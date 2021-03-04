Koronavirüs vakalarının görüldüğü anaokul 10 gün eğitime kapatıldı

Bakan Koca, riskli illerden olan Ordu'daki aşılama çalışmalarına ilişkin bir video paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadele çerçevesinde yaptığı aşılama çalışmalarına ilişkin bir de video yayınladı. Koca, Ordu'nun Akkuş ilçesine giden sağlık görevlilerinin 65 yaş üzeri vatandaşları aşıladığı videoyu, 'Şartlar ne olursa olsun sağlık hizmetini ulaştırmak sorumluluğumuz. Ordu ilimizi çok yüksek riskli bölgeden düşük riskli bölge haline getirmek için birlikte gayret etmeliyiz.' mesajıyla paylaştı.