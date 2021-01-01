Koronavirüs Koronavirüsü yendi plazmasıyla 8 kişiyi hayata bağladı
TÜRKİYE

Koronavirüsü yendi plazmasıyla 8 kişiyi hayata bağladı

Antalya'nın Manavgat ilçesi devlet hastanesinde Covid-19 hastalarının tedavilerinin sürdüğü yoğun bakım servisinde temizlik görevlisi olarak çalışırken hastalığa yakalanan Hasan Denizli (34), 17 günün sonunda iyileşince aynı serviste çalışmaya devam etti. Hasan Denizli, iyileştikten sonra 8 kez plazma bağışlayarak, 8 hastanın da iyileşmesine yardımcı oldu.

Haber Merkezi DHA
Koronavirüsü yendi plazmasıyla 8 kişiyi hayata bağladı.
Koronavirüsü yendi plazmasıyla 8 kişiyi hayata bağladı.

Manavgat Devlet Hastanesi'nde ağır Covid-19 hastalarının tedavi edildiği ve 'kırmızı alan' olarak nitelenen yoğun bakım servisinde geçen nisan ayında işçi statüsünde temizlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Hasan Denizli, 5 Ağustos tarihinde Covid-19 virüsü kaparak hastalandı. Tedavisi önce evde ardından aynı hastanenin yoğun bakım servisinde yapılan Hasan Denizli, 17 gün sonra tamamen iyileşerek taburcu edildi. Bir süre evinde dinlenen Denizli, yeniden işbaşı yaptığında kendi isteğiyle aynı yoğun bakım servisinde çalışmak istediğini iletti.

Yetmiş üç bin kişi plazma bağışçısı oldu
KORONAVİRÜS
Yetmiş üç bin kişi plazma bağışçısı oldu


8 kişiyi hayata bağladı


Hastane yönetiminin bu isteği kabul etmesiyle yoğun bakım servisinde çalışmaya devam eden Hasan Denizli, Covid-19 hastaları için hayati önemi olan kan plazması ihtiyacı olduğunu duyunca Türk Kızılayı Antalya Kan Merkezi'ne başvurdu. Her 10 günde bir plazma veren Hasan Denizli, bugüne kadar Covid-19 hastası 8 kişinin iyileşmesine yardımcı oldu.

Başka servise verilmek istemedi

Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Çınar, fedakarlıkları dolayısıyla Hasan Deniz'e teşekkür plaketi verdi. Başhekim Çınar, “Görevine döndükten sonra kendisine, 'Ağır rahatsızlık geçirdin. Seni izole servise değil de daha hafif bir yere alalım' dedik. Kendisi bize, 'Hocam ben Covid-19 hastalığının ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum. Burada en ağır durumdaki hastalarla çalışmak istiyorum, onlara yardımcı olmak istiyorum' deyince biz de anlayış gösterdik. Çok büyük fedakarlık göstererek aynı serviste çalışmaya devam etti" dedi.

Yüzde 80 başarı elde edilen plazma tedavisi Çin'den sonra dünyada ilk kez Malatya'da yapıldı
OYNAT 01:55
Yüzde 80 başarı elde edilen plazma tedavisi Çin'den sonra dünyada ilk kez Malatya'da yapıldı
Çin'den sonra yeni tip koronavirüse karşı plazma tedavisi dünyada Çin'in ardından ilk kez Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde başladı. Virüse karşı yüzde 80 başarı elde edilen tedavi için koronavirüs bulaşması nedeni ile tedavi görerek taburcu edilen kişilerden, tedavisi devam eden hastalara plazma bağışlaması isteniyor. Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre Nakli ve Aferez Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, 'Bu tedavi ilk defa dediğim gibi; dünyada ilk Çin'de uygulandı ve yoğun bakımdaki çok zor durumdaki ölümle mücadele eden hastalarda yüzde 80 başarı elde edildi ve hastalar yüzde 80 oranında şifa ile taburcu oldu' dedi.


'Hastalara yardımcı olmak istedim'


Manavgat Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yaklaşık 9 aydır çalıştığını söyleyen Hasan Denizli ise şöyle konuştu: “Hastalığı çok ağır atlatmıştım. Hastane yönetimi beni başka bir servise vermek istedi, ancak ben bu hastalığı geçirdiğim, birebir yaşadığım için hastalara yardımcı olmak istedim. Hastalara ne kadar iyi bakılırsa daha iyi oluyorlar. Serviste temizlik yapıyorum, yatan hastaların tüm temizlikle ilgili işlemlerini yapıyorum. Ben hastaların neler yaşadığını ve ne durumda olduklarını bildiğim için burada çalışmaya devam ediyorum."


  • Hastalığa yakalananların iyileşmesi için Covid-19 rahatsızlığı geçirenlerin kan plazmasının önemli olduğunu ve buna ihtiyaç duyulduğunu öğrendiğini anlatan Denizli, “Covid tedavimi tamamladıktan sonra plazma ihtiyacı olduğunu öğrendim. Bugüne kadar 8 defa plazma verdim, 8 kişinin iyileşmesine yardımcı oldum. Bu çok iyi bir his. Bu hastalığı atlatan tüm vatandaşları plazma vermeye davet ediyorum. İnsanları kurtarmak, yaşamalarını sağlamak güzel bir duygu" diye konuştu.

Çin'den sonra dünyada ilk plazma tedavisi Malatya'da yapıldı
FOTOĞRAF 11
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Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını sonrası Malatya'da 60'tan fazla kişinin yapılan testi pozitif çıktı. Bunun üzerine test sonucu pozitif çıkan hastalar Hasan Çalık Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
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Koronavirüse karşı plazma tedavi yöntemiyse ilk olarak Çin'de uygulandı. Bu tedavi yöntemi Çin'den sonra dünyada ve Türkiye'de ilk kez İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde de başlatıldı.
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Tedavisi başarıyla sonuçlanan hastaların 14 gün sonra kanından ayrıştırılarak alınan plazmalar, koronavirüs tedavisi süren hastaya nakledilmesiyle başarı elde edildi. İl olarak dün akşam saatlerinde tedavisi tamamlanan hastadan alınan plazma, koronavirüsle tedavisi süren hastaya nakledildi.
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48 ile 72 saat arasında tedavinin yüzde 80 başarıyla sonuçlanması düşünülen bu yöntemle ilgili, Sağlık Bakanlığı ülkedeki tüm aferez merkezlerinde başlatılması talimatını verdi.
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MODERN AŞININ ATASI<br>​<br>​ Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre Nakli ve Aferez Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, Türkiye'de ilk defa dün gece iyileşen plazmayı yoğun bakımdaki Covid-19 evre-4 olan ciddi durumdaki hastaya uyguladıklarını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
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Şu an durumu stabil. Tabii ki bulguların anlaşılabilmesi için 48-72 saat süreye ihtiyaç var. Bu süreyi bekliyoruz. Bu tedavi ilk defa Çin'de uygulandı. Çin'den sonra bütün dünyada ilk defa Türkiye'de İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde kullanılmaya başladı. Bu tedavi içerisinde iyileşmiş hastalardaki bulunan antikorların bu hastalığı geçiren hastalara verilerek onları iyileştirmesi planlanıyor. Bu tedavi aslında modern aşının atası olarak kabul ediliyor.
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Aşı bulununcaya kadar bu hastaların özellikle yoğun bakımda ve entübe olmuş şu anda Türkiye'de yaklaşık 2 bin 400 tane bu tip hastamız var. Bunların tedavisinde kullanılacak. Fiyat maliyeti ve etkinliği en üst düzeyde olan bir tedavi. Bir tane hastamızdan yaklaşık 50 dakikada 800-900 cc plazma toplayabiliyoruz. Bu topladığımız plazmayı ilk olarak 400 cc yükleme dozu olarak ilk planda veriyoruz. Bundan sonra da bu hastamıza 200 cc olarak haftalık dozlarda devam ediyoruz.
Title
Bu tedavi ilk defa dediğim gibi; dünyada ilk Çin'de uygulandı ve yoğun bakımdaki çok zor durumdaki ölümle mücadele eden hastalarda yüzde 80 başarı elde edildi ve hastalar yüzde 80 oranında şifa ile taburcu oldu. O yüzden Kovid-19 enfeksiyonunda günümüzde şu ana kadar kanıtlanmış standart bir tedavi yok bunu tüm dünya biliyor. Tedaviler hep deneysel amaçlı ama şu ana kadar gördük ki özellikle yoğun bakım hastalarında en etkili tedavi yöntemi bu 'İmmum Plazma' iyileşen plazma. Bu tedavi ilk defa dün itibariye Turgut Özal Tıp Merkezi yoğun bakımdaki bir hastamıza uyguladık.
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UYGUN DÖNÖRLERDEN PLAZMA TOPLAYABİLİYORUZ<br>​<br>​ Tedavinin 56 yaşında erkek hastaya uygulandığını, donörün de 56 yaşında olduğunu belirten Erkurt, Bu hastalıktan taburcu olduktan 14 gün sonra plazmasını aldık. Bu plazmayı tabi Sağlık Bakanlığı'nın plazma alma kriterleri var. Yayınlanan tebliğde; 18 ile 55 yaş arasındaki kan verebilen, kan verme kriterlerine uygun donörlerden plazma toplayabiliyoruz. Tabi gönüllülük esasına göre ve bu donörlerimizden plazma toplamadan önce hastalarımızın testlerini bakarak virüsün negatif olduğunu yani bulunmadığını teyit ediyoruz dedi.
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Erkurt, Sağlık Bakanlığı'nın, tüm Aferez Merkezleri, ülke genelinde bulunan kamu hastaneleri, üniversite hastaneleri ve Kızılay'a bu yetkiyi verdiğini, bu sayede tüm Türkiye'de bu yöntemin hayata geçeceğini söyledi.
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Çin'den sonra dünyada ilk plazma tedavisi Malatya'da yapıldı
Çin'den sonra yeni tip koronavirüse karşı plazma tedavisi dünyada Çin'in ardından ilk kez Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde başladı. Virüse karşı yüzde 80 başarı elde edilen tedavi için koronavirüs bulaşması nedeni ile tedavi görerek taburcu edilen kişilerden, tedavisi devam eden hastalara plazma bağışlaması isteniyor.


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