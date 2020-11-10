Koronavirüsle mücadele eden kahraman doktorlar anlatıyor: Hastama anne ve babasının Kovid-19'dan öldüğünü söyleyemedik

Pandemi hastanesine dönüştürülen Erzurum Şehir Hastanesinde göğüs hastalıkları doktoru olan Alperen Aksakal, ara yoğun bakım servisinde Kovid-19 hastalarını hayata bağlamak için mesai arkadaşlarıyla ter döküyor.

Salgın başlangıcından itibaren Kovid-19 ile mücadelede görev alan Dr. Aksakal, yaşadıklarını anlattı.

Aylarca ailemizi göremedik

Kovid-19'un kentte görülmeye başladığı dönemde ara yoğun bakıma yatırılan hastalarla temas halinde olduklarını söyleyen Aksakal, "Bir anda psikolojik olarak terliyordum, ateşim var, test yaptırayım pozitifsem eve gitmeyeyim diyordum. Yani bu süreçte eve giderken çok zorlandığımız zamanlar oldu ve aylarca ailemizi de göremedik" dedi.

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Erzurum'da ağustos ayında pik yaptı

Aksakal, haziran ayında vaka sayılarındaki düşüşten dolayı yoğunluğun azaldığını belirterek, Erzurum için ağustos ayında Kovid-19'un pik yaptığını aktardı.

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Akciğerdeki sorun düzelse bile hasar kalma durumu var

İnsan sağlığı açısından kolay nefes alıp verebilmenin önemini vurgulayan Aksakal, şöyle devam etti:

"Burada insanların düştüğü durumu görüyorsunuz. 40 yaşındaki insan solunum cihazına bağlı kalıyor. Kovid-19 hastalarının akciğerlerindeki sorun düzelse bile hasar kalma durumu var, eskisi gibi nefes alamıyor. Nefes alamadığınızda diğer organlar da etkileniyor. Kovid-19 çok ciddi nefes darlığına sebep oluyor. Hastaları oksijen makinesine bağladığımızda yetersiz gelen durumlar oluyor, bazen hastayı entübe ettiğimiz ve yüksek basınçlı oksijen verdiğimiz durumlar oldu. Maalesef kurtaramadığımız, kaybettiğimiz hastalar da oldu."

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Salgın döneminde yakın arkadaşları ve ailesinden Kovid-19'a iki kez bile yakalananlar olduğunu ve bu duruma üzüldüklerini belirten Aksakal, "Zor şartlarda mücadeleye devam ediyoruz. Halkımızdan bu konuda yanımızda olmalarını, en azından maske mesafe ve hijyen kuralına uymalarını, maskesiz de bir yere çıkmamalarını istiyoruz." diye konuştu.

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Anne ve babasını aynı hastalıktan öldü

Aksakal, yoğun bakımda dramatik olaylarla karşılaştıklarını ve yoğun bakımda hastalığın çok ağır geçtiğini anlatarak, şunları kaydetti:

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"Kovid-19'dan ailece hastaneye yatırdığım 24 yaşlarında kadının anne ve babası entübe oldu. Genç kadının iki gün sonra babası, taburcu olmasına bir gün kala da annesi öldü. Kadın her gün anne ve babasını soruyordu. Taburcu olup servisten çıkarken yakınlarından haberi almıştı, çok kötü durumdaydı. Kovid-19 hastası kadına anne ve babasının aynı hastalıktan öldüğünü söyleyemedik."

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Doktorlar maske, mesafe ve hijyene dikkati çekiyor

Kovid-19 yüzünden insanların acı sonlar yaşamasını istemediklerini vurgulayan Aksakal, bu nedenle vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen kurallarına azami ölçüde riayet etmelerini istedi.

Dr. Aksakal, vatandaşların Kovid-19 ile mücadelelerine kurallara uyarak destek verebileceklerini anımsatarak, "Koronavirüs yüzünden bir insanın anne ve babasını, yakınlarını kaybetmesi çok kötü. Aileler dağıldı, büyüklerimizden çok kayıplar verdik. Biz elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Tek isteğimiz dışarı çıkarken maske ve kurallara uyulması" dedi.

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