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TÜRKİYE

Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'ten haber var: Akciğerini toparlamaya çalışıyorlar

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronavirüs teşhisiyle 17 Ağustos tarihinden bu yana tedavi gördüğü özel hastaneden geçtiğimiz haftalarda Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilmişti. Böcek’in klinik seyrinin kritik, fakat stabil olarak devam ettiği belirtildi. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, halen tedavi altında olan Böcek'in akciğerinde ciddi sıkıntılar olduğunu belirterek, "Akciğeri toparlamaya çalışıyoruz" dedi.

Haber Merkezi İHA
Muhittin Böcek
Muhittin Böcek

Antalya Büyükşehir Belediyesinden Başkan Böcek’in durumuyla ilgili bugün yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Son 24 saat içerisinde olumsuz giden herhangi bir gelişme yaşanmamış olup, klinik seyri kritik fakat stabil olarak devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'ten haber var: Durumu hala kritik
KORONAVİRÜS
Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'ten haber var: Durumu hala kritik

Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek, tedbir amaçlı uyutuldu
KORONAVİRÜS
Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek, tedbir amaçlı uyutuldu

  • Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, halen tedavi altında olan Böcek'in akciğerinde ciddi sıkıntılar olduğunu belirterek, "Başkanımız şu anda hala yoğun bakımda ve makineye bağlı şekilde. Akciğeri toparlamaya çalışıyoruz" dedi.

Başkan sosyal medyadan uyarıda bulunmuştu

CHP’li Böcek, 17 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'ten güzel haber: Enfeksiyon tamamen yok olmak üzere
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Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'ten güzel haber: Enfeksiyon tamamen yok olmak üzere

Nefes borusuna delik açılmıştı

Özel hastanede takibi yapılan Başkan Böcek, durumu kötüleşince 7 Eylül’de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül’de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti. Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum sıkıntısı yaşayan Böcek’e, 9 gün önce daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.

Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Sağlığı belli bir periyotta iyileşme yolunda devam ediyor
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Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Sağlığı belli bir periyotta iyileşme yolunda devam ediyor

Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'le ilgili yeni gelişme: Trakeostomi uygulandı
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Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'le ilgili yeni gelişme: Trakeostomi uygulandı
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