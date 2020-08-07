Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı Kovid-19un belirtileri neler?
TÜRKİYE

Koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı: Kovid-19'un belirtileri neler?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını etkilerini hala sürdürüyor. Salgının ilk ortaya çıktığı dönemlerde virüsün belirtileri yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığıydı. Ancak vaka ve iyileşen hastalar üzerinde yapılan araştırmalarla bu belirtiler çoğalmaya başladı. Vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alan bu belirtiler hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmış, koronanın yeni belirtilerine dikkat çekmişti. Peki Koronavirüs belirtileri nedir, kendini nasıl gösteriyor? İşte bütün detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Koronavirüs
Koronavirüs

Tüm dünyanın üstüne kâbus gibi çöken koronavirüs ilk ortaya çıktığı üç belirtisi vardı: Yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı. Virüs yayıldıkça, hakkında yapılan araştırmalar da arttı, liste de her geçen gün uzadı. Nisan ayında dokuz belirti açıklanmıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin koca üç yeni belirti daha ekledi: Burun tıkanıklığı/akıntısı, bulantı/kusma ve ishal. Koca, "Bu değişimleri dikkatle takip ediyoruz. Kaybettiğimiz vakalarda esas problemlerden birinin de 'pıhtılaşma bozukluğu' olduğu kesinleşti. Şimdi bu konuda da yeni stratejiler hazırladık." ifadelerini kullanmıştı. Peki koronavirüsün belirtileri nelerdir? İste detaylar...

Bunyavirüs alarmı: Yeni salgın Çin'de yayılmaya başladı
HAYAT
Bunyavirüs alarmı: Yeni salgın Çin'de yayılmaya başladı

Koronavirüsün 11 belirtisi şöyle:

-Yüksek ateş, koronavirüsün en yaygın belirtisi olarak tanımlanıyor. Özellikle 38 derece üzerindeki vücut ısısı tehlikeli olarak görülüyor.

- Enfekte olanlarda genellikle kuru öksürük görülür. Yani öksürük sırasında balgam ya da mukus görülmüyor.

- Nefes darlığı da sıklıkla görülen belirtilerden biri. Hızlı nefes alıp vermekten ziyade kendi kendine nefes alamamak olarak tanımlanabilir.

Evde koronavirüs testi İstanbul’da başladı
KORONAVİRÜS
Evde koronavirüs testi İstanbul’da başladı

4 yeni belirti eklendi: Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüste en yaygın 11 semptom
KORONAVİRÜS
4 yeni belirti eklendi: Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüste en yaygın 11 semptom

  • - Tat ve koku kaybı, virüsün burun boşluğuna girerek buradaki koku algılama merkezleri üzerinde enfekte bir katman oluşturması nedeniyle ortaya çıkabiliyor.
  • - Bir solunum yolu hastalığı olan COVID-19 boğaz ağrısına da neden olabiliyor. Özellikle sürekli öksürükle birlikte boğazı tahriş edebiliyor.
  • -Burun tıkanıklığı ya da akıntı, viral hastalıklarda görülen yaygın bir belirti olarak karşımıza çıkıyor. Burun boşluğunun virüs nedeniyle şişmesi, akıntı veya tıkanıklığın nedeni olarak görülüyor.

Sosyal mesafesiz koronavirüs test kuyruğu
OYNAT 00:00
Sosyal mesafesiz koronavirüs test kuyruğu
Esenyurt'ta askere gitmek isteyen gençlerin Covid-19 testi için toplum sağlık merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Covid-19 testi yaptırmak için gelen gençlerin, bekleyişi sırasında sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.

Kusmaya sebep oluyor

- Bazı COVID-19 vakalarında görülen bulantı ve kusmanın nedeni tam olarak açıklanabilmiş değil. Ancak genizden mideye giden damlacıklar bulantı ve kusmaya sebep olabilir.

- Vakalarda görülebilen ishal de bulantı ve kusma için ortaya atılan teorilerle aynı doğrultuda açıklanıyor. Mideden sindirim sistemine ilerleyen virüs ishale neden olabiliyor.

Yorgunluk ve kas ağrısı görülüyor

- Yorgunluk hissi, vücudun virüsle savaşması nedeniyle ortaya çıkabiliyor. Bağışıklık sistemi vücuttaki enerjiyi bu yönde kullandığından, başka aktiviteler için yeterli enerji kalmıyor.

- Enfekte olan kişilerin hissettiği kas ve vücut ağrıları, grip gibi diğer viral enfeksiyonların tipik belirtisi olarak ortaya çıkabilir.

- Hastalarda karşılaşılan baş ağrısı, yüksek ateşin bir sonucu olarak ortaya çıkabiliyor. Ayrıca, hastalıktan kaynaklı düzensiz uyku ve yemek ya da yeterince su içememek de baş ağrısına neden olabiliyor.

Kars'ta maske takma zorunlu hale getirildi
FOTOĞRAF 6
Title
Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, Vali Türker Öksüz başkanlığında toplandığı belirtildi.
Title
Kovid-19 salgını nedeniyle dünyada can kaybı ve vaka sayısının artmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, vatandaşlara maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik konusunda gerekli hassasiyeti sürdürmeleri konusunda bilgilendirme yapıldığı bildirildi.
Title
Kentte maske takmanın zorunlu hale getirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Title
İlimizde son günlerde artan vaka sayıları da göz önünde bulundurulduğunda, hayatın her alanında mevcut tedbirlere uyulmasının önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır.
Title
Bu kapsamda, Kovid-19 salgınıyla mücadelenin etkin şekilde sürdürülebilmesi için ilimiz merkezi başta olmak üzere ilimize bağlı 7 ilçe merkezinde de 7 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske takma zorunluluğunun olmasına karar verilmiştir.
Title
Kars'ta maske takma zorunlu hale getirildi
Kars'ta maske takma zorunlu hale getirildi
Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarından itibaren maskesiz dolaşmak yasaklandı. Valilik alınan tedbire ilişkin detaylı bir açıklama yaptı.
Abone Ol Google News
Bunlar da dezenfektan hırsızı

Bunlar da dezenfektan hırsızı

​Bidonlarla gelip caddelerdeki dezenfektan stantlarını boşalttılar.
Bilim Kurulu üyesi uyarıyor

Bilim Kurulu üyesi uyarıyor

Şiddeti azalmadı ne kadar kötü olabileceğini görüyoruz...
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Bahçelinin Akşenerin davetine ilk yorum

Fiyat artırdılar

Fiyat artırdılar

Lazio, Vedat Muriqi'i almadan dönmek istemiyor.

​"Bugün itibarıyla 68 il, 5 ilçede 623 bin 766 vatandaş..."

Takım ismi verdi

Takım ismi verdi

Eski hocası, gitmesini istediği kulübü açıladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.