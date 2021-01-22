Koronavirüs Koronavirüsü yenen 28 yaşındaki doktor evinde ölü bulundu
TÜRKİYE

Koronavirüsü yenen 28 yaşındaki doktor evinde ölü bulundu

Ankara'da geçen yıl ağustos ayında koronavirüsü yenen Dr. İlker Tosun, evinde ölü bulundu. Kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilen genç doktorun kesin ölüm nedeni otopside belirlenecek.

Haber Merkezi DHA
Dr. İlker Tosun.
Dr. İlker Tosun.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı asistanı olarak görev yapan Dr. İlker Tosun'dan (28) haber alamayan yakınları, polise başvurdu. Eve giden ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde genç doktoru hareketsiz halde buldu.

  • Eve çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tosun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Geçen yıl ağustos ayında koronavirüsü yendiği öğrenilen İlker Tosun'un cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilen Tosun'un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Dr. İlker Tosun.

Öte yandan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği asistan hekimi doktor İlker Tosun'un vefat haberini vermekten derin üzüntü duymaktayız. Genç meslektaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabırlar dileriz" denildi.

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