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TÜRKİYE

Koronavirüs testi pozitif çıkan çift, camiden anons yaptırdı

Samsun'da, koronavirüs testi pozitif çıkan veya temaslı olduğu için karantinada bulunan bazı vatandaşlar, yakınlarını bu durumdan korumak ve haberdar etmek için ilginç yöntemler uyguluyor. Kentte test sonucu pozitif çıkan bir çift, cami hoparlöründen anons yaptırırken, kimi vatandaşlar ise evlerinin girişlerine karantinada olduklarını bildiren pankartlar asıyor.

Haber Merkezi DHA
Karantinada olan vatandaşları ziyaret ederek karantinaya uyup uymadıklarını kontrol eden ekipler, ilginç örneklerle de karşılaşıyor.
Karantinada olan vatandaşları ziyaret ederek karantinaya uyup uymadıklarını kontrol eden ekipler, ilginç örneklerle de karşılaşıyor.

Samsun'da, 112 Çağrı Merkezi bünyesinde kurulan İl ve İlçe Salgın Denetim Merkezlerinde görevliler 'Covid-19' testi pozitif çıkan veya temaslı olduğu için karantinada bulunan kişilerin pandemi kurallarına uyup uymadıklarını denetliyor.

  • 'Covid-19' testi pozitif çıkan hastaların temaslı olduğu kişileri belirleyen ekip karantina süreci başlatıyor. Karantinada olan vatandaşları ziyaret ederek karantinaya uyup uymadıklarını kontrol eden ekipler, ilginç örneklerle de karşılaşıyor.

Koronavirüse yakalanan çift, camiden anons yaptırdı evlerinin girişine pankart astı
FOTOĞRAF 17
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Samsun'da, 112 Çağrı Merkezi bünyesinde kurulan İl ve İlçe Salgın Denetim Merkezlerinde görevliler 'Covid-19' testi pozitif çıkan veya temaslı olduğu için karantinada bulunan kişilerin pandemi kurallarına uyup uymadıklarını denetliyor.
Title
'Covid-19' testi pozitif çıkan hastaların temaslı olduğu kişileri belirleyen ekip karantina süreci başlatıyor. Karantinada olan vatandaşları ziyaret ederek karantinaya uyup uymadıklarını kontrol eden ekipler, ilginç örneklerle de karşılaşıyor.
Title
Covid-19' testi pozitif çıkan veya temaslı olduğu için karantinada bulunan bazı vatandaşlar yakınlarını bu durumdan korumak ve haberdar etmek için ilginç yöntemlere başvuruyor.
Title
Tekkeköy ilçesinde Covid-19 testi pozitif çıkan bir çift, cami hoparlöründen anons yaptırarak karantinada olduklarını ve evlerine ziyaretçi kabul edemeyeceklerini duyurdu. Bazı vatandaşlar ise evlerinin ve apartmanlarının girişine pankartlar asarak karantinada olduklarını bildiriyor.
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Samsun 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Emin Demir, İl ve İlçe Salgın Denetim Merkezlerinde görevli mahalle ve iş yeri denetim ekiplerinin tam saha pres yaparak pozitifli veya temaslı olan vatandaşların evde kalmalarını sağlamak için mücadele verdiklerini söyledi.
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Demir, Salgının kontrol altına alınmasının tek çaresi bu. Kendisi pozitif veya temaslı olan vatandaşlarımızın evinde karantina sürecini geçirmeleri gerekiyor. Kural ihlali yapan ve bunda ısrar eden vatandaşlarımız yurtlarda karantina sürelerini geçiriyor. Amacımız pozitif veya temaslı vatandaşın sokakta bir başka vatandaşımıza salgını bulaştırmasına engel olmak. İlk başlarda vatandaşlarımız çok yardımcı değildi açıkçası. Kendisi pozitif olmuşsa kızı ile aynı ortamda bulunmuşsa bize bunu söylemiyor kızının, komşusunun ismini vermiyordu. Ama şu anda olay öyle hale geldi ki vatandaş bilinçlendi. Her kim kendisini ziyaret ettiyse söylüyor hatta bazıları abartıyor selam vereni bile söylüyor dedi.
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Vatandaşların bu konuda daha çok bilinçlenmeye başladığını dile getiren Demir, Benim testim pozitif çıktı eve ziyaretçi kabul etmiyorum' diye afiş asanlar var. Tekkeköy'ün bir mahallesinde bir karı kocanın 'Covid-19' testi pozitif çıkıyor. Cami imamına söyleyip, cami hoparlöründen anons yaptırıp 'Benim testim pozitif çıktı, şu güne kadar evime ziyaret edilmemesini rica ederim' diye duyuru yaptırmışlar. Böyle güzel örneklerimiz de var. Evinin dış kapısına 'Bu evde pozitif vaka var ziyaretleri daha sonra yapmanız uygun olur' diye tarih yazanlar var. Kendisi pozitif olduğu zaman çocuklarını haberdar edip ziyaretin kesilmesini talep edenler veya sağlayanlar var. Halkımızda bir bilinç oluştu ama bunun daha da fazla yaygınlaştırılması lazım. Pozitifli olduğunu bildiği halde dışarı çıkan birisi varsa vatandaşlarımızın 112'yi aramalarını rica ediyoruz. Bu çok önemli bir vatandaşlık görevidir. Akraban bu kırılır diye gözetmememiz lazım, bunu herkesin yapması gerekiyor. Devlete bunu bildirmek vatandaşın asli vatandaşlık görevidir diye konuştu.
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Koronavirüse yakalanan çift, camiden anons yaptırdı evlerinin girişine pankart astı
Samsun'da, Covid-19 testi pozitif çıkan veya temaslı olduğu için karantinada bulunan bazı vatandaşlar, yakınlarını bu durumdan korumak ve haberdar etmek için ilginç yöntemler uyguluyor. Kentte test sonucu pozitif çıkan bir çift, cami hoparlöründen anons yaptırırken, kimi vatandaşlar ise evlerinin girişlerine karantinada olduklarını bildiren pankartlar asıyor.

