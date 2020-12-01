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Koronavirüs Koronavirüsteki artış hızı HESe de yansıdı Kent merkezi kırmızı renge boyandı
TÜRKİYE

Koronavirüsteki artış hızı HES'e de yansıdı: Zonguldak'ın merkezi kırmızı renge boyandı

Koronavirüsteki artış hızı HES'e de yansıdı: Kent merkezi kırmızı renge boyandı

Koronavirüs salgınının en fazla artış gösterdiği illerden biri de Zonguldak oldu. Günlük 800'lere ulaşan vaka sayılarının yaşandığı ilde koronavirüs vakası artışı Hayat Eve Sığar (HES) mobil uygulamasına da yansıdı. Kent merkezinin tamamı, HES risk haritasında ‘kırmızı’ renge boyandı.

Haber Merkezi DHA
Zonguldak'ta vaka sayıları günlük 800'lere kadar çıktı.
Zonguldak'ta vaka sayıları günlük 800'lere kadar çıktı.

Kent genelinde artan vaka sayılarının günlük 800'lere ulaşmasının ardından yaşanan artış, HES mobil uygulamasına yansıdı.

Özellikle son 15 günde kentin yoğun olan bölgelerinin neredeyse tamamı 'yüksek risk' anlamına gelen kırmızı renge boyandı. İlçelerde de vaka artışları HES uygulamasında dikkat çekti.

Zonguldak Valiliği ve kaymakamlıklar, artan vaka sayılarının önüne alınan tedbirlerle geçmeye çalışıyor. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de 24 saat çalışarak salgının önüne geçmek için büyük mücadele veriyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kent merkezlerinde halkın maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları için sık sık uyarılarda bulunuyor.

Vatandaşlardan Uğur Kutoğlu, vaka artışı durdurmak için daha fazla tedbir alınması gerektiğini ifade etti.

Kutoğlu, şehirlerarası yolcu taşımacılığında da kısıtlama getirilmesi gerektiğini söyleyerek, "Özellikle İstanbul'dan gelen vakaları engellemiş olsa bir de 14 gün boyunca kısıtlama yapsalar bence bunu bitirirler. Öyle kısıtlamalarla bu işin düzeleceğini sanmıyorum" diye konuştu.

  • Kent merkezine bir işi için indiğini ifade eden Aynur Taba ise işi olanın da olmayanın da sokakta gezdiğini ve bunun da salgını artırdığını söyledi.

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