Koronavirüs Koronavirüsü arkadaşları sayesinde alt etti 3 gün baygın yattı, komşuları buldu
TÜRKİYE

Koronavirüsü arkadaşları sayesinde alt etti: 3 gün baygın yattı, komşuları buldu

İzmir'de yaşayan 53 yaşındaki avukat Rayhan Bozobalı, koronavirüse yakalandı. 3 gün boyunca evde baygın bir şekilde yatan Bozobalı, kendisine ulaşamayınca merak eden iş arkadaşlarının durumu site yöneticisine bildirmesi sayesinde kurtuldu. Virüsü atlattığını belirten Bozobalı, "3 gün boyunca olan hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Yönetici ve güvenlik içeri girdiklerinde beni yatakta bulmuş. Öldüğümü düşünmüşler" dedi.

Haber Merkezi İHA
Rayhan Bozobalı, hastalığı atlatsa da mutlaka aşı olacağını söyledi.
Rayhan Bozobalı, hastalığı atlatsa da mutlaka aşı olacağını söyledi.

İzmir’de avukatlık yapan eski çocuk doktoru Rayhan Bozobalı, 20 Kasım günü ağrı ve halsizlik şikayeti nedeniyle işyerinden erken ayrılarak evine gitti. Şikayetlerin şiddetlenmesi üzerine baygınlık geçiren Bozobalı, tam 3 gün boyunca adeta komaya girdi. Bu süre zarfında hiçbir şey hatırlamayan Bozobalı’ya ulaşamayan iş arkadaşları ise durumu site yöneticisine haber verdi. Bozobalı, site yöneticisi ve güvenliğin kendisini bulması sonucu kendine geldi.

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“Öldüğümü düşünmüşler”


Bozobalı, “20 Kasım günü hafif bir vücut kırgınlığım vardı. Son bir haftadır böbrek taşı düşürdüğüm için kırgınlığı ona bağladım. Fakat daha sonra gribal bulgular ortaya çıkınca işten eve geldim. Birden bire bir titreme, halsizlik, kas, eklem, kemik ve baş ağrısı ile ateş başladı. Vücudumdan ruhum çekilmiş gibiydi. Kendimi zombi gibi hissettim. Cep telefonumun çaldığını duydum, ondan sonrasını hatırlamıyorum. 3 gün boyunca olan hiçbir şeyi hatırlamıyorum" dedi.

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"Mutlaka aşı yaptıracağım"

Site içerisinde oturduğu için anahtarı genelde kapının üstünde bıraktığını belirten Bozobalı,"İş arkadaşlarım bana ulaşamayınca oturduğum sitenin yöneticisini aramış. ‘Anahtar kapının üzerindeyse içeri girip bakar mısınız? Gerekirse çilingir çağıralım’ demişler. Yönetici ve güvenlik içeri girdiklerinde beni yatakta bulmuş. Öldüğümü düşünmüşler. Beni uyandırdılar. O saatten sonra ağrılarım hafifledi ve bir süre sonra da koronayı atlattım. Hastaneye kontrole gittiğimde akciğerlerimde tutulum olmadığı anlaşıldı. Tahlillerim yapıldı. Damarlarda zedelenmeyi gösteren değerim çok yüksek çıktı. Bu yüzden kan sulandırıcı iğne tedavini 3 hafta boyunca kendim yaptım. O değerler normale döndü, akciğer tomografim de normal çıktı. Bu hastalığı geçirmiş olmama rağmen mutlaka aşı yaptıracağım” ifadelerini kullandı.

Koronavirüsü yenen 105 yaşındaki Emine Nine'den uyarı: Aklınızı başınıza alın
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Rize'de yaşayan 5 çocuk, 19 torun ile 2 torununun torunu olan Emine Ayhan, 12 yaşındayken tifo salgınına yakalandı. Salgında babası ve 3 kardeşini kaybeden Ayhan, hastalığı yendi.
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İlerleyen yaşına rağmen dinç olan Emine Ayhan, 3 hafta önce koronavirüse yakalandı. Evde karantinaya alınan Ayhan, virüsü yenmeyi başardı.
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Sofrasından doğal hayvansal ürünleri eksik etmediğini anlatan Emine Ayhan, İnek beslerdim, yağ, peynir yapardım. Çarşıdan hiçbir şey almaz, hep ineklerden yaptığım ürünleri yer, yedirirdim. Sonra biz yaşlandık, köyler boşaldı, herkes büyükşehirlere gitti. Şimdi bu hastalık çıktı, geri dönmek istiyorlar köye. Köy hayatı çok kıymetlendi” dedi.
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Çocuk yaşta tifo salgını geçirdiklerini anlatan Emine Ayhan, Beni ilk önce tifo tuttu, 12 yaşında dört tane cenaze gördüm. Babam ve 3 kardeşim öldü. Ben ölmedim, benim günüm vardı. Ondan sonra beyin kanaması geçirdim, gene ölmedim. Şimdi korona oldum, bunu da atlattım. Sadece başım ağrıdı, başka bir şikayetim olmadı, şimdi iyiyim. Ama korktum tabi ki, korkmaz olur musun can tatlıdır. Gene yağ, minci, bal, bir de kavurma yedim, şükür atlattım. Bunların faydası oluyor. 105 yaşına geldim. Artık çok hareket edemiyorum, namazımı kılamıyorum, ona çok üzülüyorum diye konuştu.
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‘AKLINIZI BAŞINIZA ALIN’ <br> <br> Vatandaşları uyaran Emine Ayhan, Aklınızı başınıza alın, dikkat edin. Bu hastalık yüzünden kardeş kardeşi göremez oldu. Eğer kurallara uymazsak sevdiklerimizi kaybederiz” dedi.
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‘ÇOK KORKTUK ‘ <br> <br> Test sonuçları pozitif çıkınca önce kayınvalidesi için endişelendiklerini söyleyen Asiye Ekşioğlu da, Önce ben hasta oldum, tüm vücudumu saran ağrılarla uğraştım. Sonra kayınvalidem hastalandı. Çok korktuk ama şükür çok hafif atlattı, baş ağrısı ve halsizliği oldu...
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Ilık suya bal koyup içtik, kemik suyu çorbası, ıhlamur, mandalina ağırlıklı beslendik. O yaşlıydı, ‘bizden ona geçti, bir şey olur mu ‘diye vicdan azabı çektik. Sizlerde hastalığı sevdiklerinize bulaştırıp vicdan azabı çekmek istemiyorsanız dikkatli ve tedbirli olun. Tedbirsizliğimiz yüzünden sevdiklerimizin acısını yaşamayalım” dedi.
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Koronavirüsü yenen 105 yaşındaki Emine Nine'den uyarı
Koronavirüsü yenen 105 yaşındaki Emine Nine'den uyarı: Aklınızı başınıza alın
Rize'de küçük yaşta yakalandığı, babası ile 3 kardeşini kaybettiği tifo salgınından kurtulan Emine Ayhan (105) şimdi de koronavirüsü yenmeyi başardı. Emine Ayhan, "Aklınızı başınıza alın, dikkat edin. Bu hastalık yüzünden kardeş kardeşi göremez oldu. Kurallara uymazsak sevdiklerimizi kaybederiz” dedi.


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