Koronavirüsü yenen savaşçılar anlatıyor: 19 gün süren yaşam mücadelesini kazanan profesör 'hiç uyumadan 72 saat geçirmişim' dedi

Kovid-19'la mücadelede ön cephede yer alan sağlık çalışanlarından Prof. Dr. Ahmet Uygun, koronavirüse karşı verdiği 19 günlük zorlu mücadeleyi ve tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Hastalık belirtilerinin kendisinde ağustosun sonlarında başladığını ifade eden Uygun, bunun üzerine hemen test yaptırdığını söyledi. Test sonucunun negatif çıkması üzerine farklı bir virüsle karşı karşıya olduğunu düşündüğünü dile getiren Uygun, belirtilerin hafif seyretmesi nedeniyle normal mesaisine devam ettiğini söyledi.

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Üç kere test yaptırdı üçü de negatif çıktı

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Ahmet Uygun, nefesinin kesildiğini hissettiği ana kadar günde sadece bir ağrı kesici ile idare ettiğini ifade ederek, "Nefesim kesildikten sonra hastaneye intikal ettik ve çok ağır bir tutulum olduğu tespit edildi. O süreye kadar üç kez test yapıldı ve her seferinde de negatif çıktı. O bizi yanılttı. Hastalığın ilerlemesindeki en büyük etkenin o olduğunu düşünüyorum. Tedaviye başlanamadı" dedi.

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Prof. Dr. Uygun, hastaneye yatışının yapıldığı andan itibaren bütün tıbbi girişimleri yapan mesai arkadaşlarına çabalarından dolayı teşekkür etti.

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Yüzde 85 ölebilirdim

Virüsün çok hızlı ilerlediğini ve ağır bir tabloda seyrettiğini belirten Uygun, "Yüzde 85 ölüm olabileceğini konuşmalarında duydum ve hissettim. Çok ağır seyretti. Bilimin sunduğu bütün tedavi modelleri çok hızlı bir şekilde uygulandı. Kısa süre içerisinde cevap vermeye, geri dönmeye başladım. Hastaneye geldiğimde oksijen seviyem 68'di" dedi.

