Koronavirüs Keşke aşıyı ertelemeseydik
TÜRKİYE

Keşke aşıyı ertelemeseydik

Aşı oranı düşük iller arasında yer alan Bingöl’de vaka sayıları gittikçe artıyor. Yoğun bakıma düşenler ise pişman. Hastalığa yakalanan Şerif Akcan, "Aşı olmadım diye çok pişman oldum. Bugün olurum, yarın olurum diye diye bir türlü aşı olamadım sonra bu hale geldim işte. Zor günler yaşadım, ölümden döndüm." ifadelerini kullandı. Yoğun bakımda tedavi gören bir başka hasta Aydın Çiftçi ise, "Tembelliğimden aşı olmadım. Aşı olmamamın bir nedeni yok. Şimdi de acısını çekiyorum. Ölüm korkusunu yaşadım. Nefes alamıyordum." şeklinde konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Koronavirüse yakalanıp yoğun bakıma düşenler bin pişman: Keşke aşıyı ertelemeseydik
Şerif Akcan

Son bir haftada Kovid-19 vaka sayısı en çok artan, en az bir doz aşı yaptıranların oranı en düşük iller arasında yer alan Bingöl’de, aşı olmayı ihmal ettikleri için hastalığı ağır geçiren vakalar arasında 33 yaşındaki Şerif Akcan ve 43 yaşındaki Aydın Çiftçi de yer alıyor. Akcan ve Çiftçi, yaşadığı sıkıntıları ve aşı olmadıkları için duydukları pişmanlığı anlattı.

ÖLÜMDEN DÖNDÜM

Kurban Bayramı’nın birinci günü Kovid-19’a yakalandığını öğrendiğini söyleyen Şerif Akcan, “Yaklaşık 17 gündür hastanedeyim, bunun 8 günü yoğun bakımda geçti. Aşı olsaydım belki bu hale gelmezdim. Yoğun bakımda çok zor günler yaşadım, resmen ölümden döndüm. Aşı olmayan herkes aşı olsun. Aşı olmadım diye çok pişman oldum. Bugün olurum, yarın olurum diye diye bir türlü aşı olamadım, sonra bu hale geldim işte” dedi. Aydın Çiftçi de 10 gün yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirtti. Herkese aşı olmasını tavsiye eden Çiftçi, “Tembelliğimden aşı olmadım. Aşı olmamamın bir nedeni yok. Bugün, yarın derken aşı olmadım. Şimdi de acısını çekiyorum. Ölüm korkusunu yaşadım” diye konuştu.

43 yaşındaki Aydın Çiftçi, “Tembelliğimden aşı olmadım. Herkes aşısını olsun” dedi.
43 yaşındaki Aydın Çiftçi, “Tembelliğimden aşı olmadım. Herkes aşısını olsun” dedi.

Türkiye'nin 8 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 22 bin sınırında
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 8 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 22 bin sınırında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı olmayan gencin büyük pişmanlığını paylaştı: Geldiği gün gitmek lazımmış
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı olmayan gencin büyük pişmanlığını paylaştı: Geldiği gün gitmek lazımmış
Abone Ol Google News
Rizede korku dolu anlar

Rize'de korku dolu anlar

6 kişi mahsur kaldı.
Özel ekip izlerini sürdü

Özel ekip izlerini sürdü

​İstanbul'da kaybolan üç kız çocuğundan sevindiren haber.
Ekşi Sözlükteki ayaklanma paylaşımına soruşturma

​Bakan Pakdemirli orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.

​Türkiye'nin 9 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

​Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

Asya'dan Amerika'ya birçok ülkede yangınlarla mücadele sürüyor.

​Hesabına bakınca fark etti<br>hemen şubeye koştu

​Hesabına bakınca fark etti
hemen şubeye koştu

'Allah böyle paraları yemeyi kimseye nasip etmesin.'

​Kemerköy Termik Santralinde elektrik üretimi başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.