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Koronavirüs Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kapalıçarşı 1 Haziranda alışverişe açılacak
TÜRKİYE

Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kapalıçarşı 1 Haziran’da alışverişe açılacak

İstanbul’da tarihi Kapalıçarşı 1 Haziran’da alışverişe açılacak. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, düzenleyeceği basın toplantısıyla detayları açıklayacak.

Haber Merkezi İHA
Kapalıçarşı
Kapalıçarşı

İstanbul’da tarihi Kapalıçarşı 1 Haziran’da alışverişe açılacak. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, düzenleyeceği basın toplantısıyla detayları açıklayacak.

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