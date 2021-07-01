Koronavirüs rehberi güncellendi: HES kodu yaygınlaşıyor

Sağlık Bakanlığı, Bilimsel Danışma Kurulu tarafından Kovid-19 rehberinin, "Salgın Yönetimi ve Çalışma" bölümünde güncelleme yaptı.

1 metre olan sosyal mesafe 2 metreden fazla olacak

Yapılan değişikliklere göre, AVM, berber, kuaför, güzellik salonu, kırtasiye ve benzeri tüm iş yerlerinde daha önce 1 metre olarak belirlenen sosyal mesafenin 2 metreden fazla olması önerildi.

2 metreden yakın 10 dk geçirilince yakın temaslı sayılacak

Ayrıca bu tip iş yerlerinde, "maskesiz ve 2 metreden yakın halde 10 dakika süreyle bir arada bulunulması" durumunun, "yakın temaslı" olarak değerlendirileceği de rehbere eklendi. Bu süre daha önce 15 dakika idi.

HES kodu uygulaması birçok sektörde kullanılacak

Rehberde yapılan güncelleme ile AVM gibi alanlarda kullanılan HES kodu uygulamasının daha fazla sektörde kullanımının sağlanması gerektiği belirtildi.

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Bu kapsamda, restoran, lokanta, kafe, pastane, börekçi, tatlıcı ve içerisinde yeme-içme hizmeti sunan tüm işletmelere, spor salonlarına, halı saha tesislerine girişte HES kontrolü yapılacağı aktarıldı.

Hayvan satış ve kesim alanlarının girişinde HES kodu sorgulaması

Kurban Bayramı ve öncesinde hayvan satış ve kesim alanlarının girişinde HES kodu sorgulamasının yapılması gerektiği kaydedildi.

İş yerlerinde gazete dergi bulundurulabilecek

İş yerlerinde ortak kullanım amacıyla gazete, dergi ve benzerleri bulundurulabilecek. Bunları kullananlara temastan önce ve sonra el antiseptiği kullanması ve el yıkamasına ilişkin hijyen uygulamaları hatırlatılacak.

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