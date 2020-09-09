Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek, tedbir amaçlı uyutuldu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 7 Ağustos'ta, Alanya ilçesine çalışma ziyaretinde bulundu. Burada partililerle görüşen, muhtarlarla toplantı yapan ve belediyeyi ziyaret eden Başkan Böcek'te, Antalya'ya döndükten bir süre sonra boğaz ağrısı şikayeti başladı. Böcek, 15 Ağustos'ta gittiği özel hastanede Covid-19 testi yaptırdı. Sonucunun 17 Ağustos'ta pozitif olduğu belirlenen Böcek, gece yarısı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, sağlık durumunun iyi, moralinin de yüksek olduğunu belirtti.

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Çalışma arkadaşları da karantinada

Böcek, açıklamasında, "Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım. Lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun. En kısa sürede görüşmek dileğiyle" dedi.

Hastanede izolasyona alınan Başkan Böcek'in belediyedeki koruma ekibi ve özel kalem departmanı gibi yakın çalışma arkadaşları da test yaptırıp, evlerinde karantinaya alındı.

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Hastaneden fotoğraf paylaşmıştı

Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, 22 Ağustos'ta hastane odasından paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından "Hastaneye yatışımdan bugüne kadar mesaj gönderen, arayan, sosyal medyadan yazan vatandaşlarıma, yol arkadaşlarıma, can dostlarıma, dua eden herkese teşekkür ediyorum. Dualarınızla ve doktorlarımızın ilgisiyle iyileşiyorum" notuyla fotoğrafını paylaşan Böcek, "Mesafe ve hijyen kurallarına uyalım" uyarısında da bulundu.

Hastane yetkililerinden açıklama

Opr. Dr. Özgün Güngör, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili dün öğle saatlerinde yaptığı açıklamada, "Covid sürecinde akciğer dokusunda oluşan tahribat nedeniyle yoğun bakım koşullarında, takip ve tedavileri devam etmektedir" dedi.

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Tedbir amaçlı uyutuluyor

Öte yandan yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Muhittin Böcek'in sağlık durumu, dün akşam kötüleşti. Astım hastalığı bulunan Başkan Böcek, akciğerinde öksürükten kaynaklı yırtılma olması nedeniyle tedbir amaçlı uyutuldu. Solunum cihazına bağlanan Böcek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve kritik 24 saatin aşılmasının beklendiği kaydedildi. Özel hastanedeki doktorlara, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden gelen uzman ekipler de destek veriyor.

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Ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da Böcek'in sağlık durumuyla ilgili sık sık bilgi aldığı öğrenildi.