Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'ten haber var: Akciğerini toparlamaya çalışıyorlar

Antalya Büyükşehir Belediyesinden Başkan Böcek’in durumuyla ilgili bugün yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Son 24 saat içerisinde olumsuz giden herhangi bir gelişme yaşanmamış olup, klinik seyri kritik fakat stabil olarak devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, halen tedavi altında olan Böcek'in akciğerinde ciddi sıkıntılar olduğunu belirterek, "Başkanımız şu anda hala yoğun bakımda ve makineye bağlı şekilde. Akciğeri toparlamaya çalışıyoruz" dedi.

Başkan sosyal medyadan uyarıda bulunmuştu

CHP’li Böcek, 17 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

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Nefes borusuna delik açılmıştı

Özel hastanede takibi yapılan Başkan Böcek, durumu kötüleşince 7 Eylül’de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül’de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti. Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum sıkıntısı yaşayan Böcek’e, 9 gün önce daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.

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