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Koronavirüs Koronavirüsle mücadele eden doktorlar anlatıyor Nefessiz kalan hastaların yalvarışları bizi çok üzüyor
TÜRKİYE

Koronavirüsle mücadele eden doktorlar anlatıyor: Nefessiz kalan hastaların yalvarışları bizi çok üzüyor

Türkiye'nin dört bir yanında koronavirüsle mücadele eden doktorlar anlatmaya devam ediyor. Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde yakın mesai arkadaşlarını kaybetmelerine rağmen hastalara nefes olmaya çalışan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ümit Haluk İliklerden ve Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Ali İrfan Baran, aylardır yaşadıkları süreci anlattı. İliklerden, "Solunum sıkıntısı çeken ve nefes alamayan hastalar bizi çok etkiledi. Nefessiz kalan hastaların yalvarışları bizi çok üzüyor" dedi.

Haber Merkezi AA
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ümit Haluk İliklerden
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ümit Haluk İliklerden

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ümit Haluk İliklerden ve Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Ali İrfan Baran, koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Yakın mesai arkadaşlarını kaybetmelerine rağmen hastalara nefes olmaya çalışan sağlıkçılar, Van'da yürütülen Kovid-19'la mücadelede, büyük bölümü pandemi servisine dönüştürülen hastanede görev yapıyor. İliklerden ve Baran, testi pozitif çıkan hastaların sağlığına kavuşabilmesi için canla başla çalışıyor.

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  • İçinde bulundukları sürecin hem sağlık çalışanları hem de hastalar açısından yıpratıcı ve tedirgin edici olduğunu söyleyen İliklerden, ilk günden bu yana hastalığın bitmesi için canla başla mücadele ettiklerini belirterek virüsün bulaştığı hastaların büyük sıkıntılar yaşadığını, zorlu bir süreç geçirdiklerini aktardı.

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Hastane müdür yardımcımızı kaybettik

Hastaların durumuna çok üzüldüklerini, iyileşenlerin ise moral kaynağı olduğunu anlatan İliklerden, şöyle konuştu:

"Kovid-19 mücadelesinde trajik durumlarla karşılaştık. Özellikle solunum sıkıntısı çeken ve nefes alamayan hastalar bizi çok etkiledi. Uzun süre solunum cihazlarına, cbap maskelerine bağlı kalan hastaların yüzlerindeki korku ifadesi, nefes alamamanın verdiği tereddüt ve nefessiz kalan hastaların yalvarışları bizi çok üzüyor. Selam verdiğimiz, sohbet ettiğimiz hastaları bir gün sonra kaybedince çok üzüldük.

Kovid-19 hastalığı ani bir şekilde solunum durmasına ya da kalp krizine neden oluyor. Hastane müdür yardımcımız Mehmet Veysi Göz'ü Kovid-19 nedeniyle kaybettik. Kendisi özveriyle çalışan, çok sevdiğimiz bir çalışandı. Birçok sağlık personelimizin yakınlarını kaybettik."

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  • Herkesin maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına özen göstermesi gerektiğine işaret eden

    İliklerden, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Vatandaşların alacağı önlemler bütün insanlığın normal sağlık düzenine tekrar geri dönmesini sağlayacaktır. İş ortamında, sokakta ve sosyal alanlarda vakit geçiren vatandaşlarımızın daha duyarlı olmaları gerekiyor. Olası bulaş riskine karşı uzun süre ailemizden uzak kaldık. Hem hastane idarecisi hem de doktor olarak Kovid-19 sürecinde sağlık personelimizin yanında olmamız gerekiyor. Riskli alanlarda çalışmamız, personelimizi ayrıca motive ediyor. Bulaş riski nedeniyle aylarca evimize gitmediğimiz oldu. Yaklaşık 47 gün çocuklarımı göremedim. Onların nefesini, kokusunu almadığım oldu. Çocuklarım bana sarılmak istediğinde onları geri itmek zorunda kaldım. Birçok sağlık çalışanımız da bu durumu yaşıyor."

