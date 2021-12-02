Koronavirüs Koronavirüsün yeni mutasyonu Omicron hızla yayılıyor Bir ülkeye daha sıçradı
TÜRKİYE

Koronavirüsün yeni mutasyonu Omicron hızla yayılıyor: Bir ülkeye daha sıçradı

Birleşik Arap Emirliklerinde (BAE) bir kişide koronavirüsün yeni mutasyon türü Omicron’a rastlandığı açıklandı. Omicron mutasyonu ile enfekte olan kadının herhangi bir semptomunun bulunmadığı, karantinaya alınarak durumunun takip edildiği ve temasta bulunanların da izole edildiği vurgulandı.

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Haber Merkezi İHA
Koronavirüsün yeni mutasyonu Omicron, BAE’ye sıçradı
Foto/arşiv

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bir Afrika ülkesinden gelen ve 2 doz Covid-19 aşısını yaptıran bir Afrikalı kadında, korona virüsün Omicron mutasyonunun görüldüğü bildirildi.

Böylece ülkede ilk Omicron vakasına rastlandığı aktarıldı. Omicron mutasyonu ile enfekte olan kadının herhangi bir semptomunun bulunmadığı, karantinaya alınarak durumunun takip edildiği ve temasta bulunanların da izole edildiği vurgulandı.

Açıklamada, yeni mutasyonların yayılmasıyla mücadele amacıyla güçlendirici aşı da dahil olmak üzere aşılanmanın önemine bir kez daha vurgu yapıldı.

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