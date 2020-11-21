Koronavirüsü yenen çift: Merdivenleri çıkabildiğimiz için kendimizi şanslı hissediyoruz

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan çiftten Koronavirüs Yoğun Bakım Sorumlusu Mikail Çiftçi'nin (31), yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Aynı hastanenin Göğüs Hastalıkları Bölümü'nde hemşirelik yapan aynı yaştaki eşi Rabia Meltem'in de birkaç gün sonra yaptırdığı test sonucu pozitif çıkınca, Çiftçi çifti hastanede yapılan tedavinin ardından evlerinde karantinaya alındı.

'MERDİVENLERİ ÇIKAMIYORDUM'

Karantina sürecinde merdivenleri bile çıkamadığını belirten Rabia Meltem Çiftçi, "İlk olarak eşimin testi pozitif çıktı. Birkaç gün sonra benim de yaptırdığım test sonucu pozitif çıktı. O dönem çok zor geçti. Bende ilk önce gribal olarak, boğaz ağrısı ile başladı. Daha sonra koku ve tat alamama belirtileri başladı. Biz tedbirlerimizi üst sınırda aldık. Bulaştırma evresi insanı çok korkutuyor. Kimseye bulaştırmadan karantinaya alınıp ilaç tedavisi ile bu hastalığı atlattık. Koronavirüs tedavisinin ardından bile halsizlik devam ediyor. Ciddi bir yorgunluk olduğu için hasta kontrollerini yapmakta zorlanıyordum. Çok zor günler geçirdik, öyle ki merdivenleri bile çıkamıyordum. Tedavimin ardından merdivenleri rahatça çıkınca çok mutlu oldum" dedi.

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Sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadelede fedakarca görev yaptığını da anlatan Rabia Meltem Çiftçi, insanların da hastalığa karşı sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına hassasiyet göstermesini istedi.

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'İNSANLARIN BU SIKINTILAR YAŞANMADAN ÖNLEM ALMALARI LAZIM'

İnsanların hastalık dönemindeki sıkıntıları yaşamadan önlem alması gerektiğini ifade eden Mikail Çiftçi ise şöyle konuştu:

"Koronavirüs servisinde insanların sağlıklarına kavuşması için çalışıyoruz. Ben de görev yaptığım sırada tıraş olurken kolonyanın kokusunu alamadığımı fark ettim. Daha sonra ağzıma bir şeker attım ve onun da tadını alamadım. Durumu eşimle paylaştım. İlk belirtileri tat ve kokuydu. Daha sonra baş ağrıları çekmeye başladım. İnsanların bu sıkıntıları yaşamadan önlemler alması gerekiyor. Şu anda koronavirüs herkeste farklı semptomlar gösterebiliyor. Herkeste farklı etki gösterebiliyor. Bazı insanlar tat ve koku alamazken, bazı insanlar eklem ağrısı, kimileri ise nefes darlığı yaşayabiliyor. Benim hastalığa yakalanmamdan birkaç gün sonra eşimin de testi pozitif çıktı. Bir oğlumuz var o bu süreçte ailemin yanında kalmak durumundaydı. Testler pozitif çıktığında çocuğumuzdan ayrı kalmak en üzücü durumdu."

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