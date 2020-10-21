Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs İtalyada tablo ağırlaşıyor Günlük vaka sayısının artması üzerine sahra hastaneleri tekrar açılıyor
TÜRKİYE

Koronavirüste son durum: İtalya'da koronavirüs ne durumda?

İtalya'da tablo ağırlaşıyor: Günlük vaka sayısının artması üzerine sahra hastaneleri tekrar açılıyor

Dünya genelinde etkisi gitgide artan koronavirüs, Avrupa'yı etkisi altına aldı. Salgının ilk zamanlarında lider konumunda olan İtalya'da vaka sayıları günden güne artıyor. Ülkede son 24 saatte 15 binden fazla vaka kaydedildi. Sağlık Bakanlığı da önlemleri sıklaştırmaya başladı. Lombardiya Bölgesel Yönetim Başkanı Attilio Fontana, Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın da onayıyla bölge genelinde yarından itibaren yerel saatle 23.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı kararını çıkarttı. Ayrıca bölgede sahra hastaneleri de tekrar açılıyor.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İtalya'da Sağlık Bakanlığı’nın günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 15 bin 199 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Bugünkü yeni vaka sayısı, ülkede salgının başladığı 21 Şubat’tan beri, bir günde kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

  • Salgın başından bu yana virüs kapan kişi sayısı 449 bin 648'e yükseldi. Aktif Kovid-19 hasta sayısı da 155 bin 442'ye, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 926'ya ulaştı.

Almanya Sağlık Bakanı Spahn'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
KORONAVİRÜS
Almanya Sağlık Bakanı Spahn'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 127 artarak, 36 bin 832'ye yükseldi. Günlük ölü sayısı, 30 Mayıs'tan beri ilk kez 100'ün üstüne çıktı. İyileşenlerin sayısı ise 2 bin 369 artarak, 257 bin 374 oldu.

Sahra hastaneleri yeniden açılıyor

Ülkede, 4 bin 125 ile en çok yeni vakanın çıktığı bölge olan Lombardiya’da artan vaka sayısına karşın önlemler genişletiliyor.

Çin'den koronavirüs aşısı açıklaması: Hiçbirinde ciddi yan etkilere rastlanmadı
KORONAVİRÜS
Çin'den koronavirüs aşısı açıklaması: Hiçbirinde ciddi yan etkilere rastlanmadı

Dünya Sağlık Örgütü'nden gelecek birkaç ay ile ilgili açıklama: Zorlu geçecek
KORONAVİRÜS
Dünya Sağlık Örgütü'nden gelecek birkaç ay ile ilgili açıklama: Zorlu geçecek

Sokağa çıkma yasağı kararı

  • Lombardiya Bölgesel Yönetim Başkanı Attilio Fontana, Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın da onayıyla bölge genelinde yarından itibaren yerel saatle 23.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı kararını çıkarttı. Söz konusu yasak, 13 Kasım'a kadar uygulanacak.

Ürdün'de koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni karar: Yıl sonuna kadar cuma günleri sokağa çıkmak yasak
DÜNYA
Ürdün'de koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni karar: Yıl sonuna kadar cuma günleri sokağa çıkmak yasak

Fontana, ayrıca yaptığı başka bir açıklamayla Milano ve Bergamo kentlerinde salgının ilk dalgasında fuar merkezlerine kurulan sahra hastanelerinin yeniden açılacağını bildirdi.

"İlk dalgaya göre daha hazırlıklıyız"

Bu arada, Başbakan Giuseppe Conte de Senato'da Kovid-19 gündemiyle yaptığı konuşmada, halihazırdaki durumun genel bir karantina gerektirmediğini vurguladı.

Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 20 bin 468 arttı
KORONAVİRÜS
Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 20 bin 468 arttı
  • Salgının ilk dönemine göre daha hazırlıklı olduklarına işaret eden Conte, "İkinci dalgayla mücadele, bahar aylarındaki ilk dalgaya karşı yaptığımız gibi olamaz. Geride bıraktığımız dönemde yaptığımız tercihler, ulusal çapta bir kapanmadan kaçınmamıza, okulları ve devlet dairelerini kapatmamamıza izin veriyor." dedi.

Conte, artan vaka sayılarına rağmen okullarda yüz yüze eğitimin de devam edeceğini belirtti.

Abone Ol Google News
Yunanistandan montaj rezilliği

Yunanistan'dan montaj rezilliği

'​Oruç Reis'i kovduk' yalanı ile Yunanlıları kandırdılar.
Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

​Bakan Yardımcısı Çataklı açıklama yaptı.
Ezan arası veren baro

Ezan arası veren baro

​İstanbul 2 Nolu Baro 'İnisiyatif' grubunun başkan adayı Cavit Tatlı oldu.
Ağır hasta uyarısı

Ağır hasta uyarısı

​Sağlık Bakanlığı son verileri açıkladı.
Piyasaların beklentisi <br>faizlerin artırılmaması

Piyasaların beklentisi
faizlerin artırılmaması

Merkez Bankası yarın faiz kararını açıklayacak.
Azerbaycan <br>ordusu ilerliyor

Azerbaycan
ordusu ilerliyor

İşgal altındaki ​21 köy ve 1 kasaba kurtarıldı.
Asırlık yolların inşası

Asırlık yolların inşası

​Erzurum, “ulaşılabilir şehirler” sıralamasında zirveye oynamaya başladı.
Aslan payı eğitim ve sağlığın

Aslan payı eğitim ve sağlığın

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan bütçe sunumu.

​Azerbaycan, Karabağ'ı temizlerken Orta Asya'da sessizlik hakim.
Bakanlıktan <br>aşı açıklaması

Bakanlıktan
aşı açıklaması

Daha fazla grip aşısı alındı, risk grubuna göre yapılacak.

Karabağ Futbol Takımı'ndan ses getiren karar.
Sokağa çıkma yasağı sinyali

Sokağa çıkma yasağı sinyali

​Reuters 'üst düzey bir yetkili isme' dayandırıp son dakika geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.