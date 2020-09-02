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TÜRKİYE

Koronavirüs sürecinde en önemli avantaj: Grip aşısı olmak

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayata, soğuk havayla birlikte insanların kapalı mekanlara gitmeye başlamasının vaka sayısını artıracağını ifade etti. Ayata, ''Grip aşısı olmak koronavirüs pandemisi sürecinde çok önemli bir avantaj sağlıyor'' diyerek, grip aşısı olmanın alınacak önlemlerin başında geldiğini anlattı.

Haber Merkezi DHA
Yeditepe Üniversitesi Bağdat Caddesi Polikliğinden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ömer İnan Ayata.
Yeditepe Üniversitesi Bağdat Caddesi Polikliğinden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ömer İnan Ayata.

Yeditepe Üniversitesi Bağdat Caddesi Polikliğinden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ömer İnan Ayata aşının sağlayacağı avantajlar konusunda şu bilgileri verdi:

  • “Grip aşısı mutlaka olunmalı çünkü ateş, boğaz ağrısı, vücut ağrısı, ishal, kırıklık, kusma gibi şikayetler hem koronavirüs hem de grip nedeniyle oluşabiliyor. Dolayısıyla başlangıç aşamasında bu ikisini birbirinden ayırmak zor. Koronavirüs testleri bazen yüzde 100 doğru sonuç vermeyebildiği düşünüldüğünde, kişinin hangi hastalığa yakalandığını ayırabilmek için grip aşısı çok önemli bir veri olacak. Yani grip aşısı olmuş bir hasta geldiğinde, bu belirtiler varsa koronavirüs olduğunu anlayacağız."

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NEDEN ZATURRE AŞISI?

Zatürre aşısının özellikle bu dönemde çok daha önemli bir aşı olduğunun altını çizen Dr. Ömer İnan Ayata, "Zatürre aşısı zatürre mikroplarına karşı koruyor. Aşı olan kişilerde olası bir bulaş durumunda yaşanan zatürrenin koronadan kaynaklandığını anlıyoruz. Bununla birlikte zatürre aşısının kalkınmakta olan ülkelerde vefat oranını düşürdüğünü biliyoruz" dedi.

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“GRİP VE KORONAVİRÜSE AYNI ANDA YAKALANMAK ÇOK TEHLİKELİ”

Grip ve koronavirüse aynı anda yakalanmanın çok tehlikeli ve ağır olacağını belirten Dr. Ayata sözlerine şöyle devam etti:

"Grip ve koronavirüse aynı anda yakalanılırsa çok daha ağır bir tablo seyredecek. Grip aşısı olmak bu ihtimali de çok büyük ölçüde ortadan kaldıracak. Aynı anda hem korona hem gribe yakalanılması durumunda ise dudum biraz daha güç olacak. Zatürre için de aynı şey geçerli. Bu ihtimali ortadan kaldırmak için zatürre aşısının da olunması gerektiğini düşünüyoruz."

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“İNSANLARDAKİ ‘AŞI OLURSAM DAHA KÖTÜ OLURUM’ İNANCI DOĞRU DEĞİL”

Dr. Ömer İnan Ayata, bu iki aşıyı da öncelikli olarak 65 yaş üstü kişiler, KOAH, diyabet gibi kronik hastalığı olan kişiler ve bağışıklık sistemi düşük olanların öncelikli olarak yaptırması gerekiyor. Ancak grip aşısının herkesin yaptırmasının faydalı olduğunu vurguladı.

  • Grip veya zatürre aşısı olanların koronavirüse yakalanmasının durumu kötüleştirmediğini ve bu inancın yanlış olduğunu ifade eden Yeditepe Üniversitesi Bağdat Caddesi Polikliniği İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ömer İnan Ayata, "Farkında olmadan koronavirüs geçirmekteyseniz ve bu esnada bu aşılardan birini olursanız 'Daha kötü olurum' gibi bir inanış doğru değil. Bunu söyleyenler kesinlikle bilimsel gerçeklere dayanmadan söylüyor" dedi.

Aşılar ile ilgili alerji riskine de dikkat çeken Dr. Ayata, "Az da olsa aşıların alerji riski olabileceği düşünülerek, aşının mutlaka bir hastane ortamında yapılması gerekiyor” diye konuştu.

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