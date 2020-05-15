Koronavirüs şüphelisi çarşafları birleştirerek hastaneden kaçmaya çalıştı: İkinci katta asılı kaldı

Hayat

Salgından en çok sahaflar etkilendi

İki aya yaklaşan zorunlu izolasyon sürecinde yapılabilecek en iyi şey kitap okumaktı, biz de öyle yaptık. Peki ya kütüphanelerimizin en özel yerlerinde muhafaza ettiğimiz kıymetli kitapları bize ulaştıran sahaflar ne yaptı, neler yaşadı? Merak ediyorsanız böyle buyrun…