Koronavirüs Koronavirüsü kim takar Ümraniyede sıcak havayı gören vatandaşlar sokaklara akın etti
TÜRKİYE

Koronavirüsü kim takar!: Ümraniye'de sıcak havayı gören vatandaşlar sokaklara akın etti

Türkiye'de koronavirüsle mücadele etmek için alınan önlemler kapsamında vatandaşlara "evde kal" çağrısı yapılmaya devam ediliyor. Buna rağmen bugün Ümraniye'de güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sokaklara döküldü.

Haber Merkezi DHA
Çok sayıda vatandaşın maske ve eldiven takmaması dikkat çekti.
Çok sayıda vatandaşın maske ve eldiven takmaması dikkat çekti.

Koronavirüs salgınını durdurmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde kimi vatandaşlar "evde kal" çağrısına uyarken kimileri ise buna aldırış etmiyor. Ümraniye'de havaların ısınmasıyla birlikte bugün güneşi gören vatandaşlar, bir kısmı trafiğe kapalı olan Alemdağ Caddesi'ne akın etti. Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşların cadde üzerindeki aşırı yoğunluğu dikkat çekti. Bankaların önlerinde uzun kuyruklar oluştu.

  • Çarşıda tartıcılık yapan engelli bir vatandaş, “İşlerimde artış olmadı şu anda. Sabahtan beri bekliyoruz. İnsanlar güneşten faydalanıyorlar. Havanın düzelmesinden kaynaklanıyor. İnşallah bu korona hastalığını geçiştireceğiz Allah'ın izniyle." dedi.


Caddede torunuyla birlikte ayakkabı satan bir kişi, “Ne yapalım çarşılar bomboş. Cenabı Allah bu insanlara yardım etsin. Millet sıkıldığı için dışarıya çıkıyor. Torunum 9 yaşında ama benim içim almıyor dışarıya çıkıyor." diye konuştu.

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