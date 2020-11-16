Koronavirüse karşı bağışıklık nasıl güçlendirilir?
Koronavirüse karşı bağışıklık nasıl güçlendirilir?
Koronavirüse karşı herkes bağışıklık sistemini güçlendirecek yollar arıyor. Özellikle kış aylarının başlamasıyla griple karıştırılacak olan koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendirmekte fayda var. Bu süreçte soğan sarımsak tüketin diyen de var zeytin yaprağı çayı için diyen de. Özellikle C vitamini tüketimine dikkat çekilirken 'kelle paçasız olmaz' diyenleri unutmamak gerekiyor. Peki, gerçekten de koronavirüse karşı bağışıklık nasıl güçlendirilir?
Uzmanlar koronavirüse karşı güçlü bir bağışıklık sisteminin gerekli olduğunun her defasında altını çiziyor. Kovid-19'a yakalanma durumunda bağışıklık sistemi güçlü olanların belirtisiz geçirebileceğini söyleniyor. Koronavirüse yakalan hastalarının da bağışıklığı güçlendirilmek için tedavi uygulanması da beslenmemizin önemini gözler önüne seriyor. Peki, koronavirüse karşı bağışıklık nasıl güçlendirilir?
Koronavirüse karşı bağışıklık nasıl güçlendirilir?
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmak için güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmalıyız. Düzenli, çeşitli ve dengeli beslenme, kaliteli uyku ve düzenli egzersiz güçlü bağışıklıkların en temel unsurlarından. Koronavirüse karşı bağışıklığı güçlü tutmak için sofralardan eksik edilmemesi gereken besinler ise şöyle:
C vitamini: Kış aylarında yaygın olarak görülen enfeksiyonlar başta olmak üzere birçok hastalıklara karşı immün sistemi güçlendirdiği biliniyor. Her gün mutlaka domates, taze biber, roka, maydanoz, kuşburnu ve kiviyi öğünlerde ve ara öğünlerinizde tüketin.
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Çinko: Kırmızı et, kümes hayvanları, kabuklu deniz ürünleri, fasulye, fındık, bütün hububatlar, zenginleştirilmiş kahvaltılık tahıl ürünleri ve süt ürünleri.
Selenyum: Karaciğer, pekmez, süt ve süt ürünleri, yumurta, tereyağı, mantar, soğan, kırmızı biber, lahana.
Kefir: Probiyotik bakteriler yine antioksidanlar gibi her türlü hücre zararına karşı savaşan küçük canlılar. Kefir ve probiyotik yoğurt bu bakterilerden zengin besinler.
Zencefil: Zencefil güçlü bir antioksidan ve vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir.
Omega-3: Balık mevsimi ile haftada 2 gün balık yenmeli.
Beta-glukan: Suda çözünen beta glukan hem bağırsak sağlığı hem bağışıklık için kuvvetli etkiler gösterir. Yulaf ve ekmek mayasında bulunan beta –glukan ticari olarak da piyasada bulunmakta.