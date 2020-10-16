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Koronavirüs Koronavirüsle mücadele eden doktorlar anlatıyor "Gün yapan kadınları gördüğümüzde enerjimiz kayboluyor"
TÜRKİYE

Koronavirüsle mücadele eden doktorlar anlatıyor: "Gün yapan kadınları gördüğümüzde enerjimiz kayboluyor"

Koronavirüsle mücadele eden doktorlar anlatıyor: "Gün yapan kadınları gördüğümüzde enerjimiz kayboluyor"

Karabük'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede ön saflarda yer alan filyasyon ekibinden Dr. Osman Emre Ünlü, "Sıcakta tulumlarla bir mahalleye girdiğimizde kadınların gün yaptığını, toplandığını gördüğümüzde ister istemez 'Boşuna mı uğraşıyoruz?' diye enerji kaybı oluşuyor. Marttan beri koşturuyoruz, biraz yorgunluk biraz da küskünlük var" dedi.

Haber Merkezi AA
Dr. Osman Emre Ünlü
Dr. Osman Emre Ünlü

Karabük'teki hastaneler ile filyasyon ekibinde görev yapan sağlık çalışanları, marttan bu yana Kovid-19 tanısı konulan hastaların sağlıklarına kavuşması için fedakarca mücadele ediyor.

İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinde görevli Dr. Osman Emre Ünlü, ekibe alındığı marttan bu yana çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

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Yüksek risk altında çalıştıkları için eninde sonunda kendilerine de virüsün bulaşacağını bildiklerini anlatan Ünlü, "Bir günde çok sayıda pozitif vakaya baktım. Kendimden şüphe ettim ve evde karantinaya geçtim. Birkaç gün içinde de Kovid-19 semptomları belirmeye başladı" diye konuştu.

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Koronavirüs atlattı

Kovid-19'u hafif atlattığını belirten Ünlü, "Baş ağrısıyla başladı. Beni ilk önce filyasyondaki arkadaşlarım aradı ve temaslı kişileri istedi. Daha sonra ambulans geldi, beni hastaneye götürdü. Tetkikler yapıldı ve herhangi bir sıkıntım olmadığı için ilaç tedavisi başlandı, evime gönderildim. Evde 14 gün izolasyonda kaldım. Devletimiz diğer ülkelere göre, özellikle test konusunda çok iyi. Bizde temaslı hemen hemen herkese test yapıldığı için bulaştırma olasılığı daha az diğer ülkelere göre" ifadelerini kullandı.

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Vatandaşlarımızdan biraz empati yapmalarını istiyoruz

İlk başlarda halkın Kovid-19'u ciddiye aldığını, bu sayede kendilerinin de rahat çalıştığını ancak zamanla gevşemelerin yaşandığını, bunun da işlerini zorlaştırdığını dile getiren Ünlü, şunları kaydetti:

  • "Gevşemeleri görünce patinaj çekiyormuşuz gibi geliyor. Bu durum tüm sağlık çalışanlarında bir motivasyon kaybı oluşturdu. Sadece ülkemizde değil, bütün ülkelerde bu durum böyle. Sıcakta tutumlarla bir mahalleye girdiğimizde kadınların gün yaptığını, toplandığını gördüğümüzde ister istemez 'Boşuna mı uğraşıyoruz?' diye enerji kaybı oluşuyor. Marttan beri koşturuyoruz, biraz yorgunluk biraz da küskünlük var.
  • Vatandaşlarımızdan biraz empati yapmalarını istiyoruz. Sosyal medyada 'İşiniz bu, siz o kadar para alıyorsunuz. Biz de çalışıyoruz ama sizin kadar sızlanmıyoruz.' gibi söylemler görüyoruz. Bunlar motivasyonumuzu bozan şeyler."

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Kardeşimle koronavirüse yakalandık

Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Hasan Özdemir de Kovid-19 ile mücadelede sağlık çalışanlarının yoğun mesai harcadığını söyledi.

Kendisinin de koronavirüse yakalandığını anlatan Özdemir, öksürük şikayetiyle yaptırdığı test sonucunun pozitif çıktığını kaydetti.

Özdemir, karantina sürecini evinde geçirdiğini, birlikte yaşadığı kardeşinin de Kovid-19 olduğunu belirterek, "Önce birkaç gribal semptom oldu, daha sonra öksürüğe çevirdi. 7-8 günden sonra öksürük arttı. Pozitif çıkan testim 15-20 gün sonunda negatife döndü" diye konuştu.

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En zor yanı ailelerimizden uzak kalıyoruz

Kovid-19 ile zorlu bir mücadele yürütüldüğüne dikkati çeken Özdemir, "Tüm sağlık çalışanları gece gündüz, canla başla çalışıyor. Herkes taşın altına elini koymuş durumda. En zor yanı ailelerimizden uzak kalıyoruz. Babamı uzun süredir görmedim. Anneanneme ve dedeme hiç gidemiyorum. Sevdiklerimizden uzak bir şekilde fazla fazla çalışmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız kendilerine dikkat ederse bizim de işimizi kolaylaştırırlar." ifadelerini kullandı.

