Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kapalıçarşı 1 Haziran’da alışverişe açılacak

İstanbul’da tarihi Kapalıçarşı 1 Haziran’da alışverişe açılacak. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, düzenleyeceği basın toplantısıyla detayları açıklayacak.
Ayrıntılar geliyor...
İstanbul’da tarihi Kapalıçarşı 1 Haziran’da alışverişe açılacak. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, düzenleyeceği basın toplantısıyla detayları açıklayacak.
Ayrıntılar geliyor...
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