Koronavirüs Türkiyenin 24 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı Hedefe az kaldı
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Türkiye'nin 24 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı: Hedefe az kaldı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 24 Mayıs koronavirüs tablosu yayınlandı. Vaka sayıları 8 binin altına seyrediyor. İşte 24 Mayıs koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Koronavirüs tablosu açıklandı: işte 24 Mayıs günlük vaka ve ölü sayısı
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 655 Kovid-19 testi yapıldı. 7 bin 523 kişinin testi pozitif çıktı, 178 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 702 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1745 oldu, 10 bin 3 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 34 bin 316'ya yükseldi.

24 Mayıs koronavirüs tablosu.
24 Mayıs koronavirüs tablosu.

Toplam test sayısı 52 milyon 594 bin 333'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 194 bin 10, vefat sayısı 46 bin 446 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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