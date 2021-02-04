Koronavirüs Koronavirüs sonrası ciddi şekilde görülüyor Hastaların beyin ve sinir sistemini etkiliyor
TÜRKİYE

Koronavirüs sonrası ciddi şekilde görülüyor: Hastaların beyin ve sinir sistemini etkiliyor

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnme Merkezi Sorumlusu ve Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Üyesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Zülfikar Arlıer, son dönemde koronavirüs geçiren hastalarda unutkanlık, konsantrasyon ve denge kaybı gibi şikayetler oluşturan 'beyin sisi' görüldüğüne dikkat çekerek, artık hastaların 3'te 1'inde ciddi şekilde beyin ve sinir sisteminin etkilendiğini söyledi. Prof. Dr. Arlıer, bu durumun Alzheimer hastalığını da şiddetlendirdiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
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Akciğerleri etkilemesiyle bilinen koronavirüsün, hastalarının 3'te 1'inde ciddi şekilde beyin ve sinir sistemi problemleri yarattığını bildiren Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Zülfikar Arlıer, geçen zamanda elde edilen verilerle bu hastalığın artık en az akciğer kadar beyini de etkilediğinin görüldüğünü vurguladı. Prof. Dr. Arlıer, baş ağrısı, beyinde iltihap, beyin zarlarında iltihap, sinir sisteminde koku- tat duyusunun kaybı, felçlerin tetiklenmesi, denge kaybı, görme kaybı, omurilik etkilenmesine bağlı felçler ve başka birçok nörolojik problemlerin de koronavirüsün kaynağı olduğuna işaret etti.


Alzheimer'ı tetikliyor


Beyin hücreleri ve sinir sistemi ile bağlantılı olan Alzheimer hastalığının da koronavirüsle birlikte şiddetlendiğine dikkati çeken Prof. Dr. Zülfikar Arlıer, "Alzheimeri tetikleyebiliyor. Alzheimer de bilindiği gibi beyin hücreleri ve sinir sistemi ile ilgili bir hastalık. Sağlıklı insanlarda unutkanlığı tetiklediği gibi Alzheimeri şiddetlendirme, hastalık şiddetine bağlı olarak ilaçları kullanmama ya da kan tablosunun bozulması, yeme- içmenin bozulması, beyine giden oksijenin bozulmasına bağlı da belirtiler çok şiddetleniyor. Bu şekilde koronavirüsün Alzheimeri de tetiklediği ve şiddetlendirdiği net olarak gösterilmiş" dedi.

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Yeni bulgu beyin sisi

Koronavirüs geçiren hastalarda çok uzun süre unutkanlık, konsantrasyon ve denge kaybı gibi şikayetler oluşturan beyin sisinin son dönemde sık görüldüğünü dile getiren Prof. Dr. Arlıer, "Beyin sisine dair şu an elimizde yeterli veri yok ama şikayetleri 6 ay kadar devam eden hastalar var. Dengesizlik, konsantrasyon kaybı, unutkanlık, hafıza problemleri, kelime bulma güçlüğü, okuduğunu anlamak, günlük kelimeleri bulup konuşmakla ilgili sıkıntılar ve stres tetiklenmesine bağlı bir takım psikolojik durumlar, depresyonla ilişkili tablolar oluşturabiliyor. Koronavirüse bağlı ciddi derecede anksiyete dediğimiz kaygı, endişe, ölüm korkusu, hastalıktan sonra beslenme, iştahsızlık, kilo kaybı ve arkasından da depresyon süreçlerinin de tetiklendiği biliniyor" diye konuştu.

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Bazı etkiler 6 ayda kayboluyor

Beyinde bu hastalığın kalıcı hasar bırakmasıyla ilgili de değerlendirme yapan Prof. Dr. Arlıer, şöyle konuştu: "Tetiklediği şey eğer felçse, elbette ciddi bir tedavi gerekir. Omurilik ya da beyin iltihabına sebep olmuşsa zamanla kalıcı bir hasar oluşturabilir. Ama bahsettiğimiz beyin sisi denilen tablo ya da dengesizlik, baş ağrısı, koku ve tat alma kaybı gibi belirtiler zaman içerisinde sinirin kendini yenilemesi ve düzelmesine bağlı 6 aylık bir sürede genellikle kayboluyor.

  • Antiviral dediğimiz virüsün çoğalmasını önleyen ilaçların beyinde iltihabi süreçlerin ilerlemesini, sinir hücrelerinin tahribatını önlediği kabul ediliyor. Virüsün bünyeyi alt etmesinden önce vücut direnci gelişerek virüs alt edilebiliyor. Dolayısıyla o tedavilerin kullanılmasının bugün net olarak faydası gösterilmiş durumda. Pıhtılaşmayı tetiklediği için aspirin gibi ilaçların alınmasını da mutlaka öneriyoruz."

Türk bilim insanları keşfetti: Koronavirüsün bıraktığı yeni bir hasar ortaya çıktı
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Koronavirüs salgınıyla mücadeleye aralıksız devam eden bilim insanları, virüsün her geçen gün yeni bir olumsuz etkisini daha tespit ediyor. Son olarak Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümünden Prof. Dr. Yıldırım Ahmet Bayazıt ve 6 kişilik ekibi, Kovid-19 tedavisi görüp iyileşen hastalarda bugüne kadar bilinmeyen kalıcı bir rahatsızlığı ortaya çıkardı.
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Kovid-19 tedavisi gören bazı hastalarda ortaya çıkan denge şikayetleri üzerine Beyazıt, iyileşmiş yetişkin hastaların denge entegrasyonlarını objektif ölçüm verileriyle incelemeye aldı. Kovid-19 tedavi görüp yoğun bakıma girmeden iyileşen 21-44 yaş arasındaki birçok hastaya denge testleri ve bir dizi tetkik yapıldı. Muayene edilen bu kişilerin yüzde 20’sinde, gözden beyne giden sinirlerde hasar oluştuğu tespit edildi. Bunun da denge bozukluklarına yol açtığı belirlendi.
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Genç yaşlarda Kovid-19’u hafif atlatan hastalarda denge problemi olup olmadığını öğrenmek için bir dizi objektif testler ve çeşitli ölçümler yaptıklarını söyleyen Prof. Dr. Yıldırım Ahmet Bayazıt, Yaptığımız ölçümler sonucunda yüzde 20-30 aralığında hastalarda denge problemi olduğunu tespit ettik. Tespit ettiğimiz hastaların hepsi Kovid-19’u hafif geçirmiş hastalardı. Denge probleminin kalıcı ve geri dönüşümü olmadığı ortaya çıkınca bu sorunun yaşlı ve ağır geçirmiş kişilerde ki yansımasının daha ağır olacağı kanaati oluştu. Kovid-19’u geçirmiş genç hastalarda her şey normal olarak devam ederken, zaman içerisinde bunun yansımaları olacaktır. Saatli bomba tabiri tam da bu duruma uyuyor diye konuştu.
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Beyinin, denge mekanizmasına ait bilgilerinin koordine edilmesinde sıkıntı yaşadığını belirten Bayazıt, sözlerine şöyle devam etti: Genellikle göz ve kulak arasındaki bağlantılarda ve gözle boyun kasları arasındaki bağlantılarda bir koordinasyon problemi oluşuyor. Kovid-19 geçirmiş hastalar, hastalığın vermiş olduğu endişeyle denge problemi olduğunun farkına varmıyorlar. Denge sistemi tüm vücudu, baş ve boyun bölgesi ile beyini ilgilendiriyor.
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Bu mekanizmanın herhangi bir yerinde problem olduğu zaman önce problemin yeri tespit edilir. Sinirlerde oluşan hasarı doğrudan bir ilaçla tedavi etmek çok kolay olmuyor. Bu hastaları rehabilitasyon yöntemleri ile tedavi etmeye çalışıyoruz. Kovid-19 geçirmiş hastalara, ‘Baş dönmesi oldu mu, günlük hayatınızı etkiledi mi, yürüme ve ayakta durmanızı etkiledi mi? Tarzında sorular sorduk. Kovid-19’un vermiş olduğu kaygılarla denge problemlerini önemsememişler. Tarama yaptığımızda hatırladılar.
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Kovid-19 geçirdikten sonra boşlukta düşme hissi, yürürken yalpalanma veya ayakta dururken biri tarafından itilme hissi olan kişilerin gerekli birimlere başvurması gerektiğine değinen Prof. Dr. Yıldırım Ahmet Bayazıt, Bu tarz nörolojik problemler genellikle sessiz sakin ve sinsice ilerleyebilir. Görüntüleme yöntemleriyle tespit edilemeyebilir. Bu durumları elektrofizyolojik ölçümlerle anlama şansımız var. Bunlara gecikmiş veya sessiz nörolojik problemler diyebiliriz. Bu konuda şüphesi olan vatandaşlar doktora başvurmalı ve detaylı tetkikler yaptırmalıdır” dedi.
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Kovid- 19’u atlattıktan sonra denge sorunu yaşayan Bülent Pehlivan, 2,5 ay önce Kovid-19’u atlattım. Bu süreç içerisinde halsizlik, denge bozukluğu ve boşlukta hissetme sorunları yaşadım. Adım attığımda düşecek gibi hissediyordum. Yaşadığım süreç zor bir süreçti. Yataktan kalktığımda etrafımı boş hissediyorum. Özellikle araçtan inerken düşecek miyim diye tedirginlik yaşıyorum. Denge sorunu ben de başladığı andan itibaren doktorlarımla konuştum. Sporla bu sorunu atlatmaya çalışıyorum. Ara ara denge sorunları yaşamaya devam ediyorum” diye konuştu.
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Kasım ayında koronavirüse yakalanan Mehmet Dağ ise, Hastalığı evimde atlattım ve 17 gün sürdü. Kovid-19 sonrası ciddi bir halsizlik yaşadım. Toparlanma sürecim uzun oldu. Halsizlikten kaynaklı baş dönmesi ve dengesizlik yaşadım. Bu durumumun halsizlikten olduğunu düşündüm. Yapılan test sonrası Kovid-19 sonrası başka problemler olduğunu öğrendim. Yürüyüş ve egzersiz programı verildi” dedi.
Türk bilim insanları keşfetti: Koronavirüsün bıraktığı yeni bir hasar ortaya çıktı
Türk bilim insanı, ekibiyle birlikte Kovid-19'un vücutta oluşturduğu tahribata ilişkin büyük bir keşfe imza attı. Koronavirüsün gözden beyne giden sinirlerde kalıcı hasara neden olduğuna dikkati çeken Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Yıldırım Ahmet Bayazıt, "Sinirlerin hasar görmesine bağlı olarak vücuttaki denge mekanizmaları da bozulmaya başlayacaktır. Eklem problemleri, görmede zayıflık ve kalp damar hastalıklarının oluşturduğu santral sinir sisteminde hasarlara neden olabilir" dedi.


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