Doktorlar Kovid-19 anlatıyor: Gençlerde de ağır seyrediyor
FOTOĞRAF 14
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Pandemi hastanesine dönüştürülen Bitlis Tatvan Devlet Hastanesinde görevli doktorlardan Demiray ve Yıldız, salgınla mücadelede hastaları iyileştirebilmek için canla başla çalışıyor.
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Her türlü fedakarlığı göstererek aylarca ailesinden ayrı kalan Demiray ve Yıldız, kimi zaman hastalarını iyileştirmenin sevincini yaşarken, kimi zaman da virüse yenik düşmesinin hüznünü yüreğinde hissediyor.
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Demiray, Kovid-19'a yakalanan çok sayıda hastanın yanı sıra radyoloji uzmanı babasını da tedavi ederek sağlığına kavuşmasını sağladı. Yıldız ise bir hastayı tedavi ederken salgına yakalanarak 20 gün karantinada kaldı.
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Demiray, 11 Mart'tan bu yana Türkiye'de de görülen koronavirüsle mücadeleyi en başarılı şekilde sürdürmeye çalıştıklarını söyledi.
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Sağlık çalışanları olarak gece gündüz yılmadan çalışmaya devam ettiklerini belirten Demiray, şöyle konuştu:
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Tüm dünyanın ufkunu karalayan ve hayatımızın her alanını etkileyen salgının hayatımıza nasıl yansıyacağını yaşayarak göreceğiz. Bu salgın, tedirginlik ve korkuyu beraberinde getiriyor. Halkımızın duyarlı olmasını, sosyal mesafeyi korumaya ve maske takmaya devam etmelerini istiyoruz. Okullarda öğretmenlerin öğrencilere sahip çıkmasını istiyoruz. Çocuklar mesafe kuralını iyi bilmeyebilir. Öğretmenlerimiz bunun üzerinde dursun.
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Yoğun bakımda takip ettikleri hastalar arasında gençlerin de olduğunun altını çizen Demiray, şu uyarılarda bulundu:
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Özellikle yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın yanında gençlerimiz de dikkat etmeli. Gençlerde ağır seyreden vakalar görüyoruz. Gençlerimiz rehavete kapılmasın ve mutlaka kullara uysun. Virüsün etkilediği hastalarımızdan takip ettiğim gençler oldu. Tüm standart tedavileri uygulamamıza rağmen iyileşemeyen, kaybettiğimiz hastalarımız oldu. Bunlara çok üzüldük. Hastanede takip ettiğim bir gençte bilinç kaybı gözlemledik. Beynine pıhtı attı. Bunun sebebinin koronavirüs olduğunu saptayarak hastamızı yoğun bakımda takip ettik. Koronavirüs farklı tablolarla karşımıza çıkabiliyor.
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Her hastada farklı bir tablonun gelişebileceğinin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Demiray, 50'li yaşlarda iki erkek kardeşi de takip ettim. Uzun süre hastaneye başvurmamışlardı. Başvurduklarında çok geç kalmıştık. Tüm tedavileri uyguladık ancak kardeşleri kurtaramadık. Bu da bizi çok üzdü ama çok zor toparladığımız hastalarımız da oldu. Entübe olup sonra hastaneden yürüyerek çıkan ve 'koronavirüsü gerçekten ağır atlattı' dediğimiz hastalarımız da var. Bu hastalarımızın iyileştiğini görünce çok mutlu oluyoruz. Hastalığın ciddiyeti bizi korkutuyor. Bu nedenle halkımızın rehavete kapılmamasını istiyorum. diye konuştu.
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Hastanede babasını, mesai arkadaşlarını, yakınlarını tedavi etmek zorunda kaldığını anlatan Demiray, şunları söyledi:
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Arkadaşlarımın yanı sıra ailemden birkaç kişi daha virüse yakalandı. 66 yaşında radyoloji uzmanı babamın testi de pozitif çıktı. Kronik hastalığı vardı. İki hafta servis ve yoğun bakımda takip ettim. Yoğun tedavi sonunda iyileşti, şimdi görevinin başında. Sevdiklerimizi ve sağlık çalışanlarını uyarmak istiyorum. Virüsün nasıl seyredeceğini bilmiyoruz. Bu nedenle sosyal izolasyona, mesafeye uymalarını ve maske takmaya devam etmelerini istiyoruz. Herkesin virüsten korunmaya devam etmesi gerekiyor.
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İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Edip Yıldız ise salgının zor bir süreç olduğunu, bu nedenle hekimlerin ve sağlık personelinin zor bir süreçten geçtiğini belirtti.
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İnsanların hayatını kurtarmak, sağlıklarına kavuşmalarını sağlayabilmek için kendilerini riske attıklarını dile getiren Yıldız, şunları anlattı:
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Halkımızın bunun bilincinde olması gerekiyor. Meslektaşlarımızın birçoğu bu mücadelede hayatlarını kaybettiler. Geride çocuklarını, ailelerini, anne, babalarını ve sevdiklerini bıraktılar. Bu hepimiz için geçerli. Ben de bu hastalığa yakalandım. 20 gün karantinada kaldım. Bu süreçte zorluklar yaşadım, çocuklarımdan, eşimden, annemden, babamdan uzak kaldım. Sağlığıma kavuştuktan sonra kaldığım yerden görevime devam ettim. Yine en ön safta bu hastalıkla mücadele devam ediyoruz. İnsanların da belirlenen kurallara uymalarını, maskesiz dışarı çıkmamalarını istiyoruz. Gençlerin çoğu semptom olmadan hastalığı atlatıyor. Maske takmayan gençlerin hastalığı birçok kişiye bulaştırma riski bulunuyor. Hastalık bulaşanlar bizlerin annesi, babası, kardeşi ve yakınları olabilir. Onları riske atmamak ve hayatlarını kaybetmelerine sebep olmamak gerekiyor. Gençlerimiz bunun farkında ve bilincinde olmalı.
Doktorlar Kovid-19 anlatıyor: Gençlerde de ağır seyrediyor
Bitlis'te pandemi hastanesinde görev yapan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Kübra Dindar Demiray ile İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Edip Yıldız, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yaşadıklarını anlattı.


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