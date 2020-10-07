Koronavirüsle mücadelenin kahramanları anlatıyor: En az o hasta kadar acı çekiyoruz

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Kovid-19 Genel Koordinatörü Op. Dr. Mehmet Kadir Bartın, daha önce ne eğitim sürecinde ne de aktif iş hayatında koronavirüs gibi zorlu bir süreçten geçmediklerini söyledi.

Salgını ağır geçirmedik ama yine de çok zorlu süreçlerden geçtik

Bartın, "Ülkemizde salgının etkileri görülmeye başlandığında şükürler olsun dünyadaki diğer ülkeler kadar ağır ve yıkıcı seyretmedi. Hastane potansiyelleri, yoğun bakım yatak sayılarımız ve sağlık çalışanı ordumuzun yeterli olması nedeniyle dünyadaki diğer ülkeler kadar bu salgını ağır geçirmedik ama yine de çok zorlu süreçlerden geçtik" dedi.

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Salgınla mücadele sürecinde uzun süre ailelerinden uzak kaldıklarını anlatan Bartın, şöyle devam etti:

"Özellikle yoğun bakımda çok çalışıyordum. Yoğun bakım servislerinde solunum açlığı çeken hastanın o hava açlığını sona erdirememek, ona verdiği ıstırabı izlemek, elimizden bir şey gelmemesi, bir hekim için inanılmaz travmatik bir süreç. En az o hasta kadar acı çekiyoruz. Bu durum, sadece bir hastayla sınırlı değil, her gün devam eden bir süreç. Bu, insanı inanılmaz yıpratan bir durum. Saatlerce o hastanın başında beklemek, hava açlığını giderememek bizleri de çok üzüyor."

Sevdikleriyle vedalaşmak sağlık çalışanları için çok zor

Evden her ayrıldıklarında çocuklarıyla vedalaşmak zorunda kaldıklarını ifade eden Bartın, sevdikleriyle vedalaşmanın sağlık çalışanları için çok zor bir durum olduğunu belirtti.

FOTOĞRAF 14 Pandemi hastanesine dönüştürülen Bitlis Tatvan Devlet Hastanesinde görevli doktorlardan Demiray ve Yıldız, salgınla mücadelede hastaları iyileştirebilmek için canla başla çalışıyor. Her türlü fedakarlığı göstererek aylarca ailesinden ayrı kalan Demiray ve Yıldız, kimi zaman hastalarını iyileştirmenin sevincini yaşarken, kimi zaman da virüse yenik düşmesinin hüznünü yüreğinde hissediyor. Demiray, Kovid-19'a yakalanan çok sayıda hastanın yanı sıra radyoloji uzmanı babasını da tedavi ederek sağlığına kavuşmasını sağladı. Yıldız ise bir hastayı tedavi ederken salgına yakalanarak 20 gün karantinada kaldı. Demiray, 11 Mart'tan bu yana Türkiye'de de görülen koronavirüsle mücadeleyi en başarılı şekilde sürdürmeye çalıştıklarını söyledi. Sağlık çalışanları olarak gece gündüz yılmadan çalışmaya devam ettiklerini belirten Demiray, şöyle konuştu: Tüm dünyanın ufkunu karalayan ve hayatımızın her alanını etkileyen salgının hayatımıza nasıl yansıyacağını yaşayarak göreceğiz. Bu salgın, tedirginlik ve korkuyu beraberinde getiriyor. Halkımızın duyarlı olmasını, sosyal mesafeyi korumaya ve maske takmaya devam etmelerini istiyoruz. Okullarda öğretmenlerin öğrencilere sahip çıkmasını istiyoruz. Çocuklar mesafe kuralını iyi bilmeyebilir. Öğretmenlerimiz bunun üzerinde dursun. Yoğun bakımda takip ettikleri hastalar arasında gençlerin de olduğunun altını çizen Demiray, şu uyarılarda bulundu: Özellikle yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın yanında gençlerimiz de dikkat etmeli. Gençlerde ağır seyreden vakalar görüyoruz. Gençlerimiz rehavete kapılmasın ve mutlaka kullara uysun. Virüsün etkilediği hastalarımızdan takip ettiğim gençler oldu. Tüm standart tedavileri uygulamamıza rağmen iyileşemeyen, kaybettiğimiz hastalarımız oldu. Bunlara çok üzüldük. Hastanede takip ettiğim bir gençte bilinç kaybı gözlemledik. Beynine pıhtı attı. Bunun sebebinin koronavirüs olduğunu saptayarak hastamızı yoğun bakımda takip ettik. Koronavirüs farklı tablolarla karşımıza çıkabiliyor. Her hastada farklı bir tablonun gelişebileceğinin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Demiray, 50'li yaşlarda iki erkek kardeşi de takip ettim. Uzun süre hastaneye başvurmamışlardı. Başvurduklarında çok geç kalmıştık. Tüm tedavileri uyguladık ancak kardeşleri kurtaramadık. Bu da bizi çok üzdü ama çok zor toparladığımız hastalarımız da oldu. Entübe olup sonra hastaneden yürüyerek çıkan ve 'koronavirüsü gerçekten ağır atlattı' dediğimiz hastalarımız da var. Bu hastalarımızın iyileştiğini görünce çok mutlu oluyoruz. Hastalığın ciddiyeti bizi korkutuyor. Bu nedenle halkımızın rehavete kapılmamasını istiyorum. diye konuştu. Hastanede babasını, mesai arkadaşlarını, yakınlarını tedavi etmek zorunda kaldığını anlatan Demiray, şunları söyledi: Arkadaşlarımın yanı sıra ailemden birkaç kişi daha virüse yakalandı. 66 yaşında radyoloji uzmanı babamın testi de pozitif çıktı. Kronik hastalığı vardı. İki hafta servis ve yoğun bakımda takip ettim. Yoğun tedavi sonunda iyileşti, şimdi görevinin başında. Sevdiklerimizi ve sağlık çalışanlarını uyarmak istiyorum. Virüsün nasıl seyredeceğini bilmiyoruz. Bu nedenle sosyal izolasyona, mesafeye uymalarını ve maske takmaya devam etmelerini istiyoruz. Herkesin virüsten korunmaya devam etmesi gerekiyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Edip Yıldız ise salgının zor bir süreç olduğunu, bu nedenle hekimlerin ve sağlık personelinin zor bir süreçten geçtiğini belirtti. İnsanların hayatını kurtarmak, sağlıklarına kavuşmalarını sağlayabilmek için kendilerini riske attıklarını dile getiren Yıldız, şunları anlattı: Halkımızın bunun bilincinde olması gerekiyor. Meslektaşlarımızın birçoğu bu mücadelede hayatlarını kaybettiler. Geride çocuklarını, ailelerini, anne, babalarını ve sevdiklerini bıraktılar. Bu hepimiz için geçerli. Ben de bu hastalığa yakalandım. 20 gün karantinada kaldım. Bu süreçte zorluklar yaşadım, çocuklarımdan, eşimden, annemden, babamdan uzak kaldım. Sağlığıma kavuştuktan sonra kaldığım yerden görevime devam ettim. Yine en ön safta bu hastalıkla mücadele devam ediyoruz. İnsanların da belirlenen kurallara uymalarını, maskesiz dışarı çıkmamalarını istiyoruz. Gençlerin çoğu semptom olmadan hastalığı atlatıyor. Maske takmayan gençlerin hastalığı birçok kişiye bulaştırma riski bulunuyor. Hastalık bulaşanlar bizlerin annesi, babası, kardeşi ve yakınları olabilir. Onları riske atmamak ve hayatlarını kaybetmelerine sebep olmamak gerekiyor. Gençlerimiz bunun farkında ve bilincinde olmalı. Doktorlar Kovid-19 anlatıyor: Gençlerde de ağır seyrediyor Bitlis'te pandemi hastanesinde görev yapan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Kübra Dindar Demiray ile İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Edip Yıldız, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yaşadıklarını anlattı. BiP'te paylaş

