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Koronavirüs ölümlerinin sebebi: Kan pıhtılaşması

Tüm dünyada insanlar için tehdit olmaya devam eden koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmaları devam ederken İngiltere’de Londra Imperial College’de yapılan detaylı araştırmalara göre, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden hastaların kan pıhtılaşması nedeniyle durumlarının kötüleştiği ve bu nedenle öldüğü belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği düşünülen koronavirüs hastalarının asıl ölüm sebebinin kan pıhtılaşması nedeniyle olduğu tespit edildi.

  • Araştırmanın Başkanlığını yapan Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Profesör Graham Cooke, koronavirüsten ölen tüm hastalarda kan pıhtılaşması görüldüğünü belirtti.

Profesör Cooke pıhtılaşma önleyici ilaçların Covid-19 hastalarının tedavisinde gelişme sağlayıp sağlamayacağına dair araştırmaların devam ettiğini söyleyerek "Bu durum tüm hastaların ölüm sebebi olmayabilir, ancak araştırma Covid-19’un damarlara çok zarar verdiğini gösteriyor " dedi. Profesör Cook, hangi hastada ve hangi damarlarda pıhtılaşma görüleceğinin tam olarak bilinmediğini söylerken pıhtılaşmanın kalpte ya da diğer damarlarda gelişmesinin biraz da şansa bağlı olduğunu ifade etti.

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Felç ve kalp krizine neden oluyor

Bilim insanları, Covid-19’un temelde bir solunum yolları hastalığı olsa da ilerlemiş vak’alarda kalp, beyin, böbrek gibi organların zarar gördüğünü belirtti. ACE-2 adı verilen enzime yapışarak hücreye giren Covid-19, hastalarının kanlarının kalınlaşmasına ve pıhtılaşmaya sebep oluyor.

  • Bu pıhtılaşma ise kalp krizi ya da felç gibi ölümcül sonuçlara yol açıyor. Koronavirüsün neden pıhtılaşmaya yol açtığını açıklayan Northwestern Üniversitesi kardiyoloji uzmanı Dr Robert Bonow, Covid-19 virüsünün hücre reseptörlerine yapıştığı gibi kan damarlarına da yapışabildiğini söyledi. Dr. Bonow bu nedenle virüsün hem damarlara hem de kalp kasına zarar verdiğini belirtti.

Öte yandan koronavirüs ölümlerinde şimdiye kadarki en büyük sebep olarak bilinen akciğer iltihabının engellenemediği durumda, hastaların solunum yetmezliği sebebiyle hayatlarını kaybettiği biliniyordu. Bu önemli araştırmanın sonucuna göre bilim insanları Covid-19 nedeniyle ölen hastaların kan pıhtılaşması nedeni ile hayatlarını kaybetmiş olabileceğini söylüyor.

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