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Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Ali İrfan Baran

Nefes darlığı çektiklerini görünce üzülüyoruz

Kovid-19 hastalarının çektikleri nefes darlığını ve hastalığın genç yaşlara indiğini gördükçe üzüldüklerini belirten Dr. Öğretim Üyesi Ali İrfan Baran ise çoğu hastanın hareket etmesinin, lavaboya gitmesinin bile nefes darlığına yol açtığını aktararak hastalığa yakalanmamak ve başkalarına bulaştırmamak için önlemlere uymanın hayati önem taşıdığına dikkati çekti.

Baran, yaz döneminde ilk zamanlara oranla vaka sayısının arttığının altını çizerek, şunları söyledi:

"Yoğun bakımda kaybettiğimiz birçok hastamız oldu. İlkbahar dönemine göre daha çok vakayla karşılaşıyoruz. Maalesef Kovid-19 salgını devam ediyor. Vatandaşlarımız tedbirleri kesinlikle elden bırakmasın. Maalesef virüsün öldürücülüğü devam ediyor. Özellikle tansiyon, şeker, kalp hastalığı olanlarda ve 65 yaş üstü kişilerde maalesef ağır seyrediyor. Salgın nedeniyle evime gittiğim zaman ilk önce izolasyonumu ve hijyenimi sağlıyorum. Çocuklarımla çok fazla temasta bulunmuyorum. Kovid-19 servisinde görev yaptığım gün çocuklarıma yakınlaşamıyor, sarılamıyor, dokunamıyorum. Herkesin de aynı hassasiyeti göstermesini istiyoruz."

Doktorlar Kovid-19 anlatıyor: Gençlerde de ağır seyrediyor
FOTOĞRAF 14
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Pandemi hastanesine dönüştürülen Bitlis Tatvan Devlet Hastanesinde görevli doktorlardan Demiray ve Yıldız, salgınla mücadelede hastaları iyileştirebilmek için canla başla çalışıyor.
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Her türlü fedakarlığı göstererek aylarca ailesinden ayrı kalan Demiray ve Yıldız, kimi zaman hastalarını iyileştirmenin sevincini yaşarken, kimi zaman da virüse yenik düşmesinin hüznünü yüreğinde hissediyor.
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Demiray, Kovid-19'a yakalanan çok sayıda hastanın yanı sıra radyoloji uzmanı babasını da tedavi ederek sağlığına kavuşmasını sağladı. Yıldız ise bir hastayı tedavi ederken salgına yakalanarak 20 gün karantinada kaldı.
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Demiray, 11 Mart'tan bu yana Türkiye'de de görülen koronavirüsle mücadeleyi en başarılı şekilde sürdürmeye çalıştıklarını söyledi.
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Sağlık çalışanları olarak gece gündüz yılmadan çalışmaya devam ettiklerini belirten Demiray, şöyle konuştu:
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Tüm dünyanın ufkunu karalayan ve hayatımızın her alanını etkileyen salgının hayatımıza nasıl yansıyacağını yaşayarak göreceğiz. Bu salgın, tedirginlik ve korkuyu beraberinde getiriyor. Halkımızın duyarlı olmasını, sosyal mesafeyi korumaya ve maske takmaya devam etmelerini istiyoruz. Okullarda öğretmenlerin öğrencilere sahip çıkmasını istiyoruz. Çocuklar mesafe kuralını iyi bilmeyebilir. Öğretmenlerimiz bunun üzerinde dursun.
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Yoğun bakımda takip ettikleri hastalar arasında gençlerin de olduğunun altını çizen Demiray, şu uyarılarda bulundu:
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Özellikle yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın yanında gençlerimiz de dikkat etmeli. Gençlerde ağır seyreden vakalar görüyoruz. Gençlerimiz rehavete kapılmasın ve mutlaka kullara uysun. Virüsün etkilediği hastalarımızdan takip ettiğim gençler oldu. Tüm standart tedavileri uygulamamıza rağmen iyileşemeyen, kaybettiğimiz hastalarımız oldu. Bunlara çok üzüldük. Hastanede takip ettiğim bir gençte bilinç kaybı gözlemledik. Beynine pıhtı attı. Bunun sebebinin koronavirüs olduğunu saptayarak hastamızı yoğun bakımda takip ettik. Koronavirüs farklı tablolarla karşımıza çıkabiliyor.
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Her hastada farklı bir tablonun gelişebileceğinin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Demiray, 50'li yaşlarda iki erkek kardeşi de takip ettim. Uzun süre hastaneye başvurmamışlardı. Başvurduklarında çok geç kalmıştık. Tüm tedavileri uyguladık ancak kardeşleri kurtaramadık. Bu da bizi çok üzdü ama çok zor toparladığımız hastalarımız da oldu. Entübe olup sonra hastaneden yürüyerek çıkan ve 'koronavirüsü gerçekten ağır atlattı' dediğimiz hastalarımız da var. Bu hastalarımızın iyileştiğini görünce çok mutlu oluyoruz. Hastalığın ciddiyeti bizi korkutuyor. Bu nedenle halkımızın rehavete kapılmamasını istiyorum. diye konuştu.
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Hastanede babasını, mesai arkadaşlarını, yakınlarını tedavi etmek zorunda kaldığını anlatan Demiray, şunları söyledi:
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Arkadaşlarımın yanı sıra ailemden birkaç kişi daha virüse yakalandı. 66 yaşında radyoloji uzmanı babamın testi de pozitif çıktı. Kronik hastalığı vardı. İki hafta servis ve yoğun bakımda takip ettim. Yoğun tedavi sonunda iyileşti, şimdi görevinin başında. Sevdiklerimizi ve sağlık çalışanlarını uyarmak istiyorum. Virüsün nasıl seyredeceğini bilmiyoruz. Bu nedenle sosyal izolasyona, mesafeye uymalarını ve maske takmaya devam etmelerini istiyoruz. Herkesin virüsten korunmaya devam etmesi gerekiyor.
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İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Edip Yıldız ise salgının zor bir süreç olduğunu, bu nedenle hekimlerin ve sağlık personelinin zor bir süreçten geçtiğini belirtti.
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İnsanların hayatını kurtarmak, sağlıklarına kavuşmalarını sağlayabilmek için kendilerini riske attıklarını dile getiren Yıldız, şunları anlattı:
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Halkımızın bunun bilincinde olması gerekiyor. Meslektaşlarımızın birçoğu bu mücadelede hayatlarını kaybettiler. Geride çocuklarını, ailelerini, anne, babalarını ve sevdiklerini bıraktılar. Bu hepimiz için geçerli. Ben de bu hastalığa yakalandım. 20 gün karantinada kaldım. Bu süreçte zorluklar yaşadım, çocuklarımdan, eşimden, annemden, babamdan uzak kaldım. Sağlığıma kavuştuktan sonra kaldığım yerden görevime devam ettim. Yine en ön safta bu hastalıkla mücadele devam ediyoruz. İnsanların da belirlenen kurallara uymalarını, maskesiz dışarı çıkmamalarını istiyoruz. Gençlerin çoğu semptom olmadan hastalığı atlatıyor. Maske takmayan gençlerin hastalığı birçok kişiye bulaştırma riski bulunuyor. Hastalık bulaşanlar bizlerin annesi, babası, kardeşi ve yakınları olabilir. Onları riske atmamak ve hayatlarını kaybetmelerine sebep olmamak gerekiyor. Gençlerimiz bunun farkında ve bilincinde olmalı.
Doktorlar Kovid-19 anlatıyor: Gençlerde de ağır seyrediyor
Bitlis'te pandemi hastanesinde görev yapan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Kübra Dindar Demiray ile İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Edip Yıldız, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yaşadıklarını anlattı.


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