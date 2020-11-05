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Koronavirüs Koronavirüsü yenerek taburcu olan 109 yaşındaki Penbe Peker hayatını kaybetti
TÜRKİYE

​Koronavirüsü yenerek taburcu olan 109 yaşındaki Penbe Peker hayatını kaybetti

Koronavirüsü yenerek taburcu olan 109 yaşındaki Penbe Peker hayatını kaybetti

Bursa'nın en yaşlısı olarak bilinen ve son olarak koronavirüs tedavisi gördükten sonra hastaneden taburcu edilen Penbe Peker, bugün hayatını kaybetti. Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Sölöz mahallesindeki evinde vefat eden Penbe Peker yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

Haber Merkezi İHA
Penbe Peker
Penbe Peker

Eski Orhangazi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin AK Partili meclis üyesi Turgay Peker'in babaannesi olan ve yakalandığı koronavirüsü yenerek hastaneden taburcu olan Penbe Peker, evinde hayatını kaybetti.

TEST SONUCU NEGATİFE DÖNÜNCE TABURCU EDİLDİ

Bursa bölgesinin kayıtlı en yaşlı kişisi olan 109 yaşında olan ve 4 çocuk, 22 torun sahibi olan Penbe Peker, koronavirüs tedavisinden sonra test sonuçlarının negatif çıkmasından sonra hastaneden taburcu edilmişti. Penbe Peker, bugün öğlenden sonra Sölöz'deki evinde hayatını kaybetti. Penbe Peker'in yarın Sölöz'de son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.

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