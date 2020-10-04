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TÜRKİYE

Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'ten haber var: Durumu hala kritik

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronavirüs teşhisiyle 17 Ağustos tarihinden bu yana tedavi gördüğü özel hastaneden geçtiğimiz haftalarda Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilmişti. Tedavisine burada devam edilen başkanın durumu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği, Böcek'in kritik sürecinin devam ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Muhittin Böcek
Muhittin Böcek

Kritik süreci devam eden Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin son 24 saat içinde olumsuz bir gelişme yaşanmadığı vurgulanan açıklamada, "Alanlarında yetkin klinisyen öğretim üyelerimiz, modern tıbbın tüm imkanlarını kullanarak hastamızın takibini yoğun ve eksiksiz sürdürmektedir." ifadesine yer verildi.

28 gündür yoğun bakımda

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'ten güzel haber: Enfeksiyon tamamen yok olmak üzere
KORONAVİRÜS
Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'ten güzel haber: Enfeksiyon tamamen yok olmak üzere

Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'le ilgili yeni gelişme: Trakeostomi uygulandı
KORONAVİRÜS
Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'le ilgili yeni gelişme: Trakeostomi uygulandı

  • Test sonucunun pozitif çıkması üzerine hastanede takibi yapılan Başkan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Sağlığı belli bir periyotta iyileşme yolunda devam ediyor
GÜNDEM
Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Sağlığı belli bir periyotta iyileşme yolunda devam ediyor

Nefes boruna delik açılmıştı

Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.

Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek, tedbir amaçlı uyutuldu
KORONAVİRÜS
Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek, tedbir amaçlı uyutuldu
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