CAMİDEN ANONS YAPTIRDILAR

Covid-19' testi pozitif çıkan veya temaslı olduğu için karantinada bulunan bazı vatandaşlar yakınlarını bu durumdan korumak ve haberdar etmek için ilginç yöntemlere başvuruyor.

  • Tekkeköy ilçesinde Covid-19 testi pozitif çıkan bir çift, cami hoparlöründen anons yaptırarak karantinada olduklarını ve evlerine ziyaretçi kabul edemeyeceklerini duyurdu. Bazı vatandaşlar ise evlerinin ve apartmanlarının girişine pankartlar asarak karantinada olduklarını bildiriyor.

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'İLK ÖNCE İSİM VERMİYORLARDI'

Samsun 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Emin Demir, İl ve İlçe Salgın Denetim Merkezlerinde görevli mahalle ve iş yeri denetim ekiplerinin tam saha pres yaparak pozitifli veya temaslı olan vatandaşların evde kalmalarını sağlamak için mücadele verdiklerini söyledi. Demir, "Salgının kontrol altına alınmasının tek çaresi bu. Kendisi pozitif veya temaslı olan vatandaşlarımızın evinde karantina sürecini geçirmeleri gerekiyor. Kural ihlali yapan ve bunda ısrar eden vatandaşlarımız yurtlarda karantina sürelerini geçiriyor. Amacımız pozitif veya temaslı vatandaşın sokakta bir başka vatandaşımıza salgını bulaştırmasına engel olmak. İlk başlarda vatandaşlarımız çok yardımcı değildi açıkçası. Kendisi pozitif olmuşsa kızı ile aynı ortamda bulunmuşsa bize bunu söylemiyor kızının, komşusunun ismini vermiyordu. Ama şu anda olay öyle hale geldi ki vatandaş bilinçlendi. Her kim kendisini ziyaret ettiyse söylüyor hatta bazıları abartıyor selam vereni bile söylüyor" dedi.

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EVLERİN GİRŞİNE PANKART ASIYORLAR

Vatandaşların bu konuda daha çok bilinçlenmeye başladığını dile getiren Demir, "Benim testim pozitif çıktı eve ziyaretçi kabul etmiyorum' diye afiş asanlar var. Tekkeköy'ün bir mahallesinde bir karı kocanın 'Covid-19' testi pozitif çıkıyor. Cami imamına söyleyip, cami hoparlöründen anons yaptırıp 'Benim testim pozitif çıktı, şu güne kadar evime ziyaret edilmemesini rica ederim' diye duyuru yaptırmışlar. Böyle güzel örneklerimiz de var. Evinin dış kapısına 'Bu evde pozitif vaka var ziyaretleri daha sonra yapmanız uygun olur' diye tarih yazanlar var. Kendisi pozitif olduğu zaman çocuklarını haberdar edip ziyaretin kesilmesini talep edenler veya sağlayanlar var. Halkımızda bir bilinç oluştu ama bunun daha da fazla yaygınlaştırılması lazım. Pozitifli olduğunu bildiği halde dışarı çıkan birisi varsa vatandaşlarımızın 112'yi aramalarını rica ediyoruz. Bu çok önemli bir vatandaşlık görevidir. Akraban bu kırılır diye gözetmememiz lazım, bunu herkesin yapması gerekiyor. Devlete bunu bildirmek vatandaşın asli vatandaşlık görevidir" diye konuştu.

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