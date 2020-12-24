Koronavirüs Koronavirüsü etkisiz hale getiriyor Yeni tedavi tüm dünyaya umut oldu
DÜNYA

Koronavirüsü etkisiz hale getiriyor: Yeni tedavi tüm dünyaya umut oldu

ABD’de Ulusal Sağlık Enstitüsü, koronavirüs tedavisinde kullanmak üzere lamadan aldıkları Cormac adlı 'nano antikorları' test etti. Test sonuçlarında, lamadaki nano antikorların koronavirüse karşı etkili olduğu ve insanlar için burun spreyi ya da astım spreyi olarak kullanılabileceği tespit edildi.

Haber Merkezi Diğer
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

ABD’nin Maryland eyaletinde bulunan Ulusal Sağlık Enstitüsü’ndeki (NIH) bilim insanları, lama, deve ve alpaka gibi hayvanlarda bulunan nano antikorların Covid-19 tedavisinde ve virüsü önlemede kullanılabileceğini keşfetti.

  • Araştırmayı yürüten bilim insanları, lama, alpaka ve deve gibi hayvanlarda bulunan ‘NIH-CoVnb-112’ antikorunun insanlardaki antikorlara oranla hem daha küçük hem de 10 kat güçlü olduklarını, bu kapsamda corona virüs tedavisinde ve hastalığı önlemede etkili olabileceğini ifade etti.

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ANTİKORLAR, COVİD-19’U ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Laboratuvar deneyleri, Cormac adlı lamadan alınan nano antikorunun, Covid-19'a neden olan SARS-CoV-2'nin proteinine yapıştığını ve etkisiz hale getirdiğini gösterdi.

  • Araştırmayı yürüten ekipten Profesör David Brody, "Bu anti-Covid-19 antikorunun (lama nano antikoru) koronavirüs salgınıyla mücadelede oldukça etkili ve çok yönlü olabileceğini umuyoruz" dedi.

Bu nano antikorların doğal olarak deve, lama ve alpaka gibi hayvanların bağışıklık sistemleri tarafından üretildiği ifade edildi. Bilim insanları ortalama olarak, nano antikor proteinlerinin insan antikorunun yaklaşık onda biri ağırlığında olduğunu, ayrıca daha ucuz ve mühendisliğinin daha kolay olduğunu vurguladı. İngiltere de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ekiplerin, salgını frenlemeye yardımcı olabilecek lama nano antikorları topladığı bilgisi paylaşıldı.

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