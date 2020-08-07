"Koronavirüse inanmıyorum" demişti: O gence ceza yağdı
Sağlık Bakanlığının tüm uyarılarına rağmen vatandaşlar koronavirüs tedbirlerine uymuyor. Geçtiğimiz günlerde Erzurum'da maske takmayan Fahrettin Öztürk isimli vatandaşın "Koronavirüse inanmıyorum. Virüs bana ya da aileme bulaşırsa inanırım" sözleri 'pes' dedirtmişti. Öztürk, polis ekiplerince maskesiz yakalandı. 900 lira ceza kesilen gence hakkında ayrıca sözleri nedeniyle, 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak' suçundan yasal işlem yapıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de koronavirüs vakalarında artış yaşandığı iller arasında saydığı Erzurum'da, 24 Temmuz günü, maskesiz olarak görüntülenen Fahrettin Öztürk, muhabirlere "Ben koronavirüse dahi inanmıyorum. Bana ya da yakınlarıma bulaşırsa o zaman inanırım. Bulaşmadığı için inanmıyorum. Koronavirüsün bir proje olduğuna inanıyorum ben. Belirli bir güçlerin projesi bu. Siz de buna inanın. Ben buna inanmışım böyle devam ediyorum. Bulaşırsa göreceğiz, kaderde varsa yaşayacağız. İnanmadığım bir şeyi niye yapayım, maske takayım. Ceza yazabilirler öderim" ifadelerini kullanmıştı.
Sözleri büyük tepki çeken Öztürk, 30 Temmuz günü de Cumhuriyet Caddesi'nde polislere maskesiz yakalandı. Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kentte yapılan denetim sırasında yakalanan Öztürk, Gürcükapı Polis Merkezi'ne götürüldü.
1583 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine göre 900 TL idari para cezası uygulanan Fahrettin Öztürk hakkında 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak' suçundan yasal işlem yapıldı.