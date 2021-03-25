Koronavirüs Koronavirüste üçüncü dalga endişeleri sonrası kritik toplantı
TÜRKİYE

Koronavirüste üçüncü dalga endişeleri sonrası kritik toplantı!

Koronavirüs salgınına yönelik kademeli normalleşme sürecinde vaka sayılarında yaşanan artış sonrası gözler bugün yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. Üçüncü dalga endişeleri sonrası toplantıdan yeni kısıtlama ve yasak kararlarının çıkıp çıkmayacağı merak edilirken, saat 16:00'da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında yapılacak toplantının ardından yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Koronavirüste üçüncü dalga endişeleri sonrası kritik toplantı!
Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.

Koronavirüs salgının vaka sayıları yeniden yükselişe geçti. 25 Mart itibariyle açıklanan son verilere göre salgında vaka sayısı günlük 30 bine dayanırken virüsten kaynaklı ölüm ise 146'ya çıktı.

Koronavirüs salgının artan vaka sayıları sonrası üçüncü dalga endişeleri de artarken gözler Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına çevrildi.

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GÖZLER SAAT 16:00'DA: YASAKLAR GERİ GELECEK Mİ?

Kurul, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 16:00’da video konferans yöntemiyle toplanacak.

Toplantıdan yeni kısıtlama ve yasak kararların çıkıp çıkmayacağı merak edilirken, alınacak kararlar ise kritik toplantının ardından yazılı olarak açıklanacak.

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