Türkiye koşusunda 7'nci oldum

Sağlıklı bir yaşam sürdürmeye çalıştığını anlatan Uygun, "Ben çok spor yapan uzun koşucuyum. Veli Ballı'nın Türkiye koşusunda 30 kilometrede Türkiye 7'ncisi oldum. İyi bir akciğere sahibim. Kurtulmamda spor yapmamın önemli etkisi olduğunu düşünüyorum. Burada beslenme çok önemli. Beslenme, uygun tedavi ve iyi hastane bakımı hepsi birleşince hayata tekrar döndüğümü düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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FOTOĞRAF 14 Pandemi hastanesine dönüştürülen Bitlis Tatvan Devlet Hastanesinde görevli doktorlardan Demiray ve Yıldız, salgınla mücadelede hastaları iyileştirebilmek için canla başla çalışıyor. Her türlü fedakarlığı göstererek aylarca ailesinden ayrı kalan Demiray ve Yıldız, kimi zaman hastalarını iyileştirmenin sevincini yaşarken, kimi zaman da virüse yenik düşmesinin hüznünü yüreğinde hissediyor. Demiray, Kovid-19'a yakalanan çok sayıda hastanın yanı sıra radyoloji uzmanı babasını da tedavi ederek sağlığına kavuşmasını sağladı. Yıldız ise bir hastayı tedavi ederken salgına yakalanarak 20 gün karantinada kaldı. Demiray, 11 Mart'tan bu yana Türkiye'de de görülen koronavirüsle mücadeleyi en başarılı şekilde sürdürmeye çalıştıklarını söyledi. Sağlık çalışanları olarak gece gündüz yılmadan çalışmaya devam ettiklerini belirten Demiray, şöyle konuştu: Tüm dünyanın ufkunu karalayan ve hayatımızın her alanını etkileyen salgının hayatımıza nasıl yansıyacağını yaşayarak göreceğiz. Bu salgın, tedirginlik ve korkuyu beraberinde getiriyor. Halkımızın duyarlı olmasını, sosyal mesafeyi korumaya ve maske takmaya devam etmelerini istiyoruz. Okullarda öğretmenlerin öğrencilere sahip çıkmasını istiyoruz. Çocuklar mesafe kuralını iyi bilmeyebilir. Öğretmenlerimiz bunun üzerinde dursun. Yoğun bakımda takip ettikleri hastalar arasında gençlerin de olduğunun altını çizen Demiray, şu uyarılarda bulundu: Özellikle yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın yanında gençlerimiz de dikkat etmeli. Gençlerde ağır seyreden vakalar görüyoruz. Gençlerimiz rehavete kapılmasın ve mutlaka kullara uysun. Virüsün etkilediği hastalarımızdan takip ettiğim gençler oldu. Tüm standart tedavileri uygulamamıza rağmen iyileşemeyen, kaybettiğimiz hastalarımız oldu. Bunlara çok üzüldük. Hastanede takip ettiğim bir gençte bilinç kaybı gözlemledik. Beynine pıhtı attı. Bunun sebebinin koronavirüs olduğunu saptayarak hastamızı yoğun bakımda takip ettik. Koronavirüs farklı tablolarla karşımıza çıkabiliyor. Her hastada farklı bir tablonun gelişebileceğinin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Demiray, 50'li yaşlarda iki erkek kardeşi de takip ettim. Uzun süre hastaneye başvurmamışlardı. Başvurduklarında çok geç kalmıştık. Tüm tedavileri uyguladık ancak kardeşleri kurtaramadık. Bu da bizi çok üzdü ama çok zor toparladığımız hastalarımız da oldu. Entübe olup sonra hastaneden yürüyerek çıkan ve 'koronavirüsü gerçekten ağır atlattı' dediğimiz hastalarımız da var. Bu hastalarımızın iyileştiğini görünce çok mutlu oluyoruz. Hastalığın ciddiyeti bizi korkutuyor. Bu nedenle halkımızın rehavete kapılmamasını istiyorum. diye konuştu. Hastanede babasını, mesai arkadaşlarını, yakınlarını tedavi etmek zorunda kaldığını anlatan Demiray, şunları söyledi: Arkadaşlarımın yanı sıra ailemden birkaç kişi daha virüse yakalandı. 66 yaşında radyoloji uzmanı babamın testi de pozitif çıktı. Kronik hastalığı vardı. İki hafta servis ve yoğun bakımda takip ettim. Yoğun tedavi sonunda iyileşti, şimdi görevinin başında. Sevdiklerimizi ve sağlık çalışanlarını uyarmak istiyorum. Virüsün nasıl seyredeceğini bilmiyoruz. Bu nedenle sosyal izolasyona, mesafeye uymalarını ve maske takmaya devam etmelerini istiyoruz. Herkesin virüsten korunmaya devam etmesi gerekiyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Edip Yıldız ise salgının zor bir süreç olduğunu, bu nedenle hekimlerin ve sağlık personelinin zor bir süreçten geçtiğini belirtti. İnsanların hayatını kurtarmak, sağlıklarına kavuşmalarını sağlayabilmek için kendilerini riske attıklarını dile getiren Yıldız, şunları anlattı: Halkımızın bunun bilincinde olması gerekiyor. Meslektaşlarımızın birçoğu bu mücadelede hayatlarını kaybettiler. Geride çocuklarını, ailelerini, anne, babalarını ve sevdiklerini bıraktılar. Bu hepimiz için geçerli. Ben de bu hastalığa yakalandım. 20 gün karantinada kaldım. Bu süreçte zorluklar yaşadım, çocuklarımdan, eşimden, annemden, babamdan uzak kaldım. Sağlığıma kavuştuktan sonra kaldığım yerden görevime devam ettim. Yine en ön safta bu hastalıkla mücadele devam ediyoruz. İnsanların da belirlenen kurallara uymalarını, maskesiz dışarı çıkmamalarını istiyoruz. Gençlerin çoğu semptom olmadan hastalığı atlatıyor. Maske takmayan gençlerin hastalığı birçok kişiye bulaştırma riski bulunuyor. Hastalık bulaşanlar bizlerin annesi, babası, kardeşi ve yakınları olabilir. Onları riske atmamak ve hayatlarını kaybetmelerine sebep olmamak gerekiyor. Gençlerimiz bunun farkında ve bilincinde olmalı. Doktorlar Kovid-19 anlatıyor: Gençlerde de ağır seyrediyor Bitlis'te pandemi hastanesinde görev yapan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Kübra Dindar Demiray ile İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Edip Yıldız, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yaşadıklarını anlattı. BiP'te paylaş

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Prof. Dr. Uygun, hastanede geçirdiği zorlu süreci ise şöyle anlattı:

"Korkunç günlerdi. Nefes alamıyorsunuz. Nefes alırken korkunç bir ağrı, boğazınızda ve akciğerlerinizde korkunç bir ağrı. Kanlı, balgamlı kusma süreci. Karşınızda duruyoruz ama o süreç tekrar aklıma geldiğinde çok farklı bir süreci yaşadığımı hissettim. Ağzıma kanlı balgam geliyor, sürekli bir öksürük ve korkunç bir ağrı var. Hiç uyumudan 72 saat geçirmişim. 3 gün geçmiş, ben daha yarım saat uyumadım. Böyle kötü bir hastalık.

