Koronavirüsü yenen iş insanı Oğuzhan Yar yaşadığı zorlukları anlattı Koronavirüsü yenen iş insanı Oğuzhan Yar yaşadığı zorlukları anlattı: Düşmanın adı var, kendi yok İzmir'de yakalandığı koronavirüsten gördüğü tedaviyle kurtularak, taburcu olduktan sonra evde tek başına 14 günlük karantina sürecine giren iş insanı Oğuzhan Yar, yaşadığı zor süreci anlattı. Koronavirüsü hala önemsemeyip, gereken tedbirleri almayanlar olmasına üzüldüğünü belirten Yar, "Düşmanın adı var, kendi yok. Bu yüzden çok dikkatli olun. Hastanedeyken yengemi kaybettim, cenazesine gidemedim. Şu an ailemden bir kişiye herhangi bir şey olsa dışarı çıkamam. Çalışmak zorunda olan vatandaşlarımız lütfen gerekli önlemleri alsın" dedi.

Haber Merkezi 06 Nisan 2020, 10:32 Son Güncelleme: 06 Nisan 2020, 10:51 DHA