Koronavirüsü atlattıktan sonra tekrar bulaşır mı?

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 30 milyonu geçerken iyileşenlerin sayısı 20 milyonu aştı. Peki hastalığı yenen kişilerin tekrar koronavirüse yakalanma durumu var mı?

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Koronavirüsü atlatan biri tekrar hasta olabilir mi?

Virüste mutasyonun etkisi gözlenmeye başladı. Koronavirüs geçirip atlatanlar için de tehlike geçmiş değil.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Çin'in Wuhan kentinden çıkan virüsün yapısında ara ara değişiklikler oldu, küçük mutasyonlar geçirdi. İlk baştaki virüsün türevi olan mutasyon, geçirmişi olan ikinci başka virüslere tekrar enfekte olunduğu görüldü. Hastalığı geçirmiş de olsak iyileşmiş de olsak karşılaşmamış da olsak mutlaka mesafe ve maskeye her halükarda dikkat etmemiz gerekiyor. Hastalığı geçirdim bana tekrar virüs gelmez demememiz gerekiyor" diye konuştu.

Salgınla birlikte yaklaşan grip mevsimi endişeleri artırdı. Uzmanlar, risk grubundaki kişilere hem grip hem de zatürre aşısı yaptırmasını öneriyor.

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'İkinci enfeksiyonu geçirdiği zaman bizim için iki senaryo var'

Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği Başkanı da olan Doç.Dr. Melda Türkoğlu, koronavirüs ile ilgili çok fazla bilinmezliğin olduğunu söyledi. Semptom göstermeden enfeksiyon geçiren bir hastanın vücudundaki antikor gelişiminin az olacağını vurgulayan Doç. Dr. Türkoğlu, şunları söyledi:

"İkinci enfeksiyonu geçirdiği zaman bizim için iki senaryo var. Antikor kanımızda görünmese bile vücudumuzun immün hücreleri bunu hafızasına almış olacak. Örneğin bir kişi tekrardan virüs ile karşılaştığında yeniden hastalığı geçirmeyecek. Bu iyi senaryodur.

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İkinci senaryo ise, virüse ikinci kez yakalandığımızda belki mutasyonel bir tipi olacak. Çok daha ağır geçirebilir miyiz? Böyle bir endişe de yaşıyoruz.

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Koronavirüs geçirmiş sağlık personellerimiz de bu konuda kişisel koruyucu ekipmanlarını ve sosyal mesafeye dikkat ediyorlar. Herkese de önerimiz budur.

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Bir kişinin koronavirüs geçirmiş olması, ikinci kez karşılaştığında vücudunun virüse nasıl cevap vereceğini bilmemesinden dolayı bir güvence yaratmasın. O nedenle enfeksiyonu geçiren kişiler kendilerini yine aynı şekilde dikkat etmeliler."

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