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Hekim olduğum için değerlerime bakıyorum. Her şey bir anda çöktü. Hastalık vücudumu teslim aldıktan sonra karaciğer, akciğer, bütün enzimler, iltihap belirteçleri hepsi tavanlardaydı. Değerlerime baktığımda çok moral bozucu bir durumdu. Gülhane'nin tecrübeli bir ekibinin elinde olduğum için 'yaşarız' diye düşündüm.

Sürekli olarak kanlı öksürme ve nefes alamama duygusu insanın çok moralini bozuyor. O süreci yaşamış bir kişi olarak şu an yeni bir hayata döndüğümü düşünüyorum."

Çok tedbirli bir hekimim

Kovid-19'a yakalanmamak için tüm tedbirleri uygulamaya çalıştığını ifade eden Uygun, "Çok tedbirli bir hekimim. Bütün tedbirlerimi aldım. Ne kadar çok tedbir alırsanız alın bu hastalıkta bir açık verebiliyorsunuz. Ben ilk andan itibaren geri durmadan endoskopik ve kolonoskopik işlemleri yapmaya devam eden hekim grubundanım. Bu işlemler sırasında da yine çok tedbirli davranıyorum." dedi.

Eşi ve oğlu da koronavirüs oldu

Eşi ve küçük oğlunun da koronavirüs testlerinin pozitif olduğunu belirten Uygun, "Ateş ve kaslarda yanma, daha çok vücut kırgınlığı yaşadılar. Gribe benzer belirtiler vardı. Hepimizde aynı anda başladı. Testlerin hepsi negatif çıkınca biz farklı bir virüs aldığımızı düşündük. Hiçbir zaman pozitif çıkmadı. Ya virüs yükü çok ağır ya da virüsün farklı bir grubunu aldık" dedi.

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Uygun, hastanedeki tedavisinin 19 gün sürdüğünü ifade ederek, "Yoğun bakım süreci yoktu ama yoğun bakım süreci farklı bir modelite ile uygulandı. Yoğun bakım şartlarında her şey yapıldı. 5. günde toparlanmaya başladım kanlı öksürük çok azaldı. İşler iyiye gitmeye başladı ama değerlerim iyi gitmiyordu. Bir hastanın iyileşmesi için klinik ve laboratuvarının mutlaka uyuşması gerekiyor. Benim laboratuvarım iyi gitmedi. Benim akciğerim yüzde 80 bitmişti. Çekilen tomografide akciğerin yüzde 80-85'i yoktu. O nedenle hızlı bir şekilde tedaviyle düzeldi." diye konuştu

10 aylık torunumu gözümün önüne getirdim

Kovid-19'un hastalar üzerindeki psikolojik etkilerine de değinen Uygun, şöyle konuştu:

"Kaderci ve inançlı bir insanım. Duygusal olarak çok dağılmadım. Gözümün önüne hep torunumu getirdim. Yaşamam gerekiyor. En çok nefes alamama ve kanlı balgam konusu beni en çok rahatsız eden konuydu. 'Akciğer bitmiş, buraya kadarmış' diye düşündüm. Eski askeri hekimim, çatışmada şehitlerimizin olduğu ortamda kadere ve yazgıya inanan bir insanım. Oğlum hemen izole edildi. Eşime tutulumu azdı ona da tedavi uygulandı ama bilinen klasik ilaçlar uygulandı. Kısa sürede ikisi de toparladı. Eşim hastanede hep yanımdaydı bırakmadı. 'Kesinlikle ben bakacağım' dedi. O çok önemli bir konu. Eşim, yemeğimi hazırladı yanımda devamlı moral verdi. Eksik ve yalnız hissetmememi eşim sağlamış olabilir. 10 aylık bir torunum var, Ahmet Alaz. Sürekli o gözümün önüne geldi."

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Lütfen eldiveni çıkarın

Prof. Dr. Ahmet Uygun, koronavirüse karşı tedbir almayan, rahat davranan ve maske takmayan kişileri gördüğünde canının sıkıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bazen çok kibar bir şekilde uyarıyorum. Hastanede karşı bir reaksiyon görmedim. 'Lütfen maskenizi takar mısınız, düşmüş galiba.' 'Maskeni tak' emir kipi ile değil de rica kipi ile yaptığımda sorun yaşamıyorum. Maske, mesafe ve temizlik. Temizlikte çok duyarlı davrandığımızı düşünmüyorum. Maskeyi bir kısmımız takıyormuş gibi davranıyor, mesafe konusuna ise hiç dikkat etmiyoruz.

Eldiven kullanımı konusu ise çok yanlış. Kendini koruyor ama karşı tarafı korumuyor. Ondan sonra hastalanabilir hale geliyor. Lütfen eldiveni çıkarın. Hasta kendini koruyor ama o kapıya kendisinden sonra dokunan kişi için sıkıntı."

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