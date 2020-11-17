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Koronavirüs yasakları nelerdir? Erdoğan açıkladı!

Koronavirüs yasakları nelerdir?

Türkiye genelinde koronavirüs vakalarının hızla artması ile yeni yasaklar da devreye girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı ardından açıkladığı yeni yasaklar arasında sokağa çıkma kısıtlaması, belirli işyerlerinin kapalı olması ve okullardaki eğitimle ilgili kararlar var. işte Erdoğan'ın açıkladığı koronavirüs yasakları listesi...

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Arşiv

Türkiye geneli koronavirüsle ilgili yeni yasaklar açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı koronavirüs yasakları listesi oldukça kapsayıcı. Sokağa çıkma kısıtlamasından, eğitime kadar bir dizi yeni tedbir hayata geçirilecek. İşte Erdoğan'ın açıkladı koronavirüs yasakları:

Sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek.

Sokağa çıkma yasağı ne zaman hangi saatlerde olacak?
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Sokağa çıkma yasağı ne zaman hangi saatlerde olacak?

Hangi işyerleri kapalı olacak?

Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek.

Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.

Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak.

Kıraathanelerimizin faaliyetlerine bir süre ara verilecek.

Restoran ve kafelerde sadece paket servis uygulamasına geçilecek.

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Okullara uzaktan eğitim kararı

Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.

Esnek mesai düzenlemesi

Kamu ve özel sektördeki esnek mesai düzenine ve mesai saatlerinin yoğunluk oluşturmayacak şekilde belirlenmesine hassasiyet gösterilecek.

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