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"Öyle bir zincirin halkası konumundayız ki kişisel ihtiyaçlarımız arka planda kalıyor" diyen Bartın, şöyle konuştu:

"O zincirin halkalarından biriyiz ve orada olmazsak kopacak. Bu nedenle kişisel önceliklerimizi ertelemek zorunda kalıyoruz. Birçok sağlık çalışanı hasta çocuğu ya da hasta anne ve babasıyla ilgilenemedi. Bu salgının etkisini azaltmak için çok efor sarf ettik. Gençlerin tüm bu anlattıklarımızı düşünerek hareket etmesini istiyoruz. Maske takmaya, sosyal mesafeye riayet etmeye ve temizlik kurallarına uymalarını istiyoruz."

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Eşim ve ben 4 ay çocuklarımızı göremedik

Acil Tıp Uzmanı Doktor Fatma Topbaş Subak ise mesleki olarak en zor sürece tanıklık ettiğini dile getirdi.

Hastalara yardımcı olmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Subak, "Salgın ilk başladığında ailem, çocuklarımı daha güvenli bir yere götürdü. Eşim de pandemi hastanesinde çalıştığı için 4 ay ben ve eşim çocuklarımızı göremedik. Bizim açımızdan çok zor bir süreç oldu. Ailemiz parçalandı. Belki çocuklarımızı bir daha göremeyeceğiz diye endişe ediyorduk. Çünkü biz de hastalanıp iyileşemeyebiliriz, hep böyle düşündük. Çocuklarımla sürekli telefondan görüntülü görüşmek zorunda kaldım. Onların iyi olduğunu bilmek ve eşimin sesini duymak beni daha çok motive ediyordu" ifadelerini kullandı.

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Kovid-19'a yakalanan birçok yaşlı hastanın gözleri önünde hayatını kaybettiğini aktaran Subak, sözlerini şöyle bitirdi:

"Birçok mesai arkadaşım bu süreçte hastalandı. Onların yerine nöbet tutarak bu süreci atlatmaya çalıştık. Çok yorucu bir süreç yaşadık. O anları yaşamayan insanlar bu durumu anlamıyor. Gençler maske takmayarak bu hastalığı sevdiklerine taşıyor. Belki yaşlı anne ve babalarının ölümüne sebep olacaklar. Lütfen herkes sevdiklerini düşünerek hareket etsin."