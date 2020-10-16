Koronavirüsle mücadele eden doktorlar anlatıyor: "Gün yapan kadınları gördüğümüzde enerjimiz kayboluyor"

Karabük'teki hastaneler ile filyasyon ekibinde görev yapan sağlık çalışanları, marttan bu yana Kovid-19 tanısı konulan hastaların sağlıklarına kavuşması için fedakarca mücadele ediyor.

İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinde görevli Dr. Osman Emre Ünlü, ekibe alındığı marttan bu yana çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

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Yüksek risk altında çalıştıkları için eninde sonunda kendilerine de virüsün bulaşacağını bildiklerini anlatan Ünlü, "Bir günde çok sayıda pozitif vakaya baktım. Kendimden şüphe ettim ve evde karantinaya geçtim. Birkaç gün içinde de Kovid-19 semptomları belirmeye başladı" diye konuştu.

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Koronavirüs atlattı

Kovid-19'u hafif atlattığını belirten Ünlü, "Baş ağrısıyla başladı. Beni ilk önce filyasyondaki arkadaşlarım aradı ve temaslı kişileri istedi. Daha sonra ambulans geldi, beni hastaneye götürdü. Tetkikler yapıldı ve herhangi bir sıkıntım olmadığı için ilaç tedavisi başlandı, evime gönderildim. Evde 14 gün izolasyonda kaldım. Devletimiz diğer ülkelere göre, özellikle test konusunda çok iyi. Bizde temaslı hemen hemen herkese test yapıldığı için bulaştırma olasılığı daha az diğer ülkelere göre" ifadelerini kullandı.

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Vatandaşlarımızdan biraz empati yapmalarını istiyoruz

İlk başlarda halkın Kovid-19'u ciddiye aldığını, bu sayede kendilerinin de rahat çalıştığını ancak zamanla gevşemelerin yaşandığını, bunun da işlerini zorlaştırdığını dile getiren Ünlü, şunları kaydetti:

"Gevşemeleri görünce patinaj çekiyormuşuz gibi geliyor. Bu durum tüm sağlık çalışanlarında bir motivasyon kaybı oluşturdu. Sadece ülkemizde değil, bütün ülkelerde bu durum böyle. Sıcakta tutumlarla bir mahalleye girdiğimizde kadınların gün yaptığını, toplandığını gördüğümüzde ister istemez 'Boşuna mı uğraşıyoruz?' diye enerji kaybı oluşuyor. Marttan beri koşturuyoruz, biraz yorgunluk biraz da küskünlük var.

Vatandaşlarımızdan biraz empati yapmalarını istiyoruz. Sosyal medyada 'İşiniz bu, siz o kadar para alıyorsunuz. Biz de çalışıyoruz ama sizin kadar sızlanmıyoruz.' gibi söylemler görüyoruz. Bunlar motivasyonumuzu bozan şeyler."

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Kardeşimle koronavirüse yakalandık

Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Hasan Özdemir de Kovid-19 ile mücadelede sağlık çalışanlarının yoğun mesai harcadığını söyledi.

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Kendisinin de koronavirüse yakalandığını anlatan Özdemir, öksürük şikayetiyle yaptırdığı test sonucunun pozitif çıktığını kaydetti.

Özdemir, karantina sürecini evinde geçirdiğini, birlikte yaşadığı kardeşinin de Kovid-19 olduğunu belirterek, "Önce birkaç gribal semptom oldu, daha sonra öksürüğe çevirdi. 7-8 günden sonra öksürük arttı. Pozitif çıkan testim 15-20 gün sonunda negatife döndü" diye konuştu.

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En zor yanı ailelerimizden uzak kalıyoruz

Kovid-19 ile zorlu bir mücadele yürütüldüğüne dikkati çeken Özdemir, "Tüm sağlık çalışanları gece gündüz, canla başla çalışıyor. Herkes taşın altına elini koymuş durumda. En zor yanı ailelerimizden uzak kalıyoruz. Babamı uzun süredir görmedim. Anneanneme ve dedeme hiç gidemiyorum. Sevdiklerimizden uzak bir şekilde fazla fazla çalışmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız kendilerine dikkat ederse bizim de işimizi kolaylaştırırlar." ifadelerini kullandı.