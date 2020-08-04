Koronavirüs vakası hiç görülmemişti: İlçede düğüne giden kişilerde salgın tespit edildi Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bu güne kadar hiç koronavirüs vakası görülmemişti. Geçtiğimiz günlerde bir düğüne giden 5 kişinin şikayetleri nedeniyle yapılan virüs testleri pozitif çıktı. Salgın teşhisi konular kişiler karantinaya alındı.

Haber Merkezi 04 Ağustos 2020, 13:09 Son Güncelleme: 04 Ağustos 2020, 14:55 İHA