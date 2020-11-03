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Koronavirüs Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcekten sevindiren haber Yemek yiyebiliyor, durumu iyiye gidiyor
TÜRKİYE

Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'ten sevindiren haber: Yemek yiyebiliyor, durumu iyiye gidiyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos tarihinden koronavirüs tedavisi görüyor. Sevenlerini sağlık durumu hakkında meraklandıran Böcek'le ilgili Akdeniz Üniversitesi (AÜ) doktorlarından yeni bir açıklama geldi. AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Başkanımızın sağlık durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor. Yemek yiyebiliyor, ancak enfeksiyon bulguları halen devam ediyor" dedi.

Haber Merkezi DHA
Muhittin Böcek, 17 Ağustos'tan beri koronavirüs tedavisi görüyor.
Muhittin Böcek, 17 Ağustos'tan beri koronavirüs tedavisi görüyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine özel bir hastanede tedaviye alınmış, daha sonra durumunun ciddiyetini koruması üzerine 25 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde sevk edilmişti.

50 gündür yoğun bakımdaki Başkan Böcek'in durumu ciddiyetini koruyor
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Koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu stabil
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Koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu stabil

Tedavisi devam ediyor

Başkan Böcek'in tedavisi yoğun bakımda devam ederken, AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan son durumunu kamuoyu ile paylaştı. Böcek'in yavaş yavaş da olsa yemek yiyebildiğini belirten Rektör Prof. Dr. Özkan, "Yoğun bakımda tedavisi devam eden hasta için çok net konuşmak doğru olmuyor. Ama şu anlamda gidişat çok iyi, fakat doktor arkadaşlarımız en kısa zamanda sizlere daha detaylı bilgi aktaracaktır." dedi.

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"Durumu bizi mutlu ediyor"

Böcek'in zaman zaman ateşinin yükseldiğini belirten Özkan, "Şu anda herhangi bir sıkıntımız yok. Yoğun bakımda takibi gerekli, daha servise alamıyoruz. Arada ateşleri oluyor, enfeksiyon bulguları devam ediyor, onlarla mücadele ediyoruz. Ama daha önceki zamanlara göre durumu çok daha iyi. Bu da bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

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