 aylık bebeğine doyamadı.

Koronavirüse karşı eczacıdan görülmemiş korunma yöntemi: ‘Gayet iyi düşünmüşsünüz’ diyenler var
GÜNDEM
Koronavirüse karşı eczacıdan görülmemiş korunma yöntemi: ‘Gayet iyi düşünmüşsünüz’ diyenler var

DÖRT BİR YANA ACI DÜŞTÜ

Şişli Merih Eczanesi sahibi Eczacı Merih Yalçınöz, İstanbul’da Kovid-19 tedavisi sırasında, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Edirne’de hizmet veren Doruk Eczanesi’nin 72 yaşındaki sahibi Süreyye Zıpkınkurt, Karaman’da Sağlık Eczanesi işletmecisi Hayati Sezerer, Denizli merkezde Taştan Ecza Deposunun sahibi ve işletmecisi olan Himmet Taştan, Gaziantep Öğüt eczanesi sahibi ve mesul müdürü Ayşegül Öğüt ile Van’ın İpekyolu ilçesi Polat Eczanesi sahibi ve mesul müdürü Ecz. Lütfü Polat da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

HALKA EN YAKIN SAĞLIK KURULUŞU

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak

Eczacıların pandemi sürecini başından beri en ön saflarda mücadele verdiğini anlatan Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, “Hem sağlık sisteminin yükünü hafifletmede hem de hastalardaki bulaş riskini azaltmada göz ardı edilemeyecek bir işlev gördük. Bu süreçte eczanelerin halka en yakın, halkın en kolay ulaşabildiği birinci basamak sağlık kuruluşları; eczacıların da halkın en yakın sağlık ve ilaç danışmanı olduğu bir kez daha net şekilde görüldü” dedi.

Eczacılardan koronavirüse karşı önlem: Tezgahların önlerine branda ve şerit çektiler
GÜNDEM
Eczacılardan koronavirüse karşı önlem: Tezgahların önlerine branda ve şerit çektiler

ECZACILARA ARA ARA TEST YAPILMALI

  • “Pandemiye karşı en büyük gücümüz sağlık çalışanları oldu” diyen Çolan şöyle devam etti: “Ancak sağlık çalışanlarının üzerindeki yük, her geçen gün artıyor. Bunun yanısıra sağlıkta şiddet vakaları maalesef hız kazandı. Görmezden gelinmek istemiyoruz. Tükeniyoruz ve sesimiz duyulsun istiyoruz. Tüm eczacılarımızın ve eczane çalışanlarımızın düzenli aralıklarla testten geçirilmesini istiyoruz. Ücretsiz koruyucu ekipman temini konusunda yardım çağrısında bulunuyoruz. Eczanelerimizin dezenfekte işlemlerinin düzenli olarak yapılmasını bekliyoruz.”

Eczacılardan koronavirüse karşı önlem: Tezgahların önlerine branda ve şerit çektiler
GÜNDEM
Eczacılardan koronavirüse karşı önlem: Tezgahların önlerine branda ve şerit çektiler
Abone Ol Google News
Seksen üç milyonun duası sizinle

Seksen üç milyonun duası sizinle

Türkiye yapılan kabadayılıklara sahada cevap verecek.
Otuz yıldır entrika çeviriyor

Otuz yıldır entrika çeviriyor

Tacizci sapık sahte şeyh Fatih Nurullah hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.
KitaplardaPKK güzellemesi

Kitaplarda
PKK güzellemesi

​Fransa'da skandal: Türkiye Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin bölgesini işgal etti.
Bu ne aptallık!

Bu ne aptallık!

​ABD'li komutan PKK'ya yardım edemeyeceği için hüngür hüngür ağladı.
Korona<br>onları da vurdu

Korona
onları da vurdu

​10 eczacı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Kabine<br>bugün toplanıyor

Kabine
bugün toplanıyor

Doğu Akdeniz, koronavirüs tedbirleri, Yunanistan, idam, okulların son durumu.
İhanetin<br>önü açıldı

İhanetin
önü açıldı

Kabe İmamı'nın “normalleşme" hutbesi.
Beyrut<br>gibi olmasın

Beyrut
gibi olmasın

​Tartus limanında da yüklü miktarda tehlikeli madde bulunuyor.
Öksüz'ü Yeşilköy<br>imamı saklamış

Öksüz'ü Yeşilköy
imamı saklamış

​"Kimsesiz çocuklara yardım edeceğiz" diyerek para toplamışlar.
Ne ahlak<br>var ne kural

Ne ahlak
var ne kural

​ABD Başkanı mısın yoksa İsrail elçisi misin belli değil Trump.
Fransa'dan<br>tarihi çark

Fransa'dan
tarihi çark

​Yıllar önce kazandıkları kıta sahanlığı davasının tersini savunuyorlar.
Fırtına<br>Hause'yi bitiriyor

Fırtına
Hause'yi bitiriyor

​Aston Villa'nın yıldızı ile imza aşamasına gelindi.
Aşıda<br>istihbarat savaşları

Aşıda
istihbarat savaşları

​Ortalık Soğuk Savaş dönemindeki uzay yarışına döndü.
Gençler için<br>tehlike büyüyor

Gençler için
tehlike büyüyor

​Bakan Koca son bir ayın vaka oranlarını belirterek uyardı.
Nefesimiz yetmedi

Nefesimiz yetmedi

10 kişi kalan Sırbistan'ı zorladık ama yıkamadık...
Türkiye'nin 24 saati

Türkiye'nin 24 saati

Bakan Koca, en çok vaka artışı görülen 5 ili açıkladı.

​Şenol Güneş'ten basın toplantısında tepki.
A Milliler ikinci maçta da galibiyet alamadı
Spor

A Milliler ikinci maçta da galibiyet alamadı

UEFA Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçımızda A Milli Futbol Takımımız deplasmanda Sırbistan ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma boyunca rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen milli takımımız aradığı golü bir türlü bulamadı. İkinci yarının başında Sırbistan'da Kolarov'un atılmasıyla birlikte adeta tek kale oynayan Ay -Yıldızlılar yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya'nın meşru hükümeti ile dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya'nın meşru hükümeti ile dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya Başbakanı Serrac'ı kabulünde, Libya'daki gelişmeler, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındı. İletişim Başkanlığının açıklamaya göre görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin Libya'nın BM tarafından tanınan meşru hükümeti ile dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğini belirtti. Görüşmede ayrıca Türkiye'nin ve Libya'nın Doğu Akdeniz'deki haklarını koruyacak adımlar değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB'nin Doğu Akdeniz'deki tavrı bölgesel barış açısından samimiyet testi olacak
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB'nin Doğu Akdeniz'deki tavrı bölgesel barış açısından samimiyet testi olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı görüşmede Erdoğan,AB üyesi ülkelerin Doğu Akdeniz ve Ege'de gerginliği tırmandıran adımlarının önlenmesi noktasında AB'nin üzerine düşen yükümlülüğü hakkaniyet çerçevesinde yerine getirmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca Erdoğan, AB'nin Doğu Akdeniz'de sergileyeceği tutumun uluslararası hukuk ve bölgesel barış açısından bir samimiyet testi olacağını belirtti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.