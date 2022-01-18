Koronavirüs Koronadan en az etkilenen grup
TÜRKİYE

Koronadan en az etkilenen grup

İngiltere'de yapılan araştırmaya göre, 2 doz koronavirüs aşısı ve geçmiş dönemde geçirilen Kovid-19 enfeksiyonu en az bir yıl boyunca yüzde 90 koruma sağlıyor.

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Haber Merkezi Diğer
Koronavirüsten en az etkilenen grup: Kaç doz aşı koronavirüsten koruyor?
Foto: Arşiv.

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'de görülen ve buradan dünyanın dört bir yanında yayılan Koronavirüs (Kovid-19) milyonlarca cana mal oldu.

  • Salgın ile bilim dünyası mesaisinin büyük bir bölümünü virüse yenmeye ayırdı. Bu çalışmalar sayesinde virüsü her geçen gün daha iyi anlıyor ve ona karşı daha fazla önlem alabiliyor.

Son dönemde varyantı Omicron ile gündemden düşmeyen virüs ile ilgili İngiltere'den çok konuşulacak bir sonuç geldi.

İki doz aşı önemli

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı, daha önce geçirilen enfeksiyona ek olarak iki doz aşı olmanın hem semptomatik hem de asemptomatik vakaları önemli ölçüde azalttığı sonucuna ulaştı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, söz konusu çalışma, bunun bir yıldan fazla bir süre boyunca virüsten yüzde 90 koruma sağladığını buldu.

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