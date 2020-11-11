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Koronavirüs Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek normal servise alındı
TÜRKİYE

Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek normal servise alındı

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in normal servise alındığını, durumunun iyi gittiğini açıkladı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Muhittin Böcek'in durumu iyiye gidiyor, morali yerinde" dedi.

Haber Merkezi AA
Muhittin Böcek
Muhittin Böcek

Akdeniz Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Rektör Özkan, Başkan Böcek'i tedavi gördüğü serviste ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ender Terzioğlu'ndan bilgi aldı.

Böcek'i tüm sağlık ekibinin gayretleri sonucu dün itibarıyla servise çıkardıklarını belirten Özkan, "Muhittin Böcek'in durumu iyiye gidiyor, morali yerinde. Bu aşamaya gelmesi bizler için oldukça sevindirici. Bu süreçte tüm personelimiz büyük gayret gösterdiler." ifadesini kullandı.

Sağlık ekibini kutlayan Özkan, Böcek'in servis odasına alınmasının önemli bir aşama olduğunu kaydetti.

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"Risk tamamıyla ortadan kalkmış değil"

Bundan sonraki sürecin de çok önemli olduğunu aktaran Özkan, şunları kaydetti:

  • "Çünkü risk tamamıyla ortadan kalkmış değil. Bundan sonra da aynı titizlikle takip ve tedavi süreci devam edecek. Rehabilitasyon ve fizik tedavi uygulamalarımız devam ediyor. Deneyimli hocalarımızın gözetiminde klinikteki tedavisini de en iyi şekilde sürdüreceğiz. Başkanımızın bir an önce sağlığına tamamıyla kavuşmasını temenni ediyorum."

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Özkan'a, ziyarette Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Gülbin Arıcı ve Prof. Dr. Cengiz Toker de eşlik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Böcek, takibinin yapıldığı hastanede sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

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