Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kapalıçarşı 1 Haziran’da alışverişe açılacak

Fahrettin Koca'dan koronavirüs uyarısı: Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz, tedbiri elden bırakmayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaştı. Paylaşımda, 'Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın' mesajını iletti.