Koronavirüs Koronavirüse yakalanan 7,5 aylık hamile kadının bebeği sezaryenle alındı Acı haber geldi
TÜRKİYE

​Koronavirüse yakalanan 7,5 aylık hamile kadının bebeği sezaryenle alındı: Acı haber geldi

Koronavirüse yakalanan 7,5 aylık hamile kadının bebeği sezaryenle alındı: Acı haber geldi

Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören ve 7,5 aylık bebeği sezaryenle alınan kadın, hayatını kaybetti. 4 çocuğu daha bulunan hamile kadının hiçbir kronik rahatsızlığının olmadığı ifade edildi.

Haber Merkezi DHA
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Esma Konukçu, 10 gün önce Kovid-19'a yakalanması üzerine Tokat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Konukçu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Hamile olan kadının sağlık durumunun ciddileşmesi üzerine 7,5 aylık bebeğinin sezaryenle alınmasına karar verildi. Ameliyatla kız bebeği dünyaya getiren anne, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Konukçu'nun cenazesi, Şeyhi Şirvani Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından aynı yerde toprağa verildi. Bebeğin yoğun bakım ünitesinde tedavisi ise sürüyor.

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"Herhangi bir hastalığı yoktu"

Konukçu'nun amcasının oğlu Ali Al, annenin yaşamını yitirmesiyle 4 çocuğun yetim kaldığını söyledi. Çok üzgün olduklarını dile getiren Al, "Bu hastalığın şakası yok. Genç yaşlı, sağlam, hastalıklı insan dinlemiyor. Elimizden geldiği kadar dikkat etmemiz lazım. Kuzenim 35 yaşında ve 7,5 aylık hamileydi. Herhangi bir hastalığı yoktu ama buna rağmen koronavirüse yakalandı. Çocuğu alma kararı verildi. Çocuk sağ, makineye bağlı yaşıyor. En acı şekilde anneyi kaybettik." diye konuştu.

Tedbirlere uymanın önemine değinen Al, şunları kaydetti:

"Umursamıyoruz, bir maske takmak, mesafe koymak çok zorumuza gidiyor. 35 yaşında, arkasında 4 çocuk bıraktı. Eşi yıkıldı, perişan oldu. Toplumumuzdan rica ediyorum, elimizden geldiği kadar mesafemize dikkat edelim. Bu süreci atlatana kadar birbirimize gitmeyelim. Gerçekten sonu çok çok ağır oluyor. İnsanın içinden ömür boyu çıkmayacak ağır hasarlar bırakıyor."

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