Keşke aşıyı ertelemeseydik

Son bir haftada Kovid-19 vaka sayısı en çok artan, en az bir doz aşı yaptıranların oranı en düşük iller arasında yer alan Bingöl’de, aşı olmayı ihmal ettikleri için hastalığı ağır geçiren vakalar arasında 33 yaşındaki Şerif Akcan ve 43 yaşındaki Aydın Çiftçi de yer alıyor. Akcan ve Çiftçi, yaşadığı sıkıntıları ve aşı olmadıkları için duydukları pişmanlığı anlattı.

ÖLÜMDEN DÖNDÜM

Kurban Bayramı’nın birinci günü Kovid-19’a yakalandığını öğrendiğini söyleyen Şerif Akcan, “Yaklaşık 17 gündür hastanedeyim, bunun 8 günü yoğun bakımda geçti. Aşı olsaydım belki bu hale gelmezdim. Yoğun bakımda çok zor günler yaşadım, resmen ölümden döndüm. Aşı olmayan herkes aşı olsun. Aşı olmadım diye çok pişman oldum. Bugün olurum, yarın olurum diye diye bir türlü aşı olamadım, sonra bu hale geldim işte” dedi. Aydın Çiftçi de 10 gün yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirtti. Herkese aşı olmasını tavsiye eden Çiftçi, “Tembelliğimden aşı olmadım. Aşı olmamamın bir nedeni yok. Bugün, yarın derken aşı olmadım. Şimdi de acısını çekiyorum. Ölüm korkusunu yaşadım” diye konuştu.

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43 yaşındaki Aydın Çiftçi, “Tembelliğimden aşı olmadım. Herkes aşısını olsun” dedi.

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