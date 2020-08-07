Koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı: Kovid-19'un belirtileri neler?

Tüm dünyanın üstüne kâbus gibi çöken koronavirüs ilk ortaya çıktığı üç belirtisi vardı: Yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı. Virüs yayıldıkça, hakkında yapılan araştırmalar da arttı, liste de her geçen gün uzadı. Nisan ayında dokuz belirti açıklanmıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin koca üç yeni belirti daha ekledi: Burun tıkanıklığı/akıntısı, bulantı/kusma ve ishal. Koca, "Bu değişimleri dikkatle takip ediyoruz. Kaybettiğimiz vakalarda esas problemlerden birinin de 'pıhtılaşma bozukluğu' olduğu kesinleşti. Şimdi bu konuda da yeni stratejiler hazırladık." ifadelerini kullanmıştı. Peki koronavirüsün belirtileri nelerdir? İste detaylar...

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Koronavirüsün 11 belirtisi şöyle:

-Yüksek ateş, koronavirüsün en yaygın belirtisi olarak tanımlanıyor. Özellikle 38 derece üzerindeki vücut ısısı tehlikeli olarak görülüyor.

- Enfekte olanlarda genellikle kuru öksürük görülür. Yani öksürük sırasında balgam ya da mukus görülmüyor.

- Nefes darlığı da sıklıkla görülen belirtilerden biri. Hızlı nefes alıp vermekten ziyade kendi kendine nefes alamamak olarak tanımlanabilir.

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- Tat ve koku kaybı, virüsün burun boşluğuna girerek buradaki koku algılama merkezleri üzerinde enfekte bir katman oluşturması nedeniyle ortaya çıkabiliyor.

- Bir solunum yolu hastalığı olan COVID-19 boğaz ağrısına da neden olabiliyor. Özellikle sürekli öksürükle birlikte boğazı tahriş edebiliyor.

-Burun tıkanıklığı ya da akıntı, viral hastalıklarda görülen yaygın bir belirti olarak karşımıza çıkıyor. Burun boşluğunun virüs nedeniyle şişmesi, akıntı veya tıkanıklığın nedeni olarak görülüyor.

OYNAT 00:00 Sosyal mesafesiz koronavirüs test kuyruğu Esenyurt'ta askere gitmek isteyen gençlerin Covid-19 testi için toplum sağlık merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Covid-19 testi yaptırmak için gelen gençlerin, bekleyişi sırasında sosyal mesafeye uymadıkları görüldü. BiP'te paylaş

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Kusmaya sebep oluyor

- Bazı COVID-19 vakalarında görülen bulantı ve kusmanın nedeni tam olarak açıklanabilmiş değil. Ancak genizden mideye giden damlacıklar bulantı ve kusmaya sebep olabilir.

- Vakalarda görülebilen ishal de bulantı ve kusma için ortaya atılan teorilerle aynı doğrultuda açıklanıyor. Mideden sindirim sistemine ilerleyen virüs ishale neden olabiliyor.

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Yorgunluk ve kas ağrısı görülüyor

- Yorgunluk hissi, vücudun virüsle savaşması nedeniyle ortaya çıkabiliyor. Bağışıklık sistemi vücuttaki enerjiyi bu yönde kullandığından, başka aktiviteler için yeterli enerji kalmıyor.

- Enfekte olan kişilerin hissettiği kas ve vücut ağrıları, grip gibi diğer viral enfeksiyonların tipik belirtisi olarak ortaya çıkabilir.

- Hastalarda karşılaşılan baş ağrısı, yüksek ateşin bir sonucu olarak ortaya çıkabiliyor. Ayrıca, hastalıktan kaynaklı düzensiz uyku ve yemek ya da yeterince su içememek de baş ağrısına neden olabiliyor.