​Koronavirüsü yenerek taburcu olan 109 yaşındaki Penbe Peker hayatını kaybetti

Eski Orhangazi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin AK Partili meclis üyesi Turgay Peker'in babaannesi olan ve yakalandığı koronavirüsü yenerek hastaneden taburcu olan Penbe Peker, evinde hayatını kaybetti.

TEST SONUCU NEGATİFE DÖNÜNCE TABURCU EDİLDİ

Bursa bölgesinin kayıtlı en yaşlı kişisi olan 109 yaşında olan ve 4 çocuk, 22 torun sahibi olan Penbe Peker, koronavirüs tedavisinden sonra test sonuçlarının negatif çıkmasından sonra hastaneden taburcu edilmişti. Penbe Peker, bugün öğlenden sonra Sölöz'deki evinde hayatını kaybetti. Penbe Peker'in yarın Sölöz'de son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.