Koronavirüsü yendi plazmasıyla 8 kişiyi hayata bağladı.

Manavgat Devlet Hastanesi'nde ağır Covid-19 hastalarının tedavi edildiği ve 'kırmızı alan' olarak nitelenen yoğun bakım servisinde geçen nisan ayında işçi statüsünde temizlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Hasan Denizli, 5 Ağustos tarihinde Covid-19 virüsü kaparak hastalandı. Tedavisi önce evde ardından aynı hastanenin yoğun bakım servisinde yapılan Hasan Denizli, 17 gün sonra tamamen iyileşerek taburcu edildi. Bir süre evinde dinlenen Denizli, yeniden işbaşı yaptığında kendi isteğiyle aynı yoğun bakım servisinde çalışmak istediğini iletti.

KORONAVİRÜS Yetmiş üç bin kişi plazma bağışçısı oldu





8 kişiyi hayata bağladı



Hastane yönetiminin bu isteği kabul etmesiyle yoğun bakım servisinde çalışmaya devam eden Hasan Denizli, Covid-19 hastaları için hayati önemi olan kan plazması ihtiyacı olduğunu duyunca Türk Kızılayı Antalya Kan Merkezi'ne başvurdu. Her 10 günde bir plazma veren Hasan Denizli, bugüne kadar Covid-19 hastası 8 kişinin iyileşmesine yardımcı oldu.

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Başka servise verilmek istemedi

Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Çınar, fedakarlıkları dolayısıyla Hasan Deniz'e teşekkür plaketi verdi. Başhekim Çınar, “Görevine döndükten sonra kendisine, 'Ağır rahatsızlık geçirdin. Seni izole servise değil de daha hafif bir yere alalım' dedik. Kendisi bize, 'Hocam ben Covid-19 hastalığının ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum. Burada en ağır durumdaki hastalarla çalışmak istiyorum, onlara yardımcı olmak istiyorum' deyince biz de anlayış gösterdik. Çok büyük fedakarlık göstererek aynı serviste çalışmaya devam etti" dedi.

OYNAT 01:55 Yüzde 80 başarı elde edilen plazma tedavisi Çin'den sonra dünyada ilk kez Malatya'da yapıldı Çin'den sonra yeni tip koronavirüse karşı plazma tedavisi dünyada Çin'in ardından ilk kez Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde başladı. Virüse karşı yüzde 80 başarı elde edilen tedavi için koronavirüs bulaşması nedeni ile tedavi görerek taburcu edilen kişilerden, tedavisi devam eden hastalara plazma bağışlaması isteniyor. Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre Nakli ve Aferez Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, 'Bu tedavi ilk defa dediğim gibi; dünyada ilk Çin'de uygulandı ve yoğun bakımdaki çok zor durumdaki ölümle mücadele eden hastalarda yüzde 80 başarı elde edildi ve hastalar yüzde 80 oranında şifa ile taburcu oldu' dedi. BiP'te paylaş

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'Hastalara yardımcı olmak istedim'



Manavgat Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yaklaşık 9 aydır çalıştığını söyleyen Hasan Denizli ise şöyle konuştu: “Hastalığı çok ağır atlatmıştım. Hastane yönetimi beni başka bir servise vermek istedi, ancak ben bu hastalığı geçirdiğim, birebir yaşadığım için hastalara yardımcı olmak istedim. Hastalara ne kadar iyi bakılırsa daha iyi oluyorlar. Serviste temizlik yapıyorum, yatan hastaların tüm temizlikle ilgili işlemlerini yapıyorum. Ben hastaların neler yaşadığını ve ne durumda olduklarını bildiğim için burada çalışmaya devam ediyorum."

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Hastalığa yakalananların iyileşmesi için Covid-19 rahatsızlığı geçirenlerin kan plazmasının önemli olduğunu ve buna ihtiyaç duyulduğunu öğrendiğini anlatan Denizli, “Covid tedavimi tamamladıktan sonra plazma ihtiyacı olduğunu öğrendim. Bugüne kadar 8 defa plazma verdim, 8 kişinin iyileşmesine yardımcı oldum. Bu çok iyi bir his. Bu hastalığı atlatan tüm vatandaşları plazma vermeye davet ediyorum. İnsanları kurtarmak, yaşamalarını sağlamak güzel bir duygu" diye konuştu.