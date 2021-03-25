Koronavirüste üçüncü dalga endişeleri sonrası kritik toplantı!

Koronavirüs salgının vaka sayıları yeniden yükselişe geçti. 25 Mart itibariyle açıklanan son verilere göre salgında vaka sayısı günlük 30 bine dayanırken virüsten kaynaklı ölüm ise 146'ya çıktı.

Koronavirüs salgının artan vaka sayıları sonrası üçüncü dalga endişeleri de artarken gözler Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına çevrildi.

KORONAVİRÜS Türkiye mutantı olabilir

GÖZLER SAAT 16:00'DA: YASAKLAR GERİ GELECEK Mİ?

Kurul, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 16:00’da video konferans yöntemiyle toplanacak.

Toplantıdan yeni kısıtlama ve yasak kararların çıkıp çıkmayacağı merak edilirken, alınacak kararlar ise kritik toplantının ardından yazılı olarak açıklanacak.

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