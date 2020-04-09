Koronavirüsü yenen kadın: Üzüntülüyüm, çift geldim tek gidiyorum

Kendim iyi olduğum için çok mutluyum ama hüzünlüyüm, üzüntülüyüm, çift geldim tek gidiyorum. Hastalığı Belçika'da mı yoksa havalimanında mı kaptım bilmiyorum. Evimde bir gece kaldım sadece. Bilmiyorum nasıl oldu. Çok kötü bir şey hissetmedim. Hastanede doktorlarım eşimden ayrı kalacağımı söyledi. Sadece eşimi bırakmak istemedim. Eşimle kalırım dedim. Doktorlar ayrı kalmamı istedi. Sadece ölüm ile yaşam arasında kaldığımı hissettim.