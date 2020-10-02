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TÜRKİYE

Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'ten güzel haber: Enfeksiyon tamamen yok olmak üzere

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronavirüs teşhisiyle 17 Ağustos tarihinden bu yana tedavi gördüğü özel hastaneden geçtiğimiz haftalarda Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilmişti. Tedavisine burada devam edilen başkanın durumu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, hastanede ziyaret ettiği Böcek'in durumda iyi gelişmeler olduğunu belirterek, "Enfeksiyon tamamen eradikasyona (yok olmak) uğramış. Akciğerdeki dejenerasyon da inşallah yerini yenilenmeye bırakır, başkanımız hızlı bir şekilde toparlar" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Muhittin Böcek
Muhittin Böcek

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ni dün gece ziyaret etti. Başkan Böcek'in sağlık durumu hakkında bilgi alan Başkan Savaş, gelişmelerin umut verici olduğunu söyledi. Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya'nın da hazır bulunduğu ziyarette Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu ve Başkan Böcek'in ağabeyi Şadi Böcek ile görüşen Başkan Savaş, tedavi sürecinin başarılı şekilde sürdüğünü ifade etti.

Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'le ilgili yeni gelişme: Trakeostomi uygulandı
KORONAVİRÜS
Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'le ilgili yeni gelişme: Trakeostomi uygulandı

İyi gelişmeler var


Aynı zamanda klinik mikrobiyoloji ve enfeksiyon uzmanı olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş hastane ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, “Başkan Böcek'in ağabeyiyle görüştük. İyi gelişmeler olduğunu söyledi. Enfeksiyon tamamen eradikasyona (yok olmak) uğramış. Akciğerdeki dejenerasyon da inşallah yerini yenilenmeye bırakır, başkanımız hızlı bir şekilde toparlar. Bir an önce Başkanımızı aramızda görmek istiyoruz" dedi.

Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Sağlığı belli bir periyotta iyileşme yolunda devam ediyor
GÜNDEM
Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Sağlığı belli bir periyotta iyileşme yolunda devam ediyor

Kritik süreç devam ediyor


Akdeniz Üniversitesi Başhekimliği'nden Başkan Böcek'in sağlık durumu hakkında bugün yapılan açıklamada, “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Alanlarında yetkin klinisyen öğretim üyelerimiz, modern tıbbın tüm imkanlarını kullanarak hastamızın takibini yoğun ve eksiksiz bir şekilde sürdürmektedir. Hastamızın kritik süreci devam etmekle birlikte son 24 saat içerisinde olumsuz bir gelişme yaşanmamıştır" ifadelerine yer verildi.

Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek, tedbir amaçlı uyutuldu
KORONAVİRÜS
Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek, tedbir amaçlı uyutuldu


  • Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Başkan Böcek'in dün gece saatlerinde yavaş yavaş uyandırılmaya başlandığı, solunum kaslarının iyileşmesi için zamana ihtiyacı olduğu öğrenildi.

Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'in son kontrol PCR testi negatif çıktı
KORONAVİRÜS
Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'in son kontrol PCR testi negatif çıktı


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