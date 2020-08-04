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Koronavirüs Koronavirüs vakası hiç görülmemişti İlçede düğüne giden kişilerde salgın tespit edildi
TÜRKİYE

Koronavirüs vakası hiç görülmemişti: İlçede düğüne giden kişilerde salgın tespit edildi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bu güne kadar hiç koronavirüs vakası görülmemişti. Geçtiğimiz günlerde bir düğüne giden 5 kişinin şikayetleri nedeniyle yapılan virüs testleri pozitif çıktı. Salgın teşhisi konular kişiler karantinaya alındı.

Haber Merkezi İHA
Bakan Koca’nın &quot;Vaka az&quot; dediği Bilecik’e bayramda binlerce kişi akın etti.
Bakan Koca’nın "Vaka az" dediği Bilecik’e bayramda binlerce kişi akın etti.

Bilecik'in Pazaryeri, kaymakamlık ve belediyenin sıkı çalışmaları neticesinde Bilecik’te vaka görülmeyen tek ilçe olmuştu.

  • Geçtiğiniz günlerde bir düğüne giden 5 kişinin şikayetleri nedeniyle yapılan koronavirüs testilerinin pozitif çıktığı, şahısların evlerinde karantinaya alındığı öğrenildi. Yetkililer konu ile ilgili açıklama yapmazken ilçede vaka sayısının artmasından korkuluyor.

Pazaryeri Belediyesi vatandaşları dışarıya çıktıklarında muhakkak maske takmaları, sosyal mesafeyi korumaları konusunda sürekli uyarıyor.

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