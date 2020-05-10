Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Koronavirüse karşı yerli ilaç TR-C 19da güncel gelişmeler Seri üretim İstanbulda yapılabilir
TÜRKİYE

Koronavirüse karşı yerli ilaç ‘TR-C 19’da güncel gelişmeler: Seri üretim İstanbul'da yapılabilir

Dünyayı sarsmaya devam eden koronavirüse karşı etkili ilaç olması planlanan, laboratuvar ortamında virüsü nötralize ederek etkisiz hale getiren yerli ve milli üretimli ‘TR-C 19’un ruhsatlandırılmasıyla ilgili hazırlık süreci de başladı. VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi A.Ş ARGE Merkezi’nde ‘TR-C 19’ ilacının yanı sıra koronavirüs hastalığına karşı iki farklı ilaç molekül çalışmasının da devam ettiği belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

COVID-19’a karşı etkili bir ilaç olması planlanarak VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi A.Ş ARGE Merkezi tarafından geliştirilen, fikri ve sınai mülkiyet hakları VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi A.Ş’ye ait olan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi işbirliği ile yürütülen ‘TR-C 19’ ürününün ruhsatlandırma aşaması için hazırlıklar başlatıldı. Klinik çalışmaları tamamlanarak sonuçların olumlu çıkması halinde ruhsatı alınacak olan ilacın seri üretiminin, VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi A.Ş’nin İstanbul’daki tesislerinde planlandığı duyuruldu.
VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş tarafından yapılan açıklamada, COVID-19’a karşı etkili bir ilaç geliştirmek üzere şirketleri tarafından AR-GE çalışmaları yapılarak tamamlanan ve laboratuvar ortamında virüsü nötralize ederek etkisiz hale getirdiği kanıtlanan TR-C 19 adlı ürünün, gönüllü hastalar üzerinde klinik çalışmaları ve ileri araştırmaları; Sağlık Bilimleri Üniversitesi işbirliği ile üniversitenin akademik kadrosunun gözetiminde yürütülmesi planlanıyor.


SERİ ÜRETİMİN İSTANBUL’DA YAPILMASI PLANLANIYOR

VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi A.Ş, ilacın Sağlık Bakanlığı ruhsatlandırılma hazırlık sürecini başlattı. Hastalara uygulanması için izin beklenen ilacın klinik çalışmalarının devamı için üretimi, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TÜBİTAK tesislerinde yapılacak. Klinik çalışmalarda başarılı sonuçlara ulaşılması durumunda ruhsat aşaması tamamlanacak olan ilacın seri üretimi, VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi A.Ş. İstanbul tesislerinde planlanıyor.


İKİ FARKLI İLAÇ MOLEKÜL ÇALIŞMASI DA DEVAM EDİYOR

VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi A.Ş. ARGE Merkezi’nde labaratuvar ortamında in vitro testlerde başarılı olan TR-C 19 ilacının yanı sıra koronavirüs hastalığına karşı iki farklı ilaç molekül çalışmasının da devam ettiği vurgulandı. VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ile birlikte; ilerleyen günlerde ilacın klinik çalışma safaları ve bilimsel verilerle ilgili güncel gelişmeleri kamuoyu ile paylaşacağını duyurdu.

Tarım Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi: Hayvan pazarında gün ışığında satış gerçekleşmeli
KORONAVİRÜS
Tarım Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi: Hayvan pazarında gün ışığında satış gerçekleşmeli

Bakan Koca: Beklenen gün geldi, bu güzel günde maske takmayı ihmal etmeyin
KORONAVİRÜS
Bakan Koca: Beklenen gün geldi, bu güzel günde maske takmayı ihmal etmeyin

Bilim Kurulu üyesi Tufan: Aşı geliştirilemezse gelecek sene de epey hastayla karşılaşabiliriz
KORONAVİRÜS
Bilim Kurulu üyesi Tufan: Aşı geliştirilemezse gelecek sene de epey hastayla karşılaşabiliriz
Abone Ol Google News
Türkiye üretti dünya peşinde

Türkiye üretti dünya peşinde

​Üstün özelliklere sahip maskeye 1 milyardan fazla sipariş var.
Şiir gibi tablo

Şiir gibi tablo

​Kız kulesi ve boğazın yeni sahibi yunuslar aynı karede.
Batıya tokat gibi mesaj

Batı'ya
tokat gibi mesaj

Örgütlere TIR'lar gönderirken halklarına maske bulamadılar.
Bugün sokaklar büyüklerimizin

Bugün sokaklar büyüklerimizin

Tam 7 haftadır sokağa çıkmaları yasaktı...
İstanbul'da<br>sessizlik hakim

İstanbul'da
sessizlik hakim

Kısıtlamanın son gününde sokaklar böyle görüntülendi.
Virüs Beyaz Saray'da

Virüs Beyaz Saray'da

İki kritik isim kendini karantinaya aldı.
Onlar çocuklarına sarılamıyor

Onlar çocuklarına sarılamıyor

​Tüm annelerimizin 'Anneler Günü' kutlu olsun.
Londra-İstanbul<br>kur savaşları

Londra-İstanbul
kur savaşları

​Savaşın üçüncü perdesinde asıl saldırı bağımsızlığımıza.
'Kışın bile<br>böyle yağmadı'

'Kışın bile
böyle yağmadı'

Doğu Anadolu'da mayıs ayında lapa lapa kar yağdı.
Yeni normale<br>yeni kurallar

Yeni normale
yeni kurallar

Hayatımızın her alanında karşımıza çıkacak yeni önlemlerin listesi...
50 günlük<br>hasret bitti

50 günlük
hasret bitti

​​65 yaş üstü vatandaşlar sokağa iniyor, gençler önümüzdeki haftayı bekliyor.
Yok<br>böyle bir ses

Yok
böyle bir ses

​Ramazan davulcusu söylediği ilahilerle kalplere dokundu.
Hadımköy heyecanı

Hadımköy heyecanı

​Sultan yadigarı yakında hizmete giriyor.
AVM ve<br>berberler yarın açık

AVM ve
berberler yarın açık

​Gitmeden önce bu kuralları bilmenizde fayda var.
Fransa<br>Akka'yı unutmuş

Fransa
Akka'yı unutmuş

Osmanlı ordusu karşısında hezimete uğramışlardı.
ABD-Çin<br>gerilimi büyüyor

ABD-Çin
gerilimi büyüyor

​Pekin'in hedefi doları çökertmek.
Dikkat çeken yasak!

Dikkat çeken yasak!

Valilik açıkladı: Maskesiz sokağa çıkılamayacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.