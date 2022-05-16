Koronavirüs Koronavirüs nedeniyle vefat eden kişi sayısı beşin altında
TÜRKİYE

Koronavirüs nedeniyle vefat eden kişi sayısı beşin altında

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte dört kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, bin 254 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
Koronavirüs nedeniyle vefat eden kişi sayısı beşin altında
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Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı.

  • 16 Mayıs’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, bin 254 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 oldu.

Bir günde toplam 128 bin 957 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı bin 358 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi.

En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,47 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,17 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 638 bin 328’e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,4 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,7 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

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