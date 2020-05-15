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Koronavirüs Koronavirüs şüphelisi çarşafları birleştirerek hastaneden kaçmaya çalıştı İkinci katta asılı kaldı
TÜRKİYE

Koronavirüs şüphelisi çarşafları birleştirerek hastaneden kaçmaya çalıştı: İkinci katta asılı kaldı

Trabzon’da koronavirüs şüphesi nedeniyle hastanede gözetim altına tutulan Gürcistan uyruklu şahıs çarşafları birleştirerek hastaneden kaçmaya çalıştı. Kaçma girişiminde bulunan yabancı uyruklu şahıs, çarşafların zemine kadar uzanmaması nedeniyle ikinci katta asılı kaldı. Güvenlik görevlilerin yakaladığı hasta müşahede altına alındı.

Haber Merkezi İHA
Trabzon’da Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden kaçan hastanın bağladığı çarşaflar..
Trabzon’da Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden kaçan hastanın bağladığı çarşaflar..

Trabzon’da Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde koronavirüs (Kovid-19) şüphesi nedeniyle birkaç gündür gözetim altında tutulan Gürcistan uyruklu Cons Kri, hastaneden kaçmak için ilginç bir yönteme başvurdu.

İHA
Trabzon’da Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden çarşafla kaçan hasta camdan böyle çıkmış.

ÜÇÜNCÜ KATTAN ÇARŞAFLA KAÇMAK İSTEDİ

  • Hastanenin 3. katında bir odada tedavi gören Kri, çarşafları birleştirerek pencereden kaçma teşebbüsünde bulundu. Kaçma girişiminde bulunan yabancı uyruklu şahıs, çarşafların zemine kadar uzanmaması nedeniyle 2. katta asılı kaldı. Çevredeki vatandaşların ve hastanede personellerinin fark etmesi üzerine hastane güvenliğine haber verildi. Güvenlik görevlileri tarafından asılı kaldığı camdan alınan şahıs, tekrar odasına getirilerek gözetim altına alındı.

Geçmişte bağımlılık tedavisi gördüğü ve psikolojik sorunlarının olduğu öğrenilen Gürcistan uyruklu şahıs için güvenlik önlemleri alındı.

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