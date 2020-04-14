Koronavirüs tedavisi için sosyal güvenceye bakılmayacak: Tedavi tamamen ücretsiz oldu

Sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın herkesin Kovid-19 (koronaavirüs) tedavisi ücretsiz karşılanacak. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavisi sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmadan ücretsiz bir şekilde sağlanacak.

Kovid-19'la mücadele kapsamında pandemi testleri, korunma ekipmanları ve tedavisinde kullanılan ilaçlar, kamuoyunda "Tasarruf kararnamesi" olarak bilinen ve 4376 sayılı kanun hükümlerinden muaf tutulacakların tespitine dair ilgili Bakanlar Kurulu kararından muaf tutuldu.

KORUYUCU EKİPMAN DAHİL

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve ilgili Bakanlar Kurulu kararında değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararı eki karara göre, salgın kapsamında, herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın tüm kişiler, Sağlık Bakanlığı'nca temin edilerek dağıtımı yapılan test, koruyucu ekipman ve ilaçlardan yararlanmada söz konusu kararname hükümlerinden muaf